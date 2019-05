Rynek nieruchomości - tendencje i poszukiwani pracownicy

Rośnie liczba transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych

W 2018 r. wolumen transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych wyniósł rekordowe 6,5 mld EUR. Zachętą do dalszego inwestowania jest zakwalifikowanie Polski do grona rynków rozwiniętych w indeksie FTSE Russell.

Wysoki wzrost cen mieszkań

Rynek mieszkaniowy odnotował największy od 10 lat wzrost cen. Wynika to z niskiej dostępności ekip budowlanych, wzrostu cen materiałów i dużego popytu konsumentów, przewyższającego podaż. Luka podażowa to również problem rynku nieruchomości biurowych. Wynika on z przesunięcia terminu realizacji kilku dużych biurowców i rosnącej liczby potencjalnych najemców w Warszawie.

Hossa trwa, o czym świadczy najniższy w historii wskaźnik pustostanów (8,7%). W całej Polsce w 2018 r. powstało ok. 750.000 m2 nowej powierzchni biurowej. Warszawa odnotowała kolejny rekordowy wynik dla transakcji najmu (858.000 m2). Obserwujemy ekspansję operatorów przestrzeni coworkingowych i biur serwisowanych. Nowym trendem staje się zarządzanie społecznością najemców, czego efektem jest zatrudnianie community managerów.

Tendencje inwestycyjne

W sektorze handlowym Polska umocniła się na pozycji rynku dojrzałego. W 2018 roku oddano do użytku około 400.000 m2 nowej powierzchni handlowej, łącznie jest jej już blisko 12 mln m2. Deweloperzy ostrożniej podejmują decyzje inwestycyjne. Zwiększa się popularność obiektów wielofunkcyjnych oraz parków handlowych i centrów convenience w mniejszych miejscowościach. Największą transakcją była sprzedaż przez ARES/AXA/Apollo Rida portfela 28 nieruchomości za kwotę około miliarda euro, a największą zmianą - wejście w życie ograniczeń dotyczących handlu w niedzielę. Umacnia się pozycja e-handlu, nasila się trend poszukiwania nowych konceptów przez już istniejące marki w celu maksymalizacji sprzedaży.

Rynek nieruchomości magazynowych

Ubiegły rok był drugim najlepszym w historii rynku nieruchomości magazynowych. Wybudowano ponad 2 mln m2 nowej powierzchni, jej łączna podaż wynosi 15,5 mln m2. Największe transakcje dotyczyły firm Leroy Merlin i Zalando. Popularność zyskuje Górny Śląsk, gdzie obecnie powstaje największy obiekt – BTS dla firmy Amazon w Gliwicach (210 000 m2). Rosnące koszty budowy i pracy spowodowały wzrost stawek czynszowych. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wynajem w segmencie obiektów SBU, które pomagają skrócić czas dostaw w ramach tzw. logistyki ostatniej mili.

Najbliższa przyszłość rynku nieruchomości - poszukiwani pracownicy

Najbliższe miesiące będą czasem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Możliwe jest spowolnienie na rynku nieruchomości w kolejnych latach, popyt na wykwalifikowaną kadrę oraz pracowników fizycznych pozostanie jednak na wysokim poziomie. Zadaniem działów HR będzie rekrutacja i retencja pracowników. Aby ograniczyć wpływ czynnika ludzkiego, firmy będą inwestowały w rozwój technologii.

Inwestorzy coraz częściej sięgają po zaawansowane analizy popytu - to szansa dla analityków Big Data czy Business Inteligence oraz osób znających narzędzia geolokalizacji w biznesie nieruchomościowym. Prognozujemy wzrost liczby ofert dla project managerów oraz architektów. Niezmiennie wysokie pozostanie zapotrzebowanie na leasing managerów.

Źródło: Goldman Recruitment