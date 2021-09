Wymiana kopciuchów na Dolnym Śląsku

Wymiana kopciuchów, tj. 720 szt. nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacja, a dzięki temu poprawa efektywności energetycznej w 60 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i 300 lokalach mieszkalnych – to zakładany efekt dolnośląskiego pilotażu, który jest nową propozycją uzupełniającą ogólnopolski program „Czyste Powietrze”. Na ten cel zarezerwowano 20 mln zł. Na większą intensywność dofinansowania mogą liczyć mieszkańcy gmin graniczących z Republiką Czeską.

Wymiana kopciuchów w budynkach wielorodzinnych na Dolnym Śląsku

Na początku października bieżącego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uruchomią na Dolnym Śląsku zapowiadany już trzeci z kolei pilotaż. Podobnie, jak w województwie zachodniopomorskim i w Pszczynie na Śląsku – ma on służyć poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Pilotaż programu, który prowadzony będzie przez WFOŚiGW we Wrocławiu, planowany jest na lata 2021-2024.

- Zwiększyliśmy planowany budżet działania z 15 do 20 mln zł, ponieważ wprowadziliśmy dodatkowe preferencje dla budynków zlokalizowanych na terenach gmin graniczących z Republiką Czeską. Mieszkańcy tych właśnie gmin będą mieli szansę na wyższe dotacje, czyli większą o dziesięć punktów procentowych intensywność dofinansowania - mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

- Zebrane doświadczenia w pilotażach przygotowują nas do ogłoszenia na początku 2022 r. programu wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w całej Polsce - dodaje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

- Dolny Śląsk jest województwem o największym skupieniu budownictwa wielorodzinnego w stosunku do pozostałych regionów kraju. Większość tych budynków jest ogrzewana przestarzałymi źródłami ciepła. Ta forma zabudowy powoduje, że szczególnie potrzebne są tu inwestycje w ekologiczne źródła ciepła. Zaproponowany przez resort klimatu i środowiska pilotaż na Dolnym Śląsku to dopełnienie oferty obecnego programu „Czyste Powietrze”, do którego przekonaliśmy już tysiące mieszkańców domów jednorodzinnych w naszym regionie. Rozszerzając program o budynki wielorodzinne, wspólnie z ich mieszkańcami zadbamy o lepszą jakość powietrza w naszym otoczeniu - mówi prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz.

- Bardzo ważne jest wspólne myślenie o ochronie środowiska i realizowanie wspólnych programów i inicjatyw z naszymi partnerami w Czechach. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, a zanieczyszczenia nie znają granic. Dlatego w naszym wspólnym interesie jest troska o środowisko - dodaje marszałek Cezary Przybylski.​

Dolnośląskie dotacje przewidziano na wymianę starych kotłów i pieców na paliwo stałe na efektywne źródła ciepła. Dotacje przeznaczona mogą być również na modernizację instalacji CO i CWU, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, mikroinstalację fotowoltaiczną, dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.

Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła - kto może zostać beneficjentem programu?

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;

do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;

do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tak jak w programie „Czyste Powietrze” konieczne będzie zaświadczenie z gminy o dochodach) będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Beneficjentami pilotażu mogą zostać również wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych.

Warto przypomnieć, że warunki dolnośląskiego pilotażu zakładają, że jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30% – przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa jest tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji. Przyszli beneficjenci powinni też wiedzieć, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie mogą być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.