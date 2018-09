Home Staging – zawitało w Polsce nowe skuteczne narzędzie w sprzedaży mieszkań

Rozmawiamy z Agnieszką Soroczyńską menager, w firmie Emmerson realizującą pierwszy w Polsce profesjonalny home staging.

Na początek powiedzmy, co to jest home staging?

Agnieszka Soroczyńska, Emmerson Realty: Najkrócej mówiąc są to celowe działania przygotowujące nieruchomości do prezentacji, skracające czas sprzedaży i zwiększające wartość transakcji. Nieruchomość traktujemy jako produkt na rynku, posiadający określone parametry i podlegający ocenie potencjalnych klientów, a właścicielom pomagamy przyjąć tę perspektywę. Lokalizacja, otoczenie, powierzchnia, stan budynku stanowią parametry niezmienne nieruchomości, na inne cechy możemy natomiast wpłynąć i zadbać żeby funkcjonalność, styl czy atmosfera wnętrza wyróżniały mieszkanie na tle konkurencji w danym segmencie.

Profesjonalny home staging powinien bazować na rozumieniu i trafnej identyfikacji wielu oczekiwań, które składają się na decyzję zakupową klienta. Działania realizowane w procesie home stegingu są często mylnie utożsamiane jedynie z poprawą estetyki wnętrz, podczas gdy kluczową rolę odgrywają tutaj elementy marketingu i psychologii sprzedaży, a podniesienie walorów estetycznych czy dekoracja to tylko jeden z obszarów wchodzących w zakres usługi.

Od jak dawna zajmuje się Pani Home Stagingiem?

AS: Od 2013 roku jestem certyfikowaną konsultantką home stagers Network Polska, organizacji będącej pionierem i inicjatorem profesjonalnego hs w Polsce. Natomiast moje doświadczenia z koordynacją remontów o różnym zakresie i rearanżacjami datują się się znacznie wcześniej. Usługa HS, wówczas jeszcze mało znana, zachwyciła mnie ze względu na swoją przejrzystość i kompaktowość – tempo realizacji jest szybkie, a efekty spektakularne i wymierne.

Jak trafiła Pani do firmy Emmerson Realty?

Od pewnego czasu poszukiwałam profesjonalnej firmy, która będzie otwarta na rozwijanie home stagingu na terenie całej Polski. Firma Emmerson to uznana marka o zasięgu ogólnopolskim, która świadczy usługi na najwyższym poziomie. To mnie przekonało do podjęcia szerokiej I długofalowej współpracy, która już w tej chwili owocuje pierwszymi kontraktami.

Na czym polega home staging? Czy to nowy zawód w Polsce ?

AS: Działania home stagera skupiają się po pierwsze na podkreśleniu mocnych stron nieruchomości, co w praktyce oznacza pokazanie pełnego potencjału przestrzeni poprzez usuwanie zbędnych mebli i sprzętów lub ich dodawanie, wskazywanie funkcjonalności wnętrza – demonstrację jak w mieszkaniu można spędzać czas. Kupujemy nie tyle pomieszczenia co swoje wyobrażenia o spędzaniu w nich czasu. Jeśli więc w mieszkaniu jest miejsce na jadalnię, można wygospodarować miejsce do pracy, czytania, relaksu – wskazujemy to kupującemu poprzez odpowiednią aranżację zamiast liczyć na jego wyobraźnię.