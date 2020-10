Jak pandemia wpłynęła na rynek smart home?

Chociaż światowa gospodarka odczuwa wyraźne osłabienie spowodowane pandemią, wygląda na to, że branża smart home może odetchnąć z ulgą. Zgodnie z najnowszym raportem M&M wartość rynku urządzeń inteligentnego domu do 2025 roku ma wzrosnąć z 78,3 miliardów USD do 135,3 miliardów, ze skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu na poziomie 11,6%. Co za tym stoi?