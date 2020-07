Sąsiedztwo terenów zielonych - ważny czynnik przy zakupie nieruchomości

Na stres i na smog

Rola zieleni, w szczególności w miastach, jest nie do przecenienia. Doskonale wiedzą o tym mieszkańcy zabetonowanych i tłocznych osiedli, którzy na każdym kroku szukają okazji do wyjazdu poza miasto. Obcowanie z naturą wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie, poprawia koncentrację, pozwala obniżyć poziom stresu, zrelaksować się i głęboko wyciszyć.

Według wielu badaczy stały kontakt z przyrodą ma również niebagatelny wpływ na nasze zdrowie. Spacery po lesie czy też innych terenach zielonych sprzyjają wzmocnieniu układu odpornościowego, regulacji tętna czy wydłużeniu snu. Poza tym, zieleń przyczynia się do poprawy jakości otaczającego powietrza, tworząc w miastach swoiste enklawy, co ma ogromne znaczenie w walce ze smogiem. Wysoka roślinność stanowi naturalną barierę przed wiatrem, pomaga walczyć z nadmiernym hałasem, a także nawilża powietrze, co doceniane jest zwłaszcza w upalne dni. Przyroda podnosi również walory estetyczne nieruchomości i jest w stanie zatuszować nieatrakcyjne fragmenty budynków. Naukowcy wykazali, że tereny zielone, które otaczają osiedle, mają wpływ na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, mogą również pozytywnie oddziaływać na tworzenie osiedlowych wspólnot. Nikogo więc nie dziwi, że coraz więcej osób ucieka z zatłoczonych i pozbawionych zieleni centrów miast, poszukując nieruchomości położonej w malowniczym sąsiedztwie przyrody.





Zieleń ważniejsza od kultury

Badania wykazują, że zieleń jest dla mieszkańców miast bardzo ważna i to niezależnie od tego, w jakiej kulturze zostali wychowani. Jednak oprócz aspektów społecznych, tereny zielone mają dla nas również duże znaczenie ekonomiczne. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa w USA wynika, że wartość działki i nieruchomości sąsiadujących z takimi obszarami może wzrosnąć nawet o 33 proc., a o prawie jedną trzecią może zwiększyć się wartość nieruchomości położonych w pobliżu zbiorników wodnych. Ciekawych danych dostarcza również raport szwedzkiej firmy Husqvarna. Według ekspertów, aż 74 proc. Polaków deklaruje, że jest w stanie zapłacić wyższą cenę za nieruchomość, jeśli będzie ona zlokalizowana w sąsiedztwie zieleni. Dla porównania, bliskość miejsc związanych z kulturą była ważna dla 22 proc.ankietowanych, restauracji dla 19 proc., natomiast życia nocnego dla 16 proc. (Husqvarna Global Garden Report 2012).

Na istotne znaczenie terenów zielonych wskazuje również raport CBOS “Jak Polacy mieszkają, a jak chcieliby mieszkać”, z którego wynika, że aż dla 33 proc. respondentów najważniejszym kryterium wyboru miejsca do życia jest ilość zieleni i wolnej przestrzeni wokół nieruchomości. Tyle samo ankietowanych zwraca uwagę na bezpieczeństwo okolicy. Więcej osób wskazało jedynie pozytywną ocenę funkcjonalności budynku wewnątrz (56 proc.) oraz niski koszt utrzymania (48 proc.). (CBOS, Jak Polacy mieszkają, a jak chcieliby mieszkać, 2010).

- W ciągu ostatnich lat widzimy, jak bardzo zmieniło się podejście klientów do zakupu nieruchomości. Coraz bardziej poszukują oni codziennego kontaktu z przyrodą. Wiele osób pyta, czy w pobliżu inwestycji są tereny zielone, gdzie będą mogli pospacerować z dziećmi bądź pojeździć rowerem; ważny jest też widok z okien i zagospodarowanie zieleni na osiedlu. To są obecnie bardzo istotne kwestie, które rzeczywiście mogą przesądzić o zamieszkaniu w danej okolicy - zauważa Witold Indrychowski inwestor osiedla Zielone Rybitwy.