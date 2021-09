Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym

Andrzej Oślizło, prezes zarządu, Develia S.A.

Jesteśmy świadomi wpływu, jaki człowiek wywiera na środowisko naturalne. Nieustannie pracujemy nad tym, aby w naszych inwestycjach ograniczać negatywne skutki środowiskowe do minimum. W budowanych osiedlach staramy się wykorzystywać niskoemisyjne materiały i maksymalizować przestrzenie biologicznie czynne. Na przykład w naszym katowickim projekcie Ceglana Park ponad połowa całego obszaru inwestycji to tereny zielone i rekreacyjne. Tam, gdzie jest to możliwe, budujemy zbiorniki retencyjne, które korzystnie wpływają na żywotność lokalnej roślinności, a mieszkańcy mogą się relaksować nad starannie urządzonymi, malowniczymi stawami. Zielone dachy są już niemal standardem. Stawiamy również na chodniki antysmogowe.

Nowością w naszych inwestycjach są tężnie solankowe, działające leczniczo na choroby dróg oddechowych i wzmacniające naturalną odporność. Takie instalacje powstaną we wspomnianej inwestycji Ceglana Park i w naszym, nowym projekcie w Warszawie, w osiedlu Przy Alejach.

Ekologiczny trend we współczesnym budownictwie

Angelika Kliś, członek zarządu Atal

Stosowanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań to wzrostowy trend we współczesnym budownictwie, a także oznaka świadomego podejścia deweloperów do projektowania oraz realizacji kompleksów mieszkaniowych. Co istotne, to już nie tylko domena prestiżowych inwestycji, ale nowe podejście do budownictwa mieszkaniowego, które staje się powszechnym standardem.

Realizując projekty deweloperskie wzbogacamy przestrzeń o tereny zielone, aby współtworzyć zdrowy ekosystem miast. Zieleń i tereny rekreacyjne lokujemy wokół budynków, na patiach, ale także realizujemy zielone tarasy na dachach i górnych kondygnacjach, czy projektujemy ogrody deszczowe.

Dla przykładu w naszym najnowszym trójmiejskim projekcie – Bursztynowa Zatoka powstaną ogólnodostępne tarasy zielone wraz z ogrodami deszczowymi wyposażonymi w instalację do retencji wody, co zapewni zróżnicowany system odwadniający, na czym zyskuje środowisko.

Również w poznańskim osiedlu Zacisze Marcelin, które niedawno trafiło do sprzedaży zrealizujemy systemy nawadniania zieleni wodą z retencji, co umożliwi podlewanie roślin w osiedlowym parku. Konkretnych przykładów proekologicznych rozwiązań wprowadzanych do naszych projektów jest więcej, wśród nich są panele słoneczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, czy domki dla owadów.

Tereny zielone na osiedlach

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg S.A.

W naszych osiedlach projektujemy tereny zielone tak, aby ograniczyć oddziaływanie promieniowania słonecznego i nie dopuścić do przegrzania środowiska. Wprowadzamy retencję wody przez system korzeniowy i liście, czyli powierzchnię biologicznie czynną. Wdrażamy ideę ogrodów deszczowych dla zatrzymywania wody. Promujemy oszczędzanie energii dzięki instalacjom LED, światłowodom i panelom fotowoltaicznym. Na elewacjach budynków wprowadzamy instalacje pochłaniające dwutlenek węgla, obniżając koszty użytkowania. Stosujemy także tzw. zielone dachy.

W mieszkaniach instalowane będą nawiewniki antysmogowe i antyalergiczne, które tworzą barierę przed niebezpiecznymi dla zdrowia cząsteczkami pyłu typów PM10 i PM25. Ponadto w osiedlach pojawi się kostka antysmogowa, która wpływa na redukcję tlenków azotu w powietrzu. Wykorzystuje przy tym naturalne światło dzienne, dzięki promieniom UV oraz obecności wody opadowej przyspiesza naturalny proces utleniania. W ten sposób następuje szybki rozpad szkodliwych związków znajdujących się w powietrzu oraz zanieczyszczających powierzchnię betonu. Działanie kostki jest długotrwałe, stale odnawialne i nie ulega zużyciu. Dodatkowo tereny osiedli będą wyposażone w ławki solarne, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie naładować swoje urządzenia dzięki energii słonecznej.

Karolina Bronszewska, członek zarządu, dyrektor Marketingu i Innowacji Ronson Development

Dla każdej z projektowanych inwestycji, nowej lub rozbudowywanej o kolejny etap tworzymy zróżnicowany pakiet rozwiązań ekologicznych. Ich dobór jest uzależniony od możliwości wpisania ich w koncepcję architektoniczną i urbanistyczną, łatwości i bezpieczeństwa ich obsługi oraz od oczekiwanych korzyści ekonomicznych, a przede wszystkim od potrzeb przyszłych mieszkańców. Priorytetem są dla nas zawsze tereny zielone. Dla przykładu, w warszawskiej inwestycji Nova Królikarnia dosadziliśmy blisko 400 drzew i około 2 000 krzewów i roślin wodnych, a w podszczecińskich Nowych Warzymicach tworzymy łąki kwietne, które stanowią piękną, ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych trawników. Ponadto, stanowią schronienie dla zwierząt, zapewniają pokarm owadom zapylającym, a także ochładzają powietrze i zwalczają smog.

Nasze działania w zakresie walki ze smogiem to także projektowane zielone dachy i ściany w trzecim etapie Ursusa Centralnego, gdzie powstało pnącze na elewacji, które ma za zadanie obniżać poziom CO2 w powietrzu. We wrocławskiej Vivie Jagodno powstają z kolei zielone dachy. W inwestycjach, które dają nam taką przestrzenną możliwość, projektujemy również zbiorniki retencyjne. Pozwala to na wtórne wykorzystanie wód opadowych do podlewania roślin w częściach wspólnych oraz poprawia mikroklimat osiedla i zwiększa bioróżnorodność.

Zaprojektowane szerokie chodniki, ścieżki rowerowe, przestrzenie rekreacyjne, czy parkowa zieleń mają za zadanie zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania czasu oraz sąsiedzkiej integracji. Tworzymy rozwiązania promujące ekomobilność w postaci rowerowni, stojaków, czy wiat rowerowych. Przewidujemy również możliwość instalacji ładowarek do samochodów elektrycznych w nowoprojektowanych inwestycjach.

Rewitalizacja dawnych terenów poprzemysłowych

Waldemar Olbryk, prezes Archicom S.A.

Dbałość o zieleń, odtwarzanie naturalnego krajobrazu, czy odwaga w rewitalizowaniu dawnych terenów poprzemysłowych, takich jak Olimpia Port i Browary Wrocławskie - stanowią wizytówkę Archicomu. Cześć z tych pomysłów odnajdziemy również w innych projektach, ale to właśnie tam, w dużych projektach mamy szansę na pokazanie całego spektrum pomysłów i wzmacnianie idei nowoczesnego fragmentu miejskiego.

W projektowaniu nowych miejsc do życia i pracy stawiamy na proekologiczne rozwiązania, a wśród nich zielone ściany i dachy, pnącza na elewacjach, podlewanie półautomatyczne, zużycie zasobów z retencji wód deszczowych, fotowoltaikę, urządzenia sportowe wytwarzające prąd do zasilania części wspólnych, niskoemisyjne i recyklingowe materiały, czy stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Otwieramy całe osiedla na naturę (Słoneczne Stabłowice – rzeka, Sady nad Zieloną – Natura 2000). A dla części z nich traktujemy przyrodę jako wyraźny punkt odniesienia dla całego konceptu, jak w inwestycji Planty Racławickie, gdzie mamy design biofiliczny, tj. projektowanie odpowiedzialne ekologicznie, wprowadzające do miejskiego, cyfrowego życia przyrodę.

Nasze osiedla wyposażone są w kluby fitness, boiska, kajakownie, ścieżki spacerowe, ogólnodostępne miejsca rekreacji powstające z szacunkiem do otoczenia i z wykorzystaniem naturalnych materiałów.

W tym działaniu idziemy o krok dalej, uzupełniając infrastrukturę miejską m.in. o nowe publiczne tereny parkowe, jak np. Park Kolumba, ścieżki rowerowe, czy nasadzenia drzew - ponad 1 800 od 2012 roku.

Zielone dachy i tarasy rekreacyjne

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Zielone dachy i tarasy rekreacyjne pojawią się na budowanych obecnie budynkach w Osiedlu Horizon w Gdańsku i w inwestycji, którą planujemy uruchomić już wkrótce – osiedle Nad Odrą w Szczecinie. Zieleń na dachach będzie tworzyć przestrzeń wypoczynkową a zarazem stanowić izolację termiczną, zwiększając w ten sposób energooszczędność obiektów.

W pompy ciepła i rekuperatory wyposażone są w standardzie drewniane domy w technologii szkieletowej, oferowane w osiedlu Villa Campina w Ożarowie Mazowieckim. Są praktycznie pasywne energetycznie, gdyż do ogrzania domu, wody użytkowej i wentylacji potrzebują zaledwie 22 kWh/m kw./rok. W każdym zainstalowane są także systemy umożliwiające zainteresowanym właścicielom podłączenie paneli fotowoltaicznych. Dzięki uzyskiwanej w ten sposób darmowej energii taki dom staje się samowystarczalny pod względem energetycznym. Oprócz ekologicznego wyposażenia zastosowaliśmy w nich wentylację mechaniczną z rekuperacją, dzięki czemu, niezależnie od warunków atmosferycznych, mieszkańcy oddychają przefiltrowanym powietrzem.

Rozwiązania ekologiczne zastosowane w Osiedlu Bliska Wola, którego ostatni etap budowy jest już na finiszu, przyczyniają się do znacznego zmniejszenia opłat czynszowych, a gromadzenie deszczówki, która służy do pielęgnacji zieleni, powoduje zmniejszenie opłat za wodę.

Panele fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie, budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Mogę śmiało powiedzieć, że ekologiczne myślenie jest wpisane w DNA naszej firmy. Potwierdzają to nagrody i wyróżnienia, m.in. certyfikaty HQE International czy BiodiverCity, który otrzymaliśmy jako pierwszy deweloper w Polsce. Wspomnę jeszcze, że jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego i partnerem platformy Partnerstwo dla Klimatu, która jest polem współpracy pomiędzy organizacjami proekologicznymi.

Jeśli chodzi o proekologiczne praktyki, to traktujemy je poważnie, nie jako chwilowy trend. Idą za tym konkretne rozwiązania ekologiczne w naszych inwestycjach, np. panele fotowoltaiczne na dachach, energooszczędne oświetlenie LED, budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów pożytecznych, a także systemy do gromadzenia wody opadowej na potrzeby podlewania zieleni części wspólnych. Naszym standardem jest takie planowanie inwestycji, aby do minimum ograniczyć ingerencję w istniejącą zieleń, nasadzamy także nowe drzewa i krzewy, kierując się bioróżnorodnością.

Nasza premierowa inwestycja w Trójmieście - Żeromskiego 7 będzie wyposażona w nawiewniki okienne z funkcją antysmogową. Udostępniamy również przyszłym mieszkańców możliwość ładowania aut elektrycznych. Ładowarki będą dostępne m.in. w inwestycji Essentiel Talarowa i w Osiedlu Lumea.

Zielone dachy, oczka wodne, niecki regulujące gospodarkę wodami opadowymi

Piotr Jakubowski, Head of Investment Department w Apricot Capital Group

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze inwestycje kształtują otoczenie. Czujemy odpowiedzialność jeżeli chodzi o wpływ na środowisko naturalne oraz dziedzictwo, jakie pozostawimy przyszłym pokoleniom. Projektując inwestycje przywiązujemy ogromną wagę do kwestii ekologicznych, dlatego w naszych projektach znaleźć można zielone dachy, oczka wodne, czy niecki regulujące gospodarkę wodami opadowymi w sposób, który nie zaburza lokalnych stosunków wodnych. Jesteśmy świadomi konieczności zachowania bioróżnorodności, dlatego wykorzystujemy roślinność naturalną. Staramy się tworzyć warunki dogodne dla owadów. Nasadzamy dziesiątki drzew, krzewów, a jednocześnie staramy się zachowywać jak najwięcej istniejącej zieleni – np. w projektowanym osiedlu przy ulicy Bernardyńskiej zachowamy 60 proc. powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto, promujemy zrównoważony transport, a nasze inwestycje są projektowane z myślą o wygodzie pieszych i rowerzystów.

Wypożyczalnie pojazdów elektrycznych i rowerów, specjalne miejsca do ich ładowania

Marcin Michalec, CEO Okam

Pod koniec 2018 roku wprowadziliśmy Nową Politykę Jakości, która stanowi wyraz naszej społecznej odpowiedzialności w obszarze biznesu. Zaczynając od inwestycji Central House, która obecnie powstaje przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie, wszystkie nasze projekty mieszkaniowe będą wyposażane w proekologiczne i funkcjonalne rozwiązania. Mają one wspierać ochronę klimatu, jak również poprawiać jakość życia mieszkańców, a także firm, które będą stacjonować na terenie niektórych naszych inwestycji.

Realizowane projekty, w tym choćby osiedle Inspire w Katowicach, będą wyposażone m.in. w wypożyczalnie pojazdów elektrycznych i rowerów, specjalne miejsca do ich ładowania, a same mieszkania w oczyszczacze powietrza. Z kolei części wspólne będą zasilane przy użyciu instalacji solarnych bazujących na energii odnawialnej, dzięki czemu rachunki za utrzymanie budynków mają być niższe.

Oczywiście przy każdej inwestycji staramy się stworzyć w formie pasów zieleni, skwerów oraz zachować jak najwięcej przestrzeni zielonych do użytkowania przez mieszkańców. W planach mamy także rozwój kolejnych proekologicznych rozwiązań, które będą służyć środowisku, jak również przyczyniać się do dalszego podnoszenia komfortu życia lokatorów naszych inwestycji czy mieć wpływ na ich stan zdrowia.

Ogrody zimowe, zielone dachy, stacje ładowania samochodów elektrycznych

Anna Skotnicka-Ryś, dyrektor działu handlowego firmy Profbud

Trend związany z wprowadzeniem ekologicznych rozwiązań do inwestycji jest widoczny na rynku nieruchomości już od kilku lat. Standardowymi rozwiązaniami stały się m.in. ogrody zimowe, zielone dachy, czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. Do ekologicznych rozwiązań zaliczyć można również wykończenie budynku elementami z naturalnego drewna oraz zbiorniki retencyjne umożliwiające wykorzystanie wody opadowej do nawadniania części wspólnych lub prywatnych. Tego typu udogodnienia wprowadziliśmy do oferty już w 2018 roku. Jako jedyny deweloper w Polsce należący do koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”, która promuje gospodarkę obiegu zamkniętego, niezwykle odpowiedzialnie podchodzimy do tematu ochrony środowiska.

Jednym z naszych najbardziej innowacyjnych obiektów, posiadających Certyfikat BREEAM jest budynek biurowy Vector+. Znajdują się w nim m.in. wspólny, zielony taras, wypożyczalnia rowerów, szatnie i prysznice dla miłośników jednośladów, system odbioru wody deszczowej, ekokratki na parkingach podziemnych, dwa niezależne źródła zasilania elektrycznego czy też stacja ładowania samochodów elektrycznych. Staramy się, aby nowe projekty zostały wyposażone w coraz bardziej innowacyjne działania. W niedalekiej przyszłości mamy w planach kilka inwestycji, w których z pewnością nie zabraknie tego typu rozwiązań.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Do stosowanych przez nas ekologicznych rozwiązań zaliczyć można m.in. montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków czy też stosowanie oświetlenia LED części wspólnych inwestycji realizowane w osiedlach Neo Jasień i Osiedlu Pastelowym II. W ramach osiedli tworzymy również ogólnodostępne tereny zielone złożone m.in. z roślin antysmogowych oraz drzew tlenowych, konsumujące duże ilości CO2.

Dodatkowo, w naszych inwestycjach wykorzystujemy wody opadowe w ogrodach deszczowych, sprzyjających małej retencji. Dzięki temu wspieramy zasoby wód podziemnych i ograniczamy ryzyko powodziowe. Ogrody deszczowe są też przyjaznym środowiskiem rozwoju małych ekosystemów fauny i flory, podtrzymującym bioróżnorodność danej okolicy.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

W naszych inwestycjach zawsze staramy się stosować rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie na terenie inwestycji lub proekologiczne. W gdańskiej inwestycji Wolne Miasto ruch samochodowy i parkingi zostały przesunięte na zewnętrzne obrzeża inwestycji, tak żeby wewnątrz osiedla móc stworzyć jak najwięcej zielonych terenów rekreacyjnych i przestrzeni sprzyjających ruchowi pieszemu i aktywności fizycznej. Zachowaliśmy zastany drzewostan w tym sad owocowy w największym możliwym stopniu, współpracowaliśmy z fundacją „Ptaki Pilskie” i wieszaliśmy budki lęgowe dla ptaków.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Wszystkie nasze inwestycje są realizowane i planowane zgodne z wymogami formalno-prawnymi. W zależności od specyfiki projektu pojawiają się w nich takie elementy, jak zielone dachy, systemy odprowadzania wód deszczowych, czy też powierzchnie biologicznie czynne. Stosowanie w budynkach rozwiązań ekologicznych w prawdzie podnosi koszt realizacji inwestycji, ale ogranicza negatywny wpływ na środowisko. Natomiast mieszkańcy osiedli mogą cieszyć się mniejszymi kosztami ponoszonymi za ich utrzymanie i opłacać niższe rachunki za media.

Beata Cywińska, wiceprezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Powierzchnia biologicznie czynna to jeden z podstawowych parametrów inwestycji i jest ustalana przepisami prawa miejscowego lub w decyzji o warunkach zabudowy. Staramy się, aby zieleni wokół naszych inwestycji było jak najwięcej, choć nie zawsze jest to możliwe, na przykład w przypadku zabudowy w ścisłych centrach miast. Wtedy szukamy alternatywnych rozwiązań. Co do pozostałych rozwiązań ekologicznych należy mieć na uwadze także koszt ich utrzymania. W przypadku naszych budynków biurowych jesteśmy gotowi i otwarci na wszelkie formy poprawy środowiska. Ostatnio zaangażowaliśmy się w projekt tworzenia miejsc dla pszczół miejskich. Natomiast w odniesieniu do inwestycji mieszkaniowych decydujemy się wyłącznie na takie rozwiązania, o których wiemy, że w przyszłości, po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej, nie będą dla niej problemem.

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Stosujemy w projektach energooszczędne i wysokiej jakości materiały elewacyjne. Biologiczna przestrzeń czynna, retencja oraz panele fotowoltaiczne obniżające koszty części wspólnych są w podstawowym standardzie naszych realizacji. Dbamy też o różnorodność roślin, które sadzimy na terenie osiedli, tak żeby najlepiej integrowały się z lokalną przyrodą. Uwrażliwiamy też najmłodszych mieszkańców na problemy związane z ekologią. Na nowym Osiedlu Natura 2 zaprojektowaliśmy naturalny plac zabaw.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Podążając za trendami zrównoważonego rozwoju, przy planowaniu osiedla Miasteczko Jutrzenki zdecydowaliśmy się na fotowoltaiczne panele dachowe, ławki z ładowarkami solarnymi, a alejki osiedlowe pozostawiliśmy niezabetonowane. Roślinność osiedla, poza cieszeniem oka, spełnia funkcję środowiska przyjaznego dla owadów. Panele fotowoltaiczne pojawiły się także na terenie osiedla Fabrica Ursus – miejsca, które łączy tradycję z nowoczesnością. Dodatkowo na trenie inwestycji pojawiły się szklarnie uprawne. Mieszkańcy mogą dzięki nim realizować swoje ogrodnicze pasje i hodować ulubione kwiaty, warzywa czy owoce oraz cieszyć się zielenią przez cały rok.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Mieszkańcy miast nie zawsze mają bezpośredni dostęp do parku, czy lasu, dlatego warto zadbać, by wokół nieruchomości było zielono i ekologicznie. W inwestycji FIQUS Marcelin by Nickel Development zieleń zajmie aż 3,5 tysiąca mkw. Zamiast nawierzchni betonowych zastosujemy nawierzchnię łatwo przepuszczalną - płyty ażurowe. Ciągi pieszo-jezdne przy budynku będą przenikać się z bylinami, mchem i trawami, które odnajdziemy także w częściach wspólnych, ale przede wszystkim na ogólnodostępnych tarasach. Zielony dach inwestycji będzie utkany z karmnika ościstego, ozdobnych traw, a balustrady będą zdobić różne gatunki bluszczu.

Przewidziana do rozpoczęcia w tym roku inwestycja na poznańskim Strzeszynie, ze względu na lokalizację w otoczeniu lasów i jezior, z dala od centrum miasta, jeszcze bardziej będzie spajać się z przyrodą. Wokół niskiej, wielorodzinnej zabudowy znajdzie się zieleń wysoka i niska, a także miejsca dla przedstawicieli fauny - domki dla owadów i budki dla jerzyków. Zaplanowaliśmy tutaj również wykonanie zbiorników na wodę deszczową w przegrodach między tarasami. Warto podkreślić, że w projekcie znalazły się także ogrody deszczowe i „żywe ściany“ będące znakomitą naturalną izolacją termiczną - podczas upałów ochronią one ściany budynków przed nadmiernym nagrzewaniem.