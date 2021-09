Jak nowe technologie zmieniają osiedla mieszkaniowe?

Osiedla mieszkaniowe. Po jakie rozwiązania sięgają deweloperzy przy projektowaniu nowych inwestycji? Jakie nowości technologiczne wdrażają, by zapewnić mieszkańcom komfort? W jaki sposób infrastruktura osiedli podąża za stylem życia? Jakie udogodnienia i rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo wprowadzane są w nowych projektach? Które z nich stosowane są ze względu na uregulowania prawne?

Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

Osiedla mieszkaniowe a e lektromobilność

Andrzej Oślizło, prezes zarządu Develia S.A.

Elektromobilność to przyszłość i nie ma od niej odwrotu. W ciągu kilkunastu lat światowi producenci samochodów zakończą produkcję pojazdów z silnikami spalinowymi. Już od tego roku obowiązuje unijna dyrektywa nakazująca deweloperom budowanie miejsc parkingowych w taki sposób, aby ich użytkownicy mogli instalować ładowarki dla samochodów elektrycznych. W naszych inwestycjach stopniowo powstają miejsca parkingowe już z ładowarkami, z których mieszkańcy mogą korzystać od razu po wprowadzeniu się.

Dbamy również o rowerzystów, tam gdzie jest to możliwe podłączamy osiedla do istniejącej sieci ścieżek rowerowych. Budujemy również rowerownie i zadaszone wiaty dla jednośladów. Wszystkie nasze inwestycją są oczywiście przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zrównoważone budownictwo, innowacyjne rozwiązania technologiczne

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Branża budowlana rozwija się bardzo dynamicznie. Współczesne technologie i nowe materiały dają wiele możliwości i sprawiają, że rynek mieszkaniowy może zaoferować jeszcze bardziej funkcjonalne i komfortowe osiedla. W naszych inwestycjach stawiamy na zrównoważone budownictwo, a także innowacyjne rozwiązania technologiczne i optymalizacje, które mają na celu w namacalny sposób ułatwiać życie przyszłym lokatorom. Wśród nich są chociażby energooszczędne systemy oświetleniowe czy technologie poprawiające efektywność energetyczną budynków. Przykładem osiedla zaprojektowanego z wykorzystaniem tego typu rozwiązań jest nasz poznański projekt Zacisze Marcelin, gdzie panele fotowoltaiczne zasilać będą oświetlenie części wspólnych oraz pompę ciepła, która wspomagać będzie ogrzewanie budynku i posłuży do ogrzewania ciepłej wody. Wpłynie to na obniżenie zużycia energii i przełoży na realną oszczędność dla mieszkańców.

Dużą wagę przywiązujemy także do wyposażania inwestycji w rozwiązania ułatwiające mieszkańcom proekologiczne zachowania. W wybranych inwestycjach umieszczane są stacje do ładowania elektrycznych pojazdów czy infrastruktura dla rowerzystów w tym stanowiska naprawy rowerów. Stawiamy także na inteligentne rozwiązania zapewniające lokatorom poczucie bezpieczeństwa i wygodę, ale także umożliwiają obniżenie kosztów eksploatacji mieszkania. Nasz najnowszy katowicki projekt Atal Sky+ zostanie wyposażony w inteligentny system części wspólnych, a lokale posiadać będą system smart home pozwalający na zarządzanie m.in. temperaturą i światłem.

Osiedla z z myślą o well-beingu i integracji mieszkańców

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

W naszych inwestycjach oddajemy do użytku szereg rozwiązań wspierających komfort życia, jak stojaki na rowery, oświetlenie sterowane czujnikami ruchu, stacje do ładowania samochodów elektrycznych do miejsc, dzięki którym mieszkańcy mogą budować nowe społeczności. To wspólne przestrzenie, tworzone z myślą o well-beingu i integracji mieszkańców, takie jak: boiska wielofunkcyjne, odrębne strefy relaksu, ławki, stoły piknikowe, kluby lokatora, siłownie, place zabaw.

