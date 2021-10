Rodziny z dziećmi to główni klienci deweloperów

Zakup mieszkania od dewelopera. Główni nabywcy mieszkań nie zmieniają się w Polsce od lat. Są to osoby szukające powierzchni pod inwestycje, młode pary oraz rodziny z dziećmi. Ta ostatnia grupa jest dla deweloperów szczególnie ważna, gdyż takich klientów jest z reguły najwięcej. Wybierają też konkretne mieszkania - zwykle są one większe, bardziej komfortowe, ale też zlokalizowane znacznie dalej od centrum miasta.

Zakup mieszkania od dewelopera - dwa lub trzy pokoje?

Jak podaje RynekPierwotny.pl, rodziny z dziećmi wybierają najczęściej mieszkania 2-pokojowe o powierzchni od 40 do 50 mkw. (46 proc.), następnie 3-pokojowe 50 - 60 mkw. (37 proc.) oraz lokale 4-pokojowe od 70 do 80 mkw. (12 proc.). Udział mieszkań 5-cio i więcej pokojowych nie przekracza natomiast 2 proc. ogółu. Według portalu średnia liczba pokoi w mieszkaniach wybieranych przez rodziny z dziećmi wynosi w Polsce 3,04. Warto jednak zaznaczyć, że dominujący w naszym kraju model rodziny to 2+1 (53 proc.), a rodziny 4 – osobowe w układzie 2+2, to nieco ponad jedna trzecia ogółu rodzin.

- Rodziny z dziećmi stanowią główną grupę nabywców mieszkań. Najczęściej decydują się na zakup lokali 3-pokojowych, których powierzchnia wynosi ok. 63 mkw., a także 4-pokojowych o powierzchni ok. 75-85 mkw. Taki metraż pozwala na swobodne zaaranżowanie wnętrza i wydzielenie osobnej sypialni dla rodziców oraz ich pociech. Co więcej, staramy się projektować wnętrza tak, żeby nadawały się one do przyszłych zmian aranżacji w przypadku narodzin kolejnego potomka - mówi Bartłomiej Rzepa, członek zarządu spółki realizującej inwestycję Osiedle Symbioza.

Mieszkania - tańsza, ale atrakcyjna lokalizacja

Jak twierdzi Jarosław Jędrzyński, analityk portalu RynekPierwotny.pl, lokalizacja jest podstawowym parametrem rynku nieruchomości, od którego przede wszystkim zależy cena mieszkania. Zdecydowana większość rodzin z dziećmi to gospodarstwa domowe na dorobku o raczej przeciętnej zamożności, dlatego przeważnie wybierają oni lokalizacje tańsze, częściej peryferyjne niż około centralne. Dla przykładu, w Krakowie cena mkw. nowego mieszkania zlokalizowanego blisko centrum - w dzielnicy Krowodrza wynosi średnio 12 261 zł, a na Grzegórzkach, położonych w samym sercu miasta, 13 855 zł. Za mieszkanie na Czyżynach, oddalonych od centrum o około 6 km trzeba natomiast zapłacić 9 607 zł/mkw. Wzgórza Krzesławickie (ok 10 km od centrum) to już 7 982 zł/mkw., a Bieżanów-Prokocim (ok. 9 km od centrum) - 7 943 zł/mkw. Różnice są więc znaczące (Dane RynekPierwotny.pl).

Za wyborem konkretnego mieszkania przemawia też jego najbliższe otoczenie. - Ideałem dla rodzin z dziećmi jest spokojna, zielona okolica, znajdująca się w komfortowej odległości od centrum miasta. Powodzeniem pod tym względem cieszą się osiedla położone blisko żłobków, przedszkoli i szkół, a także przychodni medycznych oraz miejsc, w których można zrobić szybkie zakupy - mówi Bartłomiej Rzepa.

Funkcjonalność mieszkania i osiedla

Poza ceną i atrakcyjną lokalizacją ważna jest też funkcjonalność samego mieszkania oraz całego osiedla. Z tego powodu udane stworzenie symbiozy miejsca do pracy, zabawy i relaksu to dziś podstawa w branży deweloperskiej. Absolutnie kluczowe w projekcie rodzinnego mieszkania jest również miejsce na duży stół, osobne pokoje dla najmłodszych i odpowiednia przestrzeń do przechowywania rzeczy. Do tej wyliczanki dochodzi osiedlowa infrastruktura, przystosowana do potrzeb dzieci- zarówno tych starszych, jak i w młodszym wieku. Mowa o placach zabaw, czy też boiskach sportowych.

- Wygodne miejsca do spędzania czasu są dla rodzin z dziećmi bardzo istotne. Dlatego stały się one priorytetem podczas projektowania inwestycji. Właśnie z myślą o rodzinach powstają ogród sąsiedzki, zielone miejsce spotkań, zabaw i relaksu. Na terenie osiedli znajdują się również plac zabaw, a także klub sąsiedzki urządzony z myślą o najmłodszych mieszkańcach - mówi Bartłomiej Rzepa.

Osiedle Symbioza