Czy będzie wysyp osiedli w lokalizacjach podmiejskich i mniejszych miastach?

Osiedla podmiejskie. Czy deweloperzy planują realizację nowych projektów mieszkaniowych w lokalizacjach podmiejskich i mniejszych miastach? W których? Czy ze względu na utrudnienia związane z wprowadzaniem na rynek nowych inwestycji oferta firm kurczy się? O ile podaż jest mniejsza niż przed pandemią?

Osiedla podmiejskie

Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

Andrzej Oślizło, prezes zarządu Develia S.A.

Nasza obecna oferta jest na podobnym poziomie, co przed pandemią. W najbliższych miesiącach jednak planujemy znacznie ją zwiększyć i wprowadzić do sprzedaży szereg nowych projektów. Jeśli chodzi o grunty, to nieustannie rozbudowujemy nasz bank ziemi. Poszukujemy przede wszystkim działek w tych miastach, w których jesteśmy już obecni, tj. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i Katowicach. Monitorujemy jednak dostępność terenów pod zabudowę mieszkaniową także w innych, dużych miastach i nie wykluczamy wejścia do kolejnych aglomeracji.

Jeśli chodzi o mniejsze miejscowości, wszelkie badania demograficzne od lat pokazują, że niestety konsekwentnie się one wyludniają a ich mieszkańcy migrują do dużych ośrodków miejskich. Dlatego też działalność deweloperską prowadzą tam raczej tylko lokalne firmy na niewielką skalę. Obserwujemy z kolei uważnie możliwości inwestowania w miejscowościach podmiejskich, w których jest zdecydowanie łatwiej o tańsze grunty pod zabudowę. Zrealizowaliśmy jakiś czas temu dużą inwestycję w podwarszawskich Ząbkach na ponad 800 mieszkań, która okazała się sukcesem. W przypadku takich projektów kluczowe jednak pozostaje dobre skomunikowanie z centrum metropolii.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Faktycznie motorem wzrostu rynku mieszkaniowego w Polsce są aktualnie miasta powiatowe i miejscowości podmiejskie. To dobra wiadomość, która oznacza, że mieszkaniowa luka w średnich i mniejszych miastach będzie się zmniejszać. Takie lokalizacje nie będą jednak celem kluczowych deweloperów ze względu na niewielki rynek zbytu. Tylko największe miasta i aglomeracje zapewniają odpowiednią skalę do rozwoju biznesu.

Utrzymanie atrakcyjnej oferty, szczególnie w aglomeracjach jest obecnie największym wyzwaniem dla deweloperów. Problemem jest mała dostępność gruntów i przeciągające się procesy administracyjne. Z trudnościami z wprowadzeniem na rynek nowych projektów najlepiej radzą sobie najwięksi gracze z bogatym portfolio zabezpieczonych gruntów i ze zdywersyfikowaną działalnością produktową i geograficzną. Mniejsze firmy są w cięższej sytuacji.

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Nie przestajemy budować w dużych miastach. Po wieżowcu Hanza Tower planujemy kolejną, prestiżową inwestycję w Szczecinie - osiedle Nad Odrą. Będzie to zespół budynków mieszkalnych i usługowych z mariną. Czekamy na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, licząc na to, że pierwszy etap budowy osiedla rozpoczniemy w tym roku. Równocześnie będziemy obecni w mniejszych miejscowościach położonych blisko dużych miast. Kontynuujemy rozbudowę podwarszawskiego osiedla Villa Campina, gdzie stawiamy gotowe energooszczędne eko-domy, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem m. in. z uwagi na położenie w pobliżu Puszczy Kampinoskiej. Wkrótce ruszy budowa inwestycji Stacja Centrum w Gąsinie, zielonej dzielnicy Pruszkowa o szczególnych walorach krajobrazowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych. Planujemy także inwestycję w podkrakowskiej Zawadzie.

Marcin Michalec, CEO Okam

Obecnie koncentrujemy się na rozwoju projektów w największych polskich miastach, w tym w Warszawie, Łodzi czy Katowicach. Rynek inwestycyjny w tych lokalizacjach ma jeszcze duży potencjał i istnieje przestrzeń do dalszego rozwoju pod kątem budynków mieszkaniowych, jak i biurowych. W Katowicach kontynuujemy budowę osiedla Inspire w Dolinie Trzech Stawów, w Łodzi natomiast prowadzimy sprzedaż inwestycji Strefa Progress przy Piotrkowskiej 217. Z kolei, w stolicy realizujemy między innymi inwestycję Central House w biurowej części Mokotowa czy Bohema - Strefa Praga na Pradze Północ. Będziemy rozwijać również projekt mieszkaniowy CityFlow na warszawskiej Woli. Ponadto, niedawno dokonaliśmy jednej z największych transakcji na polskim rynku nieruchomości - kupując 62 ha terenów pofabrycznych na Żeraniu. Oczywiście, jeśli na horyzoncie pojawią się ciekawe możliwości projektowe w innych, przede wszystkich większych polskich miastach czy ośrodkach, na przykład w aglomeracji warszawskiej albo śląskiej, nie wykluczamy, że lista lokalizacji naszych inwestycji się poszerzy.

