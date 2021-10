Czy branża budowlana jest gotowa na cyfryzację?

Cyfryzacja procesu budowlanego. Podstawowe pytanie brzmi, czym ma być cyfryzacja w procesie budowlanym i inwestycyjnym – mówi dr Dominik Sypniewski, radca prawny i partner Kancelarii Adwokackiej Góralski & Goss Legal w rozmowie „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Cyfryzacja procesu budowlanego

Obecnie to co zostało wprowadzone do procesu prawnego, to wnioski, które pozwalają inicjować procedury budowlane za pomocą podpisu elektronicznego lub za pomocą systemu ePUAP – wylicza Sypniewski.

Czy to jest rozwiązanie docelowe? To jest jednak trochę za mało – zaznacza Sypniewski.

Radca prawny podkreśla, że cyfryzacja to nie tylko kwestia tego, czy urzędy są na to gotowe, czy są odpowiednio zinformatyzowane, czy mają odpowiednie serwery, etc. To również jest cały problem strony prywatnej uczestniczącej w procesie inwestycyjnym. Dzieje się tak, ponieważ informatyzacja pozwala uniknąć pewnych kosztów, ale wiąże się z innymi.

Więcej na ten temat w materiale wideo: