Nie ilość a jakość, czyli 10 korzyści wynikających z umowy na wyłączność

Jakie korzyści wynikają ze współpracy z jednym agentem?

Współpraca z jednym biurem nieruchomości to komfort oraz wiele korzyści. Kontaktując się tylko z jednym agentem oszczędzasz swój czas i energię. Nie musisz powtarzać tych samych informacji kilku osobom, co pozwoli uniknąć błędów w ofertach dostępnych w sieci. Mogłoby się wydawać, że współpraca z jednym agentem zawęża grono potencjalnych klientów. Nic bardziej mylnego. Agencje nieruchomości działające w oparciu o umowy na wyłączność współpracują z innymi dobrymi agencjami nieruchomości, co poszerza grono klientów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym współpracujący ze sobą agenci, są w stanie szybciej sprzedać nieruchomość. Doświadczenie połączone z nowoczesną technologią to zestawienie podnoszące wartość obsługi na rynku nieruchomości. Agent pracujący nad daną transakcją dąży do finalizacji procesu sprzedaży czy wynajmu, co przekłada się na gwarancję wypłaty za jego pracę. Taka motywacja do działania i pełne zaangażowanie przekładają się na wymierne efekty. Ludzie kupują wszystkimi zmysłami, nie tylko wzrokiem. Multisensoryczny marketing to najprostsza droga, żeby klient w prezentowanej nieruchomości poczuł “to coś”. Badania pokazują, że doznania zmysłowe odpowiadają nawet w 80% za reakcję mózgu, czyli decyzyjność. Agencje, którym klient powierzył nieruchomość w oparciu o umowę na wyłączność mają dużo większe podstawy, żeby dodatkowo zainwestować w ofertę. Informacja jest kluczowym elementem całego procesu sprzedaży czy wynajmu nieruchomości.

Czy warto mieć osobistego doradcę ds. nieruchomości?

‘Posiadanie’ swojego lekarza, fryzjera czy prawnika jest rzeczą oczywistą. Dlatego nie ma nic dziwnego w ‘posiadaniu’ swojego doradcy ds. nieruchomości. Mając zaufaną osobę, która profesjonalnie zajmie się promocją oferty oraz przeprowadzi całą transakcję nieruchomościową otrzymujemy efekt wyjątkowości i luksusu. Czujemy się ważni dla agenta, z którym współpracujemy. Przygotowana oferta jest spójna. Klienci widzą jedną i tą samą ofertę na kilkunastu portalach. Najlepsze biura nieruchomości współpracują z dostawcami usług dodatkowych tj. profesjonalne zdjęcia oraz filmy, home staging czy serwis sprzątający. Tak przygotowana promocja oferty sprawia, że właściciel nieruchomości ma pewność, że współpraca z jednym agentem opłaca się najbardziej.

Kiedy mniej znaczy więcej?

Nie ilość a jakość ma kluczowe znaczenie. Klient, który podpisał umowę na wyłączność ogranicza swój kontakt tylko do jednej osoby. Nie oznacza to jednak braku kontaktu z innymi pośrednikami, wręcz przeciwnie. Właściciel nieruchomości załatwia wszystkie sprawy z jednym agentem, który gwarantuje mu wykorzystanie wszystkich najbardziej efektywnych narzędzi pracy tj. pozycjonowanie ofert, dobór odpowiedniej formy reklamy, banery czy e-marketing. Prezentowana oferta wysokiej jakości jest unikatowa, zawsze zawiera aktualną jedną cenę i jest prezentowana zarówno na stronie głównej biura jak i na portalach ogłoszeniowych. Agent pracujący na wyłączność ma mniej ofert w portfelu, ale może za to poświęcić dużo więcej czasu i uwagi dla swojego klienta i jego nieruchomości. Również znalezienie optymalnej ceny nieruchomości jest dużo łatwiejsze niż w przypadku stosowania umów otwartych. Wiedząc, że oferta jest jedna, właściciel nieruchomości nie musi manewrować ceną, żeby wzbudzić zainteresowanie klienta. Stosowanie IMS - Indywidualnej Strategii Marketingowej prowadzi do skuteczniejszej sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

Klient ma zawsze prawo wyboru, na jakich zasadach chce współpracować z biurami nieruchomości. Oczywiście wybierze umowę korzystniejszą dla siebie. Umowa na wyłączność posiada wiele opisanych wyżej korzyści. Ten model współpracy prowadzi również do uporządkowania rynku nieruchomości oraz daje jasny przekaz co do zasad działania i korzyści zarówno dla właścicieli nieruchomości jak i ich klientów. Właściciel ma pełną kontrolę nad ofertą, gwarancję profesjonalnej obsługi i zaangażowanie agenta zorientowanego na sukces.

Autor: Elżbieta Jachymczak, Nowodworski Estates