Jakie formalności czekają nas przy zakupie nowego mieszkania?

Zdolność kredytowa, czyli mierz siły na zamiary

Pierwszą czynnością, jaką każdy amator własnego M powinien przeprowadzić na samym początku procesu jego zakupu, jest możliwie precyzyjne zweryfikowanie swojej zdolności kredytowej, o ile oczywiście nie dysponuje dedykowanym inwestycji budżetem gotówkowym. Najlepiej sprawdzić tę kwestię w co najmniej dwóch bankach, ewentualnie skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy kredytowego. Dopiero bowiem po weryfikacji swojej sytuacji finansowej przez bank można skonfrontować własne preferencje i potrzeby mieszkaniowe z faktycznymi możliwościami.

Umowa rezerwacyjna – na co uważać?

Znalezienie odpowiedniego lokum na rynku pierwotnym w obecnych czasach nie powinno być i zazwyczaj nie jest problemem. Spośród grubo ponad 100 tys. mieszkań co roku wprowadzanych w kraju do sprzedaży przez deweloperów, każdy znajdzie to swoje „wymarzone”.

Kiedy już trud poszukiwania mamy za sobą, należy dokładnie przestudiować prospekt informacyjny, który biuro obsługi dewelopera powinno udostępnić zainteresowanemu klientowi bez pytania. Zawarte tu szczegółowe informacje dotyczące firmy deweloperskiej jak i interesującej potencjalnego nabywcę inwestycji, powinny ostatecznie upewnić go co do trafności wyboru.

Koniecznie w tym właśnie momencie, a nie później negocjujemy z deweloperem ostateczną cenę transakcyjną. Kiedy już ją ustalimy, można podpisać umowę rezerwacyjną, która w przypadku zakupu gotówkowego zazwyczaj jest pomijana.

Jak sama nazwa wskazuje, jej główną funkcją jest zobowiązanie dewelopera do okresowego wyłączenia przedmiotowego lokalu ze sprzedaży, tak by rezerwujący miał czas na dopełnienie formalności związanych z uruchomieniem kredytu mieszkaniowego. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że instytucja umowy rezerwacyjnej nie jest nigdzie uregulowana, tym samym deweloper ma pełną swobodę formułowania jej treści, a co najważniejsze, może ustanowić wysokość opłaty rezerwacyjnej na dowolnym poziomie.

Będąca w trakcie procedowania nowela ustawy deweloperskiej sporo miejsca poświęca regulacji kwestii umowy rezerwacyjnej. Maksymalna wysokość jej opłaty ma być ustalona na poziomie 1 proc. wartości mieszkania, a sytuacje, w których deweloper będzie miał prawo do jej zatrzymania ściśle określone. Dziś zdarzają się przypadki ustalania jej wysokości na poziomie 10 proc. ceny transakcyjnej, a zapisy bywają formułowane w sposób niekorzystny i ryzykowny dla kupującego. Stąd też należy bardzo starannie zapoznać się z warunkami umowy rezerwacyjnej, by z przyczyn losowych nie stać się jej mimowolną ofiarą.