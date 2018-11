Zakup mieszkania to życiowa decyzja

W 2014 roku zniesiono konieczność posiadania licencji przez osoby zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Dzięki temu prowadzić taką działalność może każdy, ale czy to dobrze? Odpowiedź brzmi: to zależy. Z jednej strony więcej biur nieruchomości na rynku to większa konkurencja, a co za tym idzie niższe stawki dla pośredników. Z drugiej jednak nie mamy żadnej gwarancji, że dana osoba jest odpowiednio przygotowana do bycia pośrednikiem i posiada wystarczającą wiedzę na temat obrotu nieruchomościami.

W związku z powyższym warto dobrze sprawdzić biuro nieruchomości i pośrednika, z którego usług chcemy skorzystać. Jeżeli taka osoba posiada licencję i działa na rynku już dłuższy okres czasu jest bardzo prawdopodobne, że posiada większą wiedzę i będzie bardziej kompetentna. Ważne jest także ubezpieczenie OC. Jeżeli pośrednik je posiada mamy gwarancję, że ewentualne szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa zostaną pokryte z ubezpieczenia.

Zalety korzystania z usług pośrednika

Dużą zaletą kupna mieszkania z udziałem pośrednika jest zdecydowanie większy wybór ofert nieruchomości. Szukając mieszkania samodzielnie możemy przegapić część ofert znajdujących się wyłącznie w bazie biur nieruchomości. Pośrednik ma więcej możliwości znalezienia mieszkania, które będzie dokładnie odpowiadać naszym preferencjom. Przeszukiwanie ofert mieszkań jest szczególnie uciążliwe w okresie dużej podaży, kiedy bardzo trudno wyselekcjonować najlepsze oferty. Kiedy już wybierzemy kilka z nich, kolejne godziny poświęcimy na uzyskanie szczegółowych informacji. Jeżeli zdecydujemy się zwrócić o pomoc do biura nieruchomości, wtedy pośrednik zrobi to za nas.

Doświadczony pośrednik będzie potrafił oszacować, czy cena zaproponowana przez sprzedającego nie jest zawyżona, dzięki temu nie przepłacimy za mieszkanie. Może on również w naszym imieniu negocjować cenę z właścicielem. Dodatkowo pośrednik może polecić nam sprawdzonego doradcę kredytowego.

Na późniejszym etapie rola pośrednika jest jeszcze ważniejsza. Sprawdzi ona za nas stan prawny i faktyczny nieruchomości. Dzięki swojemu doświadczeniu wie na co powinno się szczególnie zwrócić uwagę. Kiedy już zdecydujemy się na zakup mieszkania pośrednik uzyska dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Może polecić nam notariusza i umówić z nim na dogodny termin. Po zakupie mieszkania może również pomóc nam w przepisaniu umów na dostawę mediów.