Ceny mieszkań w Warszawie wzrosły w 2018 r.

Liczba transakcji na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Warszawie w ostatnim czasie spadała. Wg danych NBP w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. zawarto 3 937 transakcji. Co interesujące jednocześnie skróceniu uległ czas potrzebny do sprzedania mieszkania.