Anna Skotnicka-Ryś, dyrektor Działu Handlowego firmy Profbud

Jesteśmy warszawskim deweloperem, który od ponad 11 lat realizuje wysokiej jakości projekty, skupiając się głównie na dwóch miastach - Warszawie oraz Łodzi. Na chwilę obecną nie dostrzegamy wyzwań związanych z wprowadzeniem na rynek nowych inwestycji deweloperskich we wskazanych miejscowościach, a bank ziemi zapewnia nam komfortową sytuację i możliwość realizacji projektów przez najbliższe kilka lat. Nie zamykamy się jednak na żadne propozycje i szczegółowo analizujemy każdą ofertę dotyczącą możliwości zakupu gruntów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich klientów o różnych preferencjach i oczekiwaniach w naszej ofercie znajdują się liczne inwestycje, zarówno w bliskiej odległości od centrum, jak i w lokalizacjach typu middle. Coraz więcej osób zaczęło bowiem zwracać uwagę na przestrzeń i okolicę w jakiej znajduje się dom. Możliwość mieszkania w bezpośrednim sąsiedztwie z naturą stało się prawdziwym luksusem.

Nie zwalniamy tempa i realizujemy kolejne projekty budowlane. Być może jeszcze w tym roku zaskoczymy klientów kolejnymi, warszawskimi inwestycjami w zupełnie nowych odsłonach.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg S.A.

Obecnie mamy w ofercie blisko 1500 lokali w 3 miastach i systematycznie rozbudowujemy możliwości sprzedażowe. W tym roku uruchomiliśmy 14 nowych projektów i wprowadziliśmy do oferty 1100 lokali w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Przygotowujemy się także do rozpoczęcia sprzedaży w Poznaniu. Nasze plany są bardzo ambitne, dlatego intensywnie zwiększamy bank ziemi. Podwyższyliśmy prognozy sprzedaży na ten rok i jestem przekonana, że są to bardzo realne założenia. Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce jest bardzo obiecująca, zakładamy stały wzrost popytu przez kilka najbliższych lat. Obecnie mamy zasoby gruntów dające potencjał sprzedażowy nawet na 22.000 lokali. Na inwestycje i potencjalne akwizycje do końca 2021 roku chcemy przeznaczyć ponad 600 mln zł. Jesteśmy także otwarci na zakup całych podmiotów wraz z nieruchomościami, wydzielonych części przedsiębiorstw czy rozległych terenów poprzemysłowych. Chcemy umacniać swoją pozycję w miastach, w których działamy, tj. w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu. Rozważamy także możliwość wejścia do nowego miasta. Będzie to jednak zależało od możliwości nabycia gruntów i skali działalności, jaką moglibyśmy prowadzić w tej aglomeracji.

Piotr Jakubowski, Head of Investment Department w Apricot Capital Group

Nasza działalność skupiona jest obecnie w trzech dużych miastach – Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Choć rzeczywiście oferta mieszkaniowa odrobinę uszczupliła się w trakcie pandemii, a szczególnie w pierwszej jej fazie, obecnie jesteśmy zdecydowanie w fazie wzrostowej. Mamy zabezpieczony duży bank ziemi, który pozwala nam rozwijać się sukcesywnie i pozytywnie patrzeć w przyszłość. Niezależnie od tego, dostrzegamy potencjał mniejszych miast i jesteśmy w trakcie zabezpieczania kilku nieruchomości, które w naszej ocenie mają duży potencjał.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Każda inwestycja, którą wprowadzamy na rynek jest odpowiedzią na zapotrzebowania naszych klientów. Staramy się działać rozsądnie, zawsze mając na uwadze jak najlepszy standard i jak najlepsze położenie przyszłej inwestycji. Starannie przygotowujemy się do nowych przedsięwzięć, mając świadomość, że bierzemy udział we współtworzeniu miasta. Bank ziemi Aurec Home stale się powiększa. Obecnie prowadzimy inwestycje w jednych z najlepszych lokalizacji Warszawy. Powiększając swoje zasoby bierzemy pod uwagę również takie lokalizacje jak Pruszków, Wesoła czy Wawer.

