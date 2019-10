Umowa przedwstępna i przyrzeczona - 5 rzeczy, które warto wiedzieć

Zgodnie z art. 389 Kodeksu Cywilnego umowa przedwstępna, to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Powinna ona określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna zawiera wstępne oświadczenie woli, w którym strony zobowiązują się do zawarcia przyrzeczonej umowy kupna/sprzedaży nieruchomości. Do zawarcia umowy przedwstępnej dochodzi najczęściej w sytuacji, kiedy występują okoliczności uniemożliwiające zawarcie od razu umowy przyrzeczonej. Zalicza się do nich m.in.:

współfinansowanie kredytem zakupu nieruchomości,

nieuregulowany stan prawny nieruchomości,

konieczność podziału przedmiotu zakupu,

brak ostatecznych warunków zabudowy,

służebność i obciążenia nieruchomości.

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przedwstępnej i przyrzeczonej

Przystępując do finalizacji zakupu mieszkania będziemy musieli zmierzyć się z formalnościami i dokumentacją. Do umowy przedwstępnej wymagane będzie okazanie dokumentów z 4 kategorii:

dokumenty tożsamości obu stron (dane osobowe lub rejestrowe),

dokumenty potwierdzające prawa sprzedającego do nieruchomości (umowa darowizny, sprzedaży, orzeczenie sądowe),

dokumenty dotyczące aktualnego stanu prawnego przedmiotu transakcji (odpis księgi wieczystej, wypis/ wyrys z ewidencji gruntów i budynków, zaświadczenie od spółdzielni mieszkaniowej),

dokumenty potwierdzające brak zadłużenia z tytułu czynszu i zaległości podatkowych (zaświadczenia ze spółdzielni, urzędu gminy/miasta, urzędu skarbowego).

Przed podpisaniem przyrzeczonej umowy sprzedaży, do notariusza będziemy musieli dostarczyć szereg dokumentów, podzielonych w zależności od tytułu prawnego sprzedawanej nieruchomości:

dokumenty wspólne dla wszystkich rodzajów własności:

odpis z księgi wieczystej,

dokumenty potwierdzające prawa sprzedającego do nieruchomości,

zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn,

zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców,

oświadczenie banku o udzieleniu kredytu (w przypadku współfinansowania zakupu kredytem bankowym),

zaświadczenie z banku, w którym sprzedający posiada kredyt na sprzedawaną nieruchomość, o wysokości salda do spłaty (w przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką na rzecz banku finansującego sprzedającego),

świadectwo energetyczne (dla nieruchomości wybudowanych lub zmodernizowanych po 2009 r.)

dodatkowo, w przypadku prawa własności wymagane będzie dostarczenie: