Czy mieszkania z ogródkami i tarasami są dziś bardziej poszukiwane?

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Mieszkania z ogródkami, a w szczególności z tarasami zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów. W każdym z naszych projektów mieszkania na parterze mają ogródki, których powierzchnia przekracza powierzchnię nawet 200 mkw.





W części projektów, jak Mała Praga, Mały Grochów, Osiedle na Woli w Warszawie, Między Parkami, Nowa Racławicka we Wrocławiu, czy Latarników w Gdańsku przewidzieliśmy mieszkania z tarasami, których metraż sięga 100 mkw. Ceny mieszkań z ogródkami zaczynają się od około 300 tys. zł.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg SA.

Rzeczywiście, notujemy obecnie większe zainteresowanie mieszkaniami z ogródkiem. Takie propozycje mamy w każdej inwestycji na parterach budynków. Ich ceny uzależnione są od miasta i lokalizacji.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Zwiększone zainteresowanie mieszkaniami z ogródkami i dużymi tarasami to zauważalna zmiana wywołana społeczną kwarantanną. Takie mieszkania mamy dostępne w Osiedlu Księżnej Dąbrówki w podpoznańskiej Dąbrówce. Mieszkania z ogrodami oferujemy w metrażach od 50 mkw. do 85 mkw., zwykle z ponad 100-metrowymi ogrodami, a największe mają nawet przeszło 300 mkw. To przedmieścia. Natomiast w centrum miasta mamy w ofercie mieszkania z dużymi loggiami o powierzchni sięgającej 30 mkw. w projekcie ST_ART Piątkowo. W piętnastopiętrowym budynku, który zapewnia piękny widok na Poznań z okien i loggi, niezależnie od tego, z której strony budynku znajduje się mieszkanie.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Nieruchomości z przestronnymi tarasami co do zasady w większości naszych inwestycji sprzedają się w pierwszej kolejności. Lokale z ogródkami natomiast cieszą się szczególnym zainteresowaniem w osiedlach położonych na obrzeżach miast lub w spokojnej dzielnicy. W tych kwestiach nie zaobserwowaliśmy większych zmian preferencji klientów.

Mieszkania z prywatnymi ogródkami i przestronnymi tarasami dostępne są w naszej ofercie we wszystkich siedmiu aglomeracjach, gdzie prowadzimy działalność. W Krakowie na przykład w inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64 w sprzedaży jest trzypokojowe mieszkanie o powierzchni ponad 64 mkw. wraz z ogródkiem o powierzchni 140 mkw., a w Alei Pokoju dostępne jest usytuowane na najwyższej kondygnacji czteropokojowe mieszkanie o powierzchni 111 mkw. z dwoma dużymi balkonami o łącznej powierzchni ponad 27 mkw. We wrocławskim projekcie Nowe Miasto Jagodno w sprzedaży jest lokal o powierzchni 101 mkw. z balkonem o metrażu 45 mkw. W warszawskiej inwestycji Nowa Grochowska kupić można z kolei mieszkanie prawie 86 metrowe z tarasem liczącym 42 mkw. W gdyńskiej inwestycji Atal Bosmańska w ofercie mamy mieszkania z ogródkami o powierzchni od 8 mkw. do 213 mkw. Przy zakupie takich mieszkań klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów za przynależne do nich ogródki.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper

Mieszkania z tarasami i ogródkami zawsze cieszyły się dużą popularnością i znajdują się we wszystkich naszych inwestycjach. Oferta jest bardzo różnorodna, a ogrody przypisane są do mieszkań o zróżnicowanych metrażach, także w tych mniejszych, liczących niespełna 40 mkw. Atrakcyjną propozycję stanowią apartamenty w kameralnym osiedlu Lokum Villa Nova we Wrocławiu. Przynależą do nich duże balkony o powierzchni nawet do 26 mkw., a także ogródki, z których największe mają metraż niemal 160 mkw. Wyjątkową ofertą dla osób poszukujących alternatywy dla domu za miastem jest z kolei osiedle Lokum Monte, powstające w Sobótce, skąd w 30 minut można dojechać do Wrocławia. Zaprojektowane zostały w nim komfortowe mieszkania z przestronnymi balkonami i dużymi ogródkami, a dodatkowym atutem inwestycji jest malownicze otoczenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. W sąsiedztwie terenów rekreacyjnych powstaje także krakowska inwestycja Lokum Siesta, położona na granicy Parku Rzecznego Wilgi, co zapewnia piękne widoki z balkonów i ogródków. Samo osiedle również jest pełne zieleni.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Zauważyliśmy, że klienci coraz częściej pytają o mieszkania z większą ilością pokoi, w których będą mogli w razie potrzeby pracować zdalnie lub przeznaczyć je dla dzieci uczących się online. Bardzo ważna dla klientów stała się także kwestia powierzchni przynależnych do mieszkań w postaci większych balkonów, ogródków, czy dużych tarasów. Oferujemy tego typu mieszkania w inwestycji Warszawski Świt na Targówku, zlokalizowanej 800 m od budowanej stacji metra Bródno. W nowym etapie tego projektu będzie można kupić mieszkanie z ogródkiem o powierzchni nawet 140 mkw. lub tarasem o powierzchni 64 mkw. Mieszkania z ogródkami można również kupić w warszawskich inwestycjach Metro Park na Bielanach i Apartamenty Oszmiańska 20, które też oddalone są o 300 m i 450 m od metra. Rozpoczęliśmy także przedsprzedaż mieszkań w inwestycji Apartamenty Przy Agorze 6 na Bielanach w sąsiedztwie Lasu Bielańskiego. To szczególny projekt, położony w pobliżu terenów zielonych i rekreacyjnych. Można w nim kupić mieszkania z większymi balkonami o średniej powierzchni około 10 mkw. oraz ogródkami i tarasami o metrażu około 40 mkw.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Większość klientów, którzy poszukują bezpiecznego lokum dla siebie niezmiennie szuka mieszkań z tarasem, przestrzennym balkonem, czy minioogródkiem. W 27. piętrowym wieżowcu Hanza Tower w Szczecinie, którego budowa właśnie dobiega końca, apartamenty z tarasami mieszczą się na 6 piętrze. Największy, 70 metrowy, który powstał na specjalne życzenie klienta, przynależy do mieszkania o powierzchni 37 mkw. Najmniejsze tarasy mają powierzchnię 20 mkw.

W pełni wykończony i umeblowany dwupokojowy lokal o powierzchni 56 mkw. w Apartamentach Jerozolimskie Invest wyposażony jest natomiast w balkon o powierzchni prawie 13 mkw. Duże balkony zaprojektowane zostały także w pruszkowskiej inwestycji Stacja Centrum. Lokal o powierzchni prawie 55 mkw. ma na przykład balkon o metrażu 14 mkw.

Duże balkony, loggie i tarasy są nawet na najwyższych piętrach 27. piętrowego wieżowca, który powstaje na warszawskiej Bliskiej Woli Tower, co jest niespotykanym rozwiązaniem w tak wysokich obiektach. Balkony w tej inwestycji mają powierzchnię od 3 mkw. do nawet 24 mkw., loggie do 14 mkw. a tarasy od 21 mkw. do 60 mkw. Lokale z dużymi balkonami i tarasami mamy także w Osiedlu Tysiąclecie w Katowicach, które zostanie oddane w tym roku. Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 64 mkw. można w nim kupić z tarasem o powierzchni 26 mkw. Mamy też w ofercie piętrowe domy szeregowe o pow. 108 mkw. z garażem, które stawiamy na działkach o powierzchni od 340 mkw. do 530 mkw. w luksusowym, podmiejskim osiedlu Villa Campina w Ożarowie Mazowieckim, w sąsiedztwie Puszczy Kampinoskiej.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Mieszkania z ogródkami i tarasami budzą zawsze spore zainteresowanie. W ostatnich tygodniach właściciele tego typu mieszkań na pewno odczuli dużo większy komfort, jednak nie obserwujemy skokowego wzrostu zapytań dla tego typu mieszkań.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Zainteresowanie zakupem mieszkań z ogródkami i tarasami uzależnione jest od lokalizacji i typu inwestycji. W projektach, w których jest dużo zieleni, a ogródek wychodzi na patio na którym jest na przykład plac zabaw i drzewa, mieszkania z ogródkami osiągają podobne ceny, jak mieszkania usytuowane na najwyższych piętrach. W inwestycji Przy Arsenale w Warszawie mamy apartament z dwoma tarasami o łącznej powierzchni 61 mkw.

Agata Zambrzycka, dyrektor Sprzedaży i Marketingu Aria Development

Zarówno w Osiedlu Natura w Wieliszewie, jak i Osiedlu Łomianki dostępne są mieszkania w ogródkami o powierzchni od 13 mkw., w przypadku najmniejszych lokali, do 19 mkw. przy większych mieszkaniach. W Osiedlu Łomianki mamy w ofercie lokale z tarasami o powierzchni od 10 mkw. do 17 mkw. i antresolami, które można nabyć w promocyjnej cenie od 3000 zł za mkw. Nie doliczamy dodatkowych kwot za ogródki czy tarasy, na które ostatnio jest większy popyt.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Zdecydowanie widzimy wzrost zainteresowania mieszkaniami z ogrodem lub dużym tarasem. W ramach naszej oferty takie lokale proponujemy w Osiedlu Foresta, Młoda Morena Park II, Sol Marina, Nowe Rokitki V i VI oraz w Osiedlu Zielone. Tarasy mają z reguły metraż od 15 mkw. do 30 mkw., natomiast powierzchnia ogrodów mieści się w przedziale 15 mkw. do 100 mkw. Średnie ceny mieszkań z ogrodem lub tarasem w Osiedlu Foresta wynoszą od około 7700 zł/mkw. W inwestycji Młoda Morena Park II kosztują od 7900 zł/mkw., w Sol Marina od około 17 500 zł/mkw., w Osiedlu Zielone od 6400 zł/mkw., a w projekcie Nowe Rokitki V i VI od 5300 zł/mkw.

Aleksandra Goller, dyrektor sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

Zainteresowanie mieszkaniem z ogródkiem czy tarasem wśród naszych klientów zawsze było duże. W związku z tym, że takich mieszkań na osiedlach nie ma wiele, klienci szczególnie doceniają ten unikatowy produkt.

W Skanska mieszkania z przestronnymi tarasami dostępne są na Osiedlu Mickiewicza oraz Holm House. Na tym drugim osiedlu posiadamy również w ofercie ogródki. Swoim prywatnym kawałkiem zieleni mogą się także cieszyć mieszkańcy Parku Skandynawia oraz Jaśminowego Mokotowa. Zauważamy największe zainteresowanie kameralnymi ogródkami, znajdującymi się od wewnętrznej strony osiedla.

Projektujemy w taki sposób, aby balkony były naturalnym przedłużeniem mieszkania i przestrzenią, którą można swobodnie zaaranżować. Metraż mieszkań z balkonem lub ogródkiem jest w pełni zależny od poszczególnego projektu.

W częściach wspólnych osiedli aranżujemy zielone przestrzenie rekreacyjne z małą architekturą i zachowanym starodrzewiem w projektach, gdzie były takie drzewa. Sadzimy też nowe drzewa oraz dobieramy rośliny w taki sposób, aby zachować naturalny ekosystem terenu. Na Osiedlu Mickiewicza powstaje też ogólnodostępny park o powierzchni ponad 3,5 tys. mkw., którym będą mogli się cieszyć mieszkańcy.

Autor: Dompress

Polecamy: Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce