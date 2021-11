Jakie inwestycje mieszkaniowe szykują deweloperzy?

Inwestycje mieszkaniowe. Jakie projekty mieszkaniowe przygotowywane są teraz do budowy? Jakie mieszkania znajdą się w ofercie? W jakich cenach?

Inwestycje mieszkaniowe

Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develia S.A.

Rozpoczęliśmy właśnie sprzedaż mieszkań w pierwszym etapie inwestycji Aleje Praskie. To nasz, nowy, duży projekt na warszawskiej Pradze Południe, w którym planujemy wybudować w najbliższych latach niemal 1200 mieszkań. W dwóch pierwszych budynkach znajdzie się 110 lokali o zróżnicowanych rozkładach, od funkcjonalnych kawalerek po przestronne mieszkania czteropokojowe. Miejsca parkingowe w podziemnych halach garażowych zostaną dostosowane do zamontowania ładowarek dla pojazdów elektrycznych. W parterowych kondygnacjach znajdą się także powierzchnie usługowe. Ceny zaczynają się od 10 200 zł/mkw. Budowa zakończyć się ma w drugim kwartale 2024 roku.

Inną, nową inwestycją, którą ostatnich tygodniach wprowadziliśmy do sprzedaży są wrocławskie Kaskady Różanki. W sześciokondygnacyjnym budynku powstanie 128 mieszkań. Niewątpliwą zaletą tego projektu jest jego lokalizacja przy ulicy Chorwackiej, 5 km od staromiejskiego Rynku. Zaledwie kilkaset metrów od inwestycji biegną nadodrzańskie wały, idealny teren do spacerów, joggingu lub wypraw wzdłuż wielokilometrowych tras rowerowych. Kaskady Różanki zostaną oddane do użytku do końca 2022 roku. Ceny zaczynają się od 8499 zł brutto/mkw.

Przygotowujemy także kolejne etapy naszych, popularnych inwestycji, jak Osiedle Latarników w Gdańsku, Ceglana Park w Katowicach, czy Centralna Park i Słoneczne Miasteczko w Krakowie. Planujemy również kolejne, nowe projekty w Warszawie i Gdańsku. Start ich realizacji zaplanowany jest na pierwsze kwartały 2022 roku. Ponieważ w ostatnich miesiącach rynek mieszkaniowy był areną dynamicznych zmian, szczególnie jeśli chodzi o koszty wykonawstwa, należy spodziewać się, że mieszkania w nowych projektach będą droższe od tych znajdujących się obecnie w ofercie.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Cały czas pracujemy nad nowymi przedsięwzięciami deweloperskimi, dzięki czemu utrzymujemy wysoki poziom oferty. Obecnie w przygotowaniu mamy 40 projektów, które dostarczą ponad 7 700 lokali. Inwestycje, które są już na etapie planowania dostarczą kolejnych 9 700 lokali, co najlepiej obrazuje potencjał dalszych perspektyw rozwoju firmy.

Boaz Haim, prezes Ronson Development

Nasz bank ziemi obejmuje ponad 4200 mieszkań, z czego tylko w ciągu ostatniego roku zabezpieczyliśmy grunty pod 3200 lokali. W najbliższym czasie planujemy rozbudować realizowane już projekty. Wprowadzimy kolejną pulę mieszkań w Ursusie Centralnym oraz Mieście moim w Warszawie, a także rozpoczniemy czwarty etap inwestycji Nowe Warzymice pod Szczecinem i trzecią fazę projektu Vivy Jagodno we Wrocławiu.

Pojawią się także nowe inwestycje. W czwartym 4. kwartale 2021 roku planujemy wprowadzić dwa projekty w Warszawie, jedną inwestycję na Woli, a drugą na dolnym Mokotowie. Z kolei na przełomie 2021 i 2022 roku rozpoczniemy nową inwestycję w Poznaniu.

Struktura mieszkań we wszystkich projektach jest zróżnicowana i dopasowana do określonych grup docelowych, oferujemy kompaktowe mieszkania jedno i dwupokojowych, po duże lokale czteropokojowe.