Jarosław Kozak, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Grupa Waryński jest otwarta na każdą lokalizację. Z oczywistych względów dostępność terenów w dużych miastach jest ograniczona. Niemniej jednak, miejscowości mniejsze, podmiejskie zyskują na znaczeniu, nie tylko z uwagi na możliwe do zagospodarowania jeszcze tereny, ale także z powodu mniejszej intensywności zabudowy, większej ilości zieleni, a jednocześnie dobrej komunikacji z większymi miastami. Nasza oferta będzie się stale powiększała, także o mniejsze miejscowości, między innymi dlatego, aby zwiększyć podaż mieszkań, które będą spełniały zweryfikowane przez pandemię oczekiwania klientów.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Dostrzegliśmy potencjał mniejszych miast już jakiś czas temu. Od kilku lat poszukiwaliśmy działki w Łodzi i w ubiegłym roku udało nam się sfinalizować transakcję. W tej chwili inwestycja jest jeszcze w fazie projektowania.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Skupiamy działalność przede wszystkim na terenie Warszawy. Tutaj też nieustannie poszukujemy gruntów pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Pomimo trudności z wprowadzaniem na rynek nowych projektów, udaje nam się regularnie wprowadzać nowe inwestycje do sprzedaży. W najbliższym czasie nie mamy w planach ekspansji do mniejszych miejscowości.

Boaz Haim, prezes Ronson Development

Mierzymy się obecnie z trudnościami w zakresie nabywania nowych działek w dużych aglomeracjach, szczególnie w Warszawie. Brakuje gruntów, a te dostępne są bardzo drogie. Nasz bank ziemi jest jednak zabezpieczony, a działalność zdywersyfikowana na kilka miast. Oprócz Warszawy, budujemy w Poznaniu, Szczecinie oraz Wrocławiu. Nie rozważamy w tym momencie nowych miejsc, ponieważ zależy nam na najwyższej jakości oddawanych projektów, a tą gwarantuje m.in. dogłębna znajomość danego rynku.

Jeśli zaś chodzi o inwestycje podmiejskie, w drugiej połowie roku ruszymy z projektem ekologicznych domów w Falentach pod Warszawą. Będzie to inwestycja z szeregiem rozwiązań ekologicznych, takich jak m.in. rekuperacja, możliwość montażu paneli fotowoltaicznych oraz ładowania aut elektrycznych. Realizujemy także duży projekt pod Szczecinem, w gminie Kołbaskowo, gdzie powstaje inwestycja Nowe Warzymice. To wieloetapowe osiedle, tworzone w niskiej zabudowie wielorodzinnej, zaprojektowane na kilka lat.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Od wielu lat mamy w ofercie, zarówno lokale położone w dużych miastach, jak i na terenach podmiejskich. Przykładem takiego działania jest wieloetapowa inwestycja Osiedle Kociewskie tworzona w niedużej miejscowości Rokitki koło Tczewa, która znacznie wpływa na rozwój tego obszaru.

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Jesteśmy otwarci na projekty, zarówno na obrzeżach dużych miast, jak i bezpośrednio w

miastach. Finalizujemy zakup dużej działki w Poznaniu pod kolejny duży wielorodzinny projekt rozłożony na kilka etapów. Planujemy w tym osiedlu przedszkole oraz powierzchnie biurowe. Przygotowujemy się do realizacji dużego osiedla na obrzeżach Warszawy, w zielonej okolicy i doskonałym dojazdem do centrum. Chcemy, żeby było to samowystarczalne i ekologiczne miasteczko ze szkołą, sklepami, powierzchnią biurową i usługami. Niestety brak gruntów w rozsądnych cenach nie sprzyja zwiększaniu oferty.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Rzeczywiście coraz trudniej jest pozyskiwać grunty w naszym, rodzimym Poznaniu i rozważamy obecnie podjęcie inwestycji w innych miastach, a także w kolejnych destynacjach turystycznych w Polsce. W dalszym ciągu będziemy budować na poznańskim przedmieściu w Dąbrówce, gdzie mamy zabezpieczony grunt na przyszłość.

Według przyjętej strategii, chcemy dysponować ofertą obejmującą różne typy mieszkań dla różnych klientów. Staramy się na bieżąco ją uzupełniać, wprowadzając regularnie nowe produkty. Jeszcze w tym roku przedstawimy nową inwestycję. Nasza oferta nie jest mniejsza niż przed pandemią.