W projektowaniu nowych osiedli pamiętamy o tym, że nie ma komfortu bez poczucia bezpieczeństwa. Dlatego wyposażamy je w monitoring i wideodomofony, umożliwiające pełny podgląd i wspierające bezpieczeństwo, a także oparty na nowoczesnych, cyfrowych rozwiązaniach system dostępu do budynku. Tak jest m.in. w inwestycji przy Grochowskiej 230 w Warszawie, gdzie do budynku można wejść za pomocą kart i kodów dostępowych. Podobny system wdrożyliśmy w osiedlu Perspective we Wrocławiu. Zaawansowane technologie cyfrowe wprowadziliśmy także w Zajezdni Wrocław. Tam mieszkańcy i wynajmujący będą mieli do dyspozycji aplikację Blue Bolt. Przy pomocy smartfona otworzą szlaban, bramę garażową, drzwi wejściowe do budynku i wezwą windę.

Energooszczędność i ekologia

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

W pionierskiej inwestycji Villa Campina w Ożarowie Mazowieckim postawiliśmy na czynniki, które naszym zdaniem mają coraz większe znaczenie: energooszczędność i ekologię. Oferowane przez nas gotowe domy drewniane wyposażone są w standardzie urządzenia zapewniające praktycznie energetyczną samowystarczalność. Ekologiczny, jednorodzinny dom drewniany, który można kupić w przyjaznym osiedlu położonym niedaleko Puszczy Kampinoskiej jest pasywny energetycznie. Do ogrzania domu i wody oraz do wentylacji potrzebuje zaledwie 22 kWh/m kw./rok. Zarazem spełnia wyśrubowane, światowe normy dotyczące ekologii, akustyki oraz szczelności i zapewnia komfort termiczny. Ponadto, przygotowany jest do montażu instalacji systemu fotowoltaicznego, który umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Innowacyjne rozwiązania mieszkaniowe

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg S.A.

Systematycznie podwyższamy standard mieszkań w inwestycjach i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania. Nowością są ekologiczne farby elewacyjne, pochłaniające zanieczyszczenia, gdzie jedna ze ścian przyjmie postać artystycznego murala. Wyjątkowa jakość obejmuje ponadstandardową wysokość mieszkań, balkony, loggie lub tarasy w każdym mieszkaniu, drewniane okna, dźwiękoszczelność, wideofony, instalacje światłowodowe, a także lobby z portierem i oświetlenie LED części wspólnych zasilane przez panele fotowoltaiczne.

Ponadto, w każdym osiedlu projektujemy obszerne tereny zielone, ogrody deszczowe, place zabaw, siłownie, stacje rowerowe, monitoring wizyjny HD. Przygotowane są specjalne tereny spacerowe, a także budki dla ptaków i domki dla owadów. Każde mieszkanie wyposażone jest w standardzie w system Smart House firmy Keemple.

W tym roku wprowadziliśmy w osiedlach ładowarki do samochodów elektrycznych. Infrastruktura przyłączy będzie dostępna w garażach w większości budynków. Ponadto, wybrane inwestycje będą posiadały miejsca zewnętrzne do ładowania, ogólnodostępne dla mieszkańców.

Nie tylko tworzymy osiedla mieszkaniowe, ale przede wszystkim utrwalamy wspólnoty. Projektujemy i budujemy strefy rekreacyjne, miejsca do grillowania, siłownie zewnętrzne, strefy fitness z saunami wewnętrznymi, przestrzenie coworkingowe i place zabaw dla dzieci dostępne dla wszystkich mieszkańców. Te zielone i rekreacyjne strefy to doskonała okazja do spotkań towarzyskich dla sąsiadów. W wybranych lokalizacjach instalujemy również bezpłatne Wi-Fi w częściach wspólnych.

Wdrażamy ideę ogrodów deszczowych dla zatrzymywania wody, wprowadzamy oszczędzanie energii dzięki instalacjom LED, światłowodom i panelom fotowoltaicznym. Na elewacjach budynków wprowadzamy instalacje pochłaniające dwutlenek węgla, obniżając koszty użytkowania. Stosujemy także tzw. zielone dachy.

Bezpieczeństwo mieszkańców zapewniają rolety sterowane elektrycznie, antywłamaniowe okna i drzwi, monitoring wizyjny w budynkach i wokół nich oraz ochrona w lobby.

Osiedla z rozbudowaną infrