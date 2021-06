Jak zadbać o bezpieczeństwo mieszkania w czasie urlopu?

Bezpieczeństwo domu. Mniej stresu, więcej wygody i poczucia bezpieczeństwa na co dzień – to tylko kilka największych zalet systemów automatyki mieszkaniowej, zwanych również systemami smart home. Kolejną z nich jest oczywiście możliwość kontrolowania i sterowania swoim mieszkaniem z dowolnego miejsca na świecie. Które inteligentne rozwiązania pozwolą cieszyć się urlopem, a jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo domu na odległość?

Bezpieczeństwo domu

Nowoczesny system automatyki mieszkaniowej to już nie tylko modny gadżet, gwarantujący wygodę, ale także niezwykle skuteczne narzędzie, które pomaga nam czuć się bezpiecznie – nie tylko w domu, ale również poza nim. Być może to właśnie dlatego alarmy, sterowanie ogrzewaniem i czujniki tlenku węgla są najczęściej wybieranymi funkcjami systemów smart home w Polsce[1]. W jaki sposób wykorzystać inteligentną technologię, by nie stresować się ewentualnymi awariami w mieszkaniu podczas wakacyjnego urlopu? I na jakie smart-funkcje zwrócić szczególną uwagę?

Pełna kontrola mieszkania

System smart home to zespół inteligentnych, komunikujących się ze sobą urządzeń, które pozwalają na zdalne zarządzanie różnymi funkcjami domu i mieszkania. Dzięki aplikacjom mobilnym i dostępowi do internetu możemy nimi sterować niemal z każdego miejsca na świecie, do którego wyjedziemy.

Choć pozornie systemy smart home kojarzone są z domami jednorodzinnymi, coraz więcej deweloperów stosuje tę inteligentną technologię w swoich mieszkaniach.

Ochrona przed zalaniem mieszkania

Zalanie domu trudno przewidzieć. Nie zawsze możemy mu zapobiec, ale możemy się przed nim zabezpieczyć, montując w domu systemy chroniące przed zalaniem – jedną z wielu dostępnych na rynku funkcji smart home. Jeśli dojdzie do pęknięcia rury, do awarii pralki lub do zalania przez sąsiada, specjalny czujnik wyśle nam sygnał alarmowy.

Jednak rola czujnika nie ogranicza się wyłącznie do informowania. Wiele systemów jest w stanie podejmować działania, które natychmiast zabezpieczą dom – mogą na przykład odciąć dopływ wody, czy też powiadomić o zalaniu odpowiednie służby, które przyjadą do mieszkania z pomocą.

Symulacja obecności w mieszkaniu

Obawa przed włamaniem do mieszkania z pewnością może popsuć błogi, wakacyjny nastrój. Niezwykle pomocny okaże się tutaj czujnik obecności, który powiadomi nas o wykrytym ruchu w danym pomieszczeniu. Co więcej, system smart home możemy również wyposażyć w dodatkowe rozwiązanie, zwiększające bezpieczeństwo – funkcję symulacji obecności wewnątrz mieszkania. To rozwiązanie, które polega na algorytmicznym sterowaniu oświetleniem – w określonych godzinach, w dowolnie wybranych pomieszczeniach. Dzięki temu uda się nam skutecznie stworzyć pozory obecności w domu, a tym samym odstraszyć wszystkich nieproszonych „gości”.

Elektrozamki i przydzielanie dostępu

Podlewanie kwiatów, karmienie zwierząt oraz rutynowa kontrola w domu – bardzo często przed wyjazdem właśnie o to prosimy znajomych, którzy zgodzili się zaopiekować naszym mieszkaniem. Dużym ułatwieniem w tego typu sytuacjach będzie kolejne rozwiązanie smart home – elektrozamek. To funkcja, dzięki której z poziomu aplikacji mamy możliwość czasowo udzielić dostępu do mieszkania określonej osobie – bez konieczności przekazywania kluczy, które mogą się zgubić lub złamać, a w konsekwencji zaburzyć nasz wakacyjny relaks.

Sterowanie zasilaniem i ogrzewaniem

Inteligentna technologia słynie też z tego, że pozwala użytkownikom racjonalnie zużywać energię w mieszkaniu, a dzięki temu płacić niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. To prawdopodobnie jeden z powodów, dla których 60% osób nieposiadających jeszcze rozwiązań smart w swoich domach jest zainteresowanych ich instalacją[2].

- Systemy kontroli zużycia energii pozwalają nam wyłączyć zasilanie w całym mieszkaniu lub w wybranym pomieszczeniu, a także sterować konkretnymi urządzeniami. Dzięki temu w łatwy sposób zweryfikujemy, czy omyłkowo nie zostawiliśmy w mieszkaniu włączonego światła lub wpiętej do kontaktu ładowarki. Następnie w łatwy sposób możemy zgasić światło lub odłączyć zasilanie w wybranym gniazdku elektrycznym, co pozwoli nam zapobiec niepotrzebnemu zużyciu energii oraz ryzyku ewentualnego zwarcia. - W czasie zimowych wakacji, a także w sytuacjach codziennych, systemy automatyki umożliwiają również harmonogramowanie działania instalacji grzewczej mieszkania. Pozwala to zracjonalizować korzystanie z energii cieplnej, poprzez wyłączenie ogrzewania lub redukcję temperatury w mieszkaniu w czasie nieobecności domowników, nie tylko podczas wakacji, ale również codziennego funkcjonowania – wyjaśnia Artur Łeszczyński, menadżer ds. rozwoju biznesu w spółce mieszkaniowej Skanska.

