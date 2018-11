Schronienie dla samochodu

Miejsca postojowe zwykle znajdują się w wielostanowiskowych garażach podziemnych stanowiących część budynków mieszkalnych. Ich powierzchnia wydzielona jest namalowanymi na podłodze liniami. Często termin traktowany jest zamiennie z miejscami parkingowymi, jednakże przyjęło się, że te drugie znajdują się na placu przed budynkiem.

Miejsca postojowe w garażu podziemnym w wielu przypadkach są towarem deficytowym. Z reguły deweloperzy nie są w stanie wygospodarować takiej przestrzeni, która zaspokoiłaby potrzeby wszystkich mieszkańców, dlatego też zwykle dominuje zasada – kto pierwszy ten lepszy. Przeważnie do mieszkania właściciel może dokupić tylko jedno miejsce, jednakże czasami sprzedający decydują się na odstępstwa.

- Więcej niż jedno miejsce postojowe w garażu podziemnym jest oferowane w przypadku większych mieszkań lub apartamentów, które nie są kupowanie w pierwszej kolejności. W ten sposób deweloperzy starają się uatrakcyjnić ofertę skierowaną do bardziej zamożnych klientów – ocenia Agata Polińska z serwisu Otodom.pl.

Ile trzeba zapłacić za stanowisko w garażu podziemnym? Ceny są bardzo zróżnicowane zaczynają się od kilkunastu tysięcy, a niekiedy przewyższają nawet 100 tys. zł. Jest to uzależnione od miasta, lokalizacji samej nieruchomości oraz standardu budynku. W przypadku lokalizacji o dużym zagęszczeniu zainwestowanie w miejsce postojowe może okazać się świetną decyzją, nawet jeżeli jeszcze nie mamy własnego auta. Pamiętajmy, że zawsze możemy takie miejsce podnająć sąsiadowi z bloku lub okolicznych osiedli. Stawki wynajmu takich stanowisk mogą być dodatkowym źródłem dochodu. W Warszawie ceny wynajmu miejsc postojowych wahają się od 110 do 450 zł. W Krakowie zapłacimy już od 140 do 450 zł za stanowisko, a we Wrocławiu od 100 do nawet 600 zł.

Przykładowe oferty mieszkań z miejscami postojowymi

Lokalizacja Cena mieszkania Cena miejsca postojowego Opis mieszkania

Warszawa, Bemowo 479 000 zł 30 000 zł Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 50,93 mkw. w budynku z 2017 r.

Kraków, Krowodrza 307 000 zł 29 000 zł Rynek Pierwotny. Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 35, 5 mkw.

Wrocław, Krzyki 429 000 zł 25 000 zł Rynek Pierwotny. Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 65, 7 mkw.

Poznań, Rataje 319 000 40 000 Kawalerka o powierzchni 35 mkw. w apartamentowcu z 2008 r.

