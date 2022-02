Polski Ład: niewielka część nieruchomości spełni warunki do programu mieszkanie bez wymaganego wkładu własnego

W Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu 2000 zł za miesięczny czynsz kawalerki to już norma. W ogłoszeniach zdarzają się oferty nawet 3-krotnie droższe. W polskich miastach nie jest jeszcze aż tak drogo, jak w Skandynawii czy na Wyspach Brytyjskich.

W styczniu 2022 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Polski rynek najmu w porównaniu do krajów zachodnich, opiera się głównie na najmie prywatnym. Ale powoli się to zmienia w kierunku najmu instytucjonalnego. Jeszcze w połowie 2021, mieszkań wykupionych przez fundusze miało być zaledwie 5500. Ale według prognoz już za parę lat ma być ich nawet 66 tys.

Kaucja przy najmie mieszkania jest częstym warunkiem zawarcia umowy najmu. Zwykle wynosi ona dwukrotność albo trzykrotność wysokości czynszu, choć zgodnie z prawem może wynosić nawet dwunastokrotność. Co możemy zrobić, gdy po ustaniu umowy najmu właściciel mieszkania nie chce nam jej zwrócić?

Nie tylko Polacy ruszyli do sądów w sprawie nieuczciwych kredytów frankowych. Podobnie było we Francji, Hiszpanii czy na Węgrzech. Również i tam za pokrzywdzonymi musiał się ostatecznie ująć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Już po pierwszym miesiącu 2022 roku widać zmniejszenie zainteresowania Polaków zakupem mieszkania na kredyt mieszkaniowy. Jak pokazują najnowsze dane BIK odnośnie popytu na kredyty mieszkaniowe za styczeń 2022 r., wartość zapytań o te kredyty spadła o ponad 21 % w porównaniu do stycznia 2021. Wzrastające stopy procentowe oraz spadająca zdolność kredytowa powodują wstrzymanie decyzji o zakupie własnego M. Dodatkowo część osób liczy na wsparcie w ramach projektu rządowego „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Adaptacja do zmian klimatu, bezpieczeństwo i poprawa jakości życia mieszkańców to stojące dziś przed miastami wyzwania klimatyczne i ekologiczne, a projekt Eko-Miasto jest odpowiedzią na to zjawisko.