Wynajem tańszy niż kupno - prawda czy fałsz?

Przy wyborze nowego mieszkania stajemy przed dylematem, co się nam bardziej będzie opłacać. Kupić nowe mieszkanie czy wynajmować? To pytanie stawiane jest od dawien dawna. Wychowani i przyzwyczajeni jesteśmy do posiadania własnego mieszkania. Takie wartości wynosimy z domów rodzinnych. Ale czy na pewno to co usłyszeliśmy w domu jest słuszne i prawdziwe? Nasi eksperci odpowiedzą na pytanie czy wynajem faktycznie jest tańszy niż kupno mieszkania.

Czy Polacy chętnie wynajmują mieszkania?

Najem w Polsce staje się coraz bardziej popularny. Co prawda, nie jesteśmy jeszcze w czołówce europejskich krajów, gdzie ponad 50% społeczeństwa wynajmuje mieszkania. Polacy przyzwyczajeni są do własności, zwłaszcza, jeśli chodzi o mieszkania. Rosnący popyt jest wynikiem naszych uwarunkowań socjologicznych, dużej niezależności młodego pokolenia oraz napływu obcokrajowców do kraju. Okazuje się, że młodzi ludzie, którzy rozpoczynają nowy etap w swoim życiu rozważają wynajem nowego mieszkania. Jest to dla nich wygodniejsza forma niż zakup, z uwagi na to, że nie wiedzą jak długo będą mieszkać w jednym miejscu. Obecnie popularna staje się idea shared economy. Rezygnujemy z własnych samochodów na rzecz wynajmu lub aut na minuty. Firmy rezygnują z własnych biur na rzecz coworkingu. Powraca idea spółdzielczości. Okazuje się, że dziś wynajem mieszkań, to coś więcej niż wybór "co się bardziej opłaca", ale po prostu "co jest bardziej dla mnie". Również coraz częściej ludzie w wieku 35-45 lat kupują mieszkania, jako inwestycję pod wynajem. Średnia stopa zwrotu z tego rodzaju inwestycji wynosi obecnie ok. 4-8% w skali roku. Jak widać jest to ciekawa alternatywa dla innych form inwestowania.

- Rosnąca inflacja oraz niskie stopy procentowe powodują, że inwestycja w nieruchomości oraz ich wynajem jest jedną z bardziej opłacalnych form lokowania pieniędzy. Posiadając mieszkanie do wynajęcia można, w prosty sposób, uzyskać dodatkowy dochód - mówi Michał Pepłowski, Specjalista ds. Sprzedaży i Wynajmu Nieruchomości z biura nieruchomości Nowodworski Estates

Koszty zakupu vs. koszty najmu

Porównanie kosztów zakupu mieszkania oraz miesięcznych kosztów jego eksploatacji do kosztów wynajmu mieszkania najlepiej przedstawić na konkretnym przykładzie. Założenia są następujące: mieszkanie 40 m2, Kraków, 2 pokoje, wysoki standard, rynek wtórny.

Zakup mieszkania z rynku wtórnego

Opłaty jednorazowe