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

W najbliższym czasie uruchomimy nowy projekt w Szczecinie. Będzie to kompleks apartamentowców z 800 mieszkaniami o podwyższonym standardzie, z mariną i zapleczem handlowo-usługowym. Osiedle Nad Odrą powstanie na działce o powierzchni około 1,9 ha na Łasztowni, przy Moście Długim, obok nadbrzeża Odry - ulubionego przez Szczecinian i turystów miejsca spacerów i wypoczynku. W budynkach będą się mieścić garaże na ponad 800 miejsc postojowych i ogólnodostępna część komercyjna, która zajmie powierzchnię ponad 9,3 tys. mkw. Budowa ruszy w tym roku.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Niedawno ogłosiliśmy dwie nowe inwestycje. W Warszawie, gdzie zrealizowaliśmy dotąd 46 projektów, wybudujemy NOVÉLIA Bemowo. W Poznaniu natomiast powstanie nasza czwarta inwestycja – VILDA Unique.

NOVÉLIA Bemowo znajduje się w Warszawie przy ulicy Wieśniaczej. To kameralny projekt, w którym powstanie 89 mieszkań. Metraże lokali dwu do czteropokojowych wahać się będą od 35 mkw. do 126 mkw. Atutem inwestycji jest lokalizacja zapewniająca dostęp do stacji metra Bemowo, która wraz z nowym odcinkiem linii M2 zostanie oddana do użytku w przyszłym roku. A ponadto, ekologiczne rozwiązania, m.in. panele fotowoltaiczne na dachu, oświetlenie LED w częściach wspólnych, a także system zagospodarowania wody deszczowej. Ceny mieszkań zaczynają się od 10 900 zł/mkw., a średnia cena wynosi 13 400 zł/mkw. Najtańszy lokal o powierzchni 37 mkw. z ogródkiem kosztuje 482,9 tys. zł. NOVÉLIA Bemowo będzie gotowa w 1. kwartale 2024 roku.

Z kolei VILDA Unique powstanie blisko centrum Poznania, przy ulicy Niedziałkowskiego. Wyróżnia się industrialnym charakterem wpisanym w tradycję dzielnicy oraz ekologicznymi rozwiązaniami, w tym zielonym dachem, a także ogrodem wertykalnym w holu wejściowym. W budynku znajdzie się 69 mieszkań, z których większość to lokale typu studio o powierzchni od 29 mkw. W budynku zaprojektowane zostały też mieszkania dwu i trzypokojowe o metrażu od 34 mkw. do 62 mkw. Właśnie ruszyła sprzedaż. Ich ceny zaczynają się od 10 400 zł/mkw. Kawalerkę o powierzchni 29 mkw. można np. kupić w cenie 374,2 tys. zł, a mieszkanie trzypokojowe wielkości 55 mkw. w kwocie 586,9 tys. zł. Budowa zakończy się w 3. kwartale 2023 roku.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

W ostatnim kwartale 2021 roku wprowadzimy do sprzedaży lokale w ramach kolejnych etapów warszawskich i gdańskich inwestycji m.in. Nowa Letnica i Porto. W planach na najbliższy czas mamy też nową inwestycję na gdańskim Ujeścisku oraz pierwszą inwestycję Robyg w Gdyni, która zlokalizowana będzie na 2,3 hektarowej działce przy ulicy Wendy, jak również nowy projekt w Warszawie.

Systematycznie podwyższamy standard mieszkań w naszych inwestycjach i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania. Nowością są ekologiczne farby elewacyjne, pochłaniające zanieczyszczenia, jedna ze ścian przyjmie postać artystycznego murala. Wyjątkowa jakość obejmuje ponadstandardową wysokość mieszkań, balkony, loggie lub tarasy w każdym mieszkaniu, drewniane okna, dźwiękoszczelność, wideofony, instalacje światłowodowe, a także lobby z portierem i oświetlenie LED części wspólnych zasilane przez panele fotowoltaiczne. Ponadto, w każdym osiedlu projektujemy obszerne tereny zielone, ogrody deszczowe, place zabaw, siłownie, stacje rowerowe, monitoring wizyjny HD. Przygotowane są specjalne tereny spacerowe, a także budki dla ptaków i domki dla owadów. Każde mieszkanie jest wyposażone w standardzie w system Smart House.

Piotr Jakubowski, Head of Investment Department w Apricot Capital Group

Pracujemy obecnie nad projektami w kilku miastach Polski. Obok projektowanych hoteli czy budynków o mieszanych funkcjach, część z nich to projekty mieszkaniowe. Najbardziej zaawansowane znajdują się w Warszawie i Poznaniu. Jednym z ciekawszych pod względem lokalizacji projektów przygotowywanych do realizacji jest inwestycja przy ulicy Bernardyńskiej w warszawskiej dzielnicy Mokotów, gdzie na 6 ha terenu, położonego w otulinie Jeziorka Czerniakowskiego planujemy zrealizować ponad 400 mieszkań w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Większa część terenu będzie powierzchnią biologicznie czynną, na której planujemy stworzyć ścieżki pieszo-rowerowe, parki sąsiedzkie, place zabaw, korty tenisowe i siłownie pod chmurką. Dodatkowo, planujemy wybudować zbiorniki wodne, które będą służyć zagospodarowaniu wód opadowych w sposób niezaburzający lokalnych systemów wodnych, a poza tym staną się kolejnymi przestrzeniami zachęcającymi do rekreacji na świeżym powietrzu. W ramach projektu powstaną lokale mieszkalne o zróżnicowanej powierzchni, od mieszkań jednopokojowych, po luksusowe apartamenty o powierzchni ponad 150 mkw. Jeszcze w tym roku planujemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu inwestycji.

Dariusz Nagórski, dyrektor ds. Inwestycji w Aria Development

Przygotowujemy się do realizacji dużego osiedla na obrzeżach Warszawy w zielonej okolicy, z doskonałym dojazdem do stolicy. Chcemy, żeby było to samowystarczalne i ekologiczne miasteczko ze szkołą, sklepami, powierzchnią biurową i usługami. Rozpoczęliśmy też prace nad projektowaniem osiedla w Poznaniu.

Intensywnie pracujemy również nad rozpoczęciem realizacji dużego osiedla mieszkaniowego w centrum Legionowa. Mamy nadzieję, że pod koniec tego roku wystąpimy o pozwolenie, a roboty budowalne zaczniemy wiosną przyszłego roku. Projektujemy tam blisko 200 mieszkań o powierzchni od 30 mkw. do ponad 70 mkw.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Miasteczko Jutrzenki to osiedle, które powstaje na obszarze 6 hektarów w otoczeniu domów jednorodzinnych. Docelowo w 9 etapach powstanie 1300 lokali, a osiedle będzie małym miasteczkiem w mieście. Obecnie rozpoczynamy IV etap budowy inwestycji, która z jednej strony tworzy miejski charakter okolicy, a z drugiej zapewnia mieszkańcom prywatność i spokój. W ofercie utrzymujemy podział - 40 proc. mieszkań trzy i czteropokojowych oraz 60 proc. mieszkań dwupokojowych. Średni metraż dla lokali dwupokojowych to 40 mkw., trzypokojowych - 57 mkw., a czteropokojowych - 80 mkw. Budowa czwartego etapu Miasteczka Jutrzenki rozpoczniemy w listopadzie br. Kolejne fazy oczekują na pojawienie się na rynku.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Aktualnie pracujemy nad wprowadzeniem do sprzedaży kolejnych inwestycji. Wśród nowych projektów znajdzie się m.in. trzeci etap inwestycji Sol Marina przy nabrzeżu Martwej Wisły, projekty Soleo Park i Grano Resort na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku oraz kolejne fazy popularnych inwestycji mieszkaniowych w Gdańsku - Osiedla Pastelowego (etap III), Neo Jasień (etap II) oraz Osiedla Kociewskiego w Rokitkach koło Tczewa ( etap II). Wspomniane inwestycje pozostają w różnych fazach zaawansowania prac przygotowawczych do budowy.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

W ostatnim czasie rozpoczęliśmy sprzedaż oraz przedsprzedaż mieszkań w kilku nowych projektach mieszkaniowych w Warszawie, tj. w Nadwiślańskiej Kaskadzie na Białołęce, drugim etapie Metra Park położonym na pograniczu Bielan i Żoliborza, a także trzecim etapie osiedla Warszawski Świt na Targówku.

Obecnie w przygotowaniu są kolejne etapy inwestycji Warszawski Świt z mieszkaniami w popularnych metrażach. Prace na budowach Nadwiślańskiej Kaskady i Metro Park II rozpoczęły się w sierpniu br.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

We wrześniu br. rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy Osiedla Naturama na poznańskim Strzeszynie. Osiedle położone w spacerowej odległości od terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Strzeszyńskim będzie się charakteryzowało niską zabudową o prostej, wyrazistej architekturze. W pierwszym z czterech etapów budowy inwestycji dostępnych będzie 78 mieszkań o powierzchniach od 30 mkw. do 75 mkw. Lokale położone na kondygnacji zerowej będą miały tarasy z ogródkami o powierzchni do 220 mkw. Mieszkania usytuowane na wyższych piętrach będą miały jeden lub dwa balkony. Ceny lokali w Osiedlu Naturama zaczynają się od 8 tys. zł/mkw.

Marcin Michalec, CEO Okam

Obecnie prowadzimy kilka projektów w Warszawie, Łodzi i Katowicach. W stolicy realizujemy inwestycję Central House na Mokotowie i kontynuujemy rozbudowę Bohema - Strefa Praga, gdzie będziemy rozwijać kolejne etapy w ramach rewitalizacji tego terenu. Przed nami także prace związane z przygotowaniem projektu osiedla mieszkaniowego Cityflow na warszawskiej Woli, przy ulicy Redutowej. Jak również projektu na Żeraniu, gdzie niedawno dokonaliśmy rekordowego zakupu 62 ha terenów pofabrycznych. Będzie to inwestycja, którą planujemy realizować przez najbliższe kilkanaście lat.

Z kolei w Łodzi jeszcze w tym roku zamierzamy rozpocząć budowę projektu mieszkaniowego Strefa Progress, znajdującego się przy Strefie Piotrkowska 217, która stanowi jeden z ważniejszych rozrywkowo-kulturalnych punktów na mapie miasta. Na inwestycję ma składać się blisko 300 mieszkań i kilku lokali usługowych usytuowanych w 4 budynkach. Zakończenie budowy planowane jest na drugą połowę 2023 roku. Do dyspozycji klientów będą lokale jedno do pięciopokojowych o powierzchni od około 20 mkw. do 140 mkw. Średnia cena w przedsprzedaży wynosi około 8500 zł/mkw.

W realizacji mamy również drugi etap, a przed nami także trzecia faza projektu Inspire w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Prowadzimy przedsprzedaż mieszkań w ramach etapu trzeciego, w którym średnia cena wynosi około 9000 zł/mkw.

Mariusz Delura, kierownik ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta firmy Profbud

Jesteśmy w trakcie realizacji dwóch inwestycji w Warszawie - Zakątka Cybisa na Ursynowie oraz Osiedla Złota Oksza w Ursusie. Osiedle Zakątek Cybisa by Profbud to inwestycja, która harmonijnie wpisuje się w istniejącą tkankę miejską zielonego Ursynowa. W budynku powstanie blisko 300 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 31 mkw. do 127 mkw. Termin zakończenia budowy przewidywany jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

Osiedle Złota Oksza wprowadziliśmy do sprzedaży w sierpniu br. W pięcioklatkowym budynku o zróżnicowanej wysokości, od czterech do jedenastu pięter znajdzie się 280 mieszkań o powierzchni od 27 mkw. do 102 mkw. Start budowy planowany jest na czwarty kwartał 2021 roku, a termin jej zakończenia na ostatni kwartał 2023 roku. Oferta została już sprzedana w 26 proc. W niedalekiej przyszłości mamy również w planach realizację kolejnych projektów mieszkaniowych w aglomeracji warszawskiej.