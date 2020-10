Nowe zasady wspierania fotowoltaiki w 2021 r.

Przed końcem tego roku wyczerpie się pula 1 mld zł przeznaczonego na dotację do fotowoltaiki z rządowego programu „Mój Prąd”.

- W ostatnich dniach suma składanych wniosków o dotacje wzrosła i oscylowała w granicach aż jednego tysiąca dziennie – mówi w rozmowie z MarketNews24 Bartłomiej Derski, ekspert Wysokienapiecie.pl..





Co w przyszłym roku? Rząd chciałby kontynuować w jakiś sposób wsparcie do fotowoltaiki, bo w ciągu kilku lat liczba prosumentów dojdzie do miliona, gdy dziś jest to już 200-250 tys. podmiotów.

- Jest bardzo prawdopodobne, że dotacje zostaną zmniejszone bądź wyeliminowane, a w zamian będą oferowane nisko oprocentowane pożyczki być może częściowo umarzane – dodaje B.Derski. – Być może tym programem objęte zostaną słoneczne ładowarki do samochodów elektrycznych.

Nowe zasady powinny być znane przed końcem I kw. 2021 r.