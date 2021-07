Szybki wzrost cen domów jednorodzinnych

Domy jednorodzinne. Szybki wzrost cen mieszkań podbija ceny za domy jednorodzinne. Podbija je nie tylko popyt i inflacja, ale też nasze coraz wyższe oczekiwania dotyczące zastosowanych rozwiązań, takich jak panele czy pompy wodne.

Wzrosty cen mieszkań

Ceny transakcyjne w I kw. br. na pierwotnym rynku mieszkaniowym najbardziej wzrosły w Gdyni, Gdańsku i Warszawie. Zaledwie przez kwartał cena m kw. mieszkania podrożała aż o 14 proc. Dla 10 największych miast był to wzrost o 6,7 proc.

Jak wynika z raportu NBP w I kwartale przeważały wzrosty cen mieszkań kw./kw. niemal na wszystkich grupach rynków, wzrosły też dynamiki cen. Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym wzrosły we wszystkich grupach miast z uwagi na większą skalę sprzedaży lepiej zlokalizowanych i droższych mieszkań.

Rosnące ceny mieszkań na rynkach pierwotnych (głównie w stanie deweloperskim, tj. do wykończenia we własnym zakresie oraz kupowane z opóźnioną realizacją) przy wysokim popycie powodują też wysokie zainteresowanie nabywców tańszym rynkiem wtórnym, gdzie mieszkanie jest zazwyczaj gotowe do wprowadzenia się. Na rynku wtórnym także obserwowano wzrost cen ofertowych i transakcyjnych we wszystkich grupach miast.

Ceny korygowane indeksem hedonicznym rosły we wszystkich grupach miast, co oznacza, że podobne mieszkania sprzedawane były drożej niż miało to miejsce kwartał wcześniej.

Domy jednorodzinne coraz droższe

- Rynek jest bardzo dynamiczny, a drożejące bardzo mieszkania w miastach wywołują wzrost cen domów podmiejskich – mówi w rozmowie z MarketNews24 Kuba Karliński, założyciel spółki Magmillon, autor bloga o nieruchomościach. – Drożeją też grunty i działki.

Tempo w jakim drożeją mieszkania wywołane jest coraz droższymi materiałami budowlanymi. Efekty inflacji pogłębiają też droższe w wykonaniu rozwiązania, które w przyszłości będą obniżać koszty eksploatacyjne. Panele fotowoltaiczne to dodatkowy koszt 20-30 tys. zł.

- Takim rozwiązaniem, coraz częściej stosowanym są pompy ciepła, podrażają cenę za dom rodzinny, choć są już o wiele tańsze niże przed kilku laty – wyjaśnia K.Karliński. – Dla domu o powierzchni 100 m kw. jest to koszt już tylko o kilka tysięcy wyższy niż ogrzewania gazowego, a to właśnie domy o takiej powierzchni są obecnie najbardziej poszukiwane. Pod Warszawą za taki dom trzeba zapłacić ok. 500 tys. zł.