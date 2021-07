Czy podczas remontu warto zainwestować w smart home?

Bon mieszkaniowy i gwarancje spłaty kredytów hipotecznych. MRPiT ukończyło prace nad dwoma projektami ustaw, które są częścią Polskiego Ładu: o bonie mieszkaniowym i gwarancjach spłaty kredytów hipotecznych oraz o domu do 70 mkw. bez formalności. Ruszyła też pełna cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego i CEEB. „Rozwiązanie problemów mieszkaniowych Polaków to priorytet mojego resortu” – mówił wicepremier Jarosław Gowin na konferencji prasowej w Sejmie, w której udział wzięła także wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Smart home. W czasie wakacji sporo osób decyduje się na remont domu lub mieszkania. To dobra okazja nie tylko do odświeżenia ścian, ale także implementacji inteligentnych rozwiązań, które mogą zwiększyć komfort czy oszczędzić pieniądze.

Ceny materiałów budowlanych. Presja ze strony cen materiałów może utrzymać się co najmniej do końca roku, a rosnące z tego tytułu koszty mogą być widoczne już w przyszłorocznych wynikach deweloperów - oceniają analitycy. Na razie firmom udaje się przerzucać wzrost cen na klienta końcowego, jednak poziom, przy którym przestaną oni akceptować wyższe cenniki jest coraz bliżej.

Budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 1000 m kw. i nieprzekraczającej 5000 m kw. i głębokości do 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych, byłaby wykonywana na podstawie zgłoszenia budowy - zakłada projekt nowelizacji Prawa budowlanego.

Zakup mieszkania. W I kwartale 70 proc. mieszkań w największych miastach zostało zakupionych za gotówkę. To oznacza, że na ten cel zamożni Polacy w I kwartale wydali 5,9 mld zł – napisano w analizie HRE Investments.

W Polsce brakuje instytucji REIT, czyli: Real Estate Investment Trust. Tak, aby osoby, które mają mniej pieniędzy mogły zainwestować w sposób, który budzi zaufanie - mówi Dariusz Węglicki. Zapraszamy do słuchania najnowszego odcinka podcastu.

Sprzedaż mieszkania na własną rękę bądź za pośrednictwem biura nieruchomości wiąże się ze sporym ryzykiem, wysokimi kosztami, a przede wszystkim utratą sporej ilości czasu. Eksperci wskazują, że rozwiązaniem znacznie tańszym i bezpieczniejszym może być sprzedaż nieruchomości wyspecjalizowanej firmie. W Stanach Zjednoczonych jest to już bardzo popularna usługa, w Polsce natomiast niewiele osób wie o takiej możliwości.

Kredyty mieszkaniowe. O 55,9% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe – tak wynika z odczytu BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Co wpływa na utrzymujące się zainteresowanie nieruchomościami?

Inwestowanie w nieruchomości za granicą. O tym, że inwestowanie w nieruchomości jest opłacalnym zajęciem nie trzeba nikogo przekonywać. W Polsce inwestuje się w grunty, flipy i mieszkania do wynajęcia. Pozostaje pytanie, czy inwestowanie w nieruchomości za granicą i kupowanie ich w celach wypoczynkowych ma sens, a jeśli tak – jak to zrobić, aby czerpać zyski?

Patodeweloperka obecnie jest częstym zjawiskiem. Czy deweloperzy stosują się do ograniczeń przewidzianych przez aktualnie obowiązujące przepisy?

Obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) od 1 lipca 2021 r. Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.

Kiedy deweloper ma prawo do pełnego odliczenia VAT?

Odliczenie VAT. Deweloper sprzedaje lokale mieszkalne wyodrębnione w budynkach wielomieszkaniowych, wybudowanych na gruntach należących do osób trzecich. Przy prowadzeniu tej działalności ponosi wydatki niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży, które skutkują też korzyścią dla osób trzecich, np. na reklamę nieruchomości, a więc częściowo i reklamę nienależących do dewelopera gruntów. Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął, czy przedsiębiorca ma możliwość pełnego odliczenia VAT z tytułu tych wydatków, czy też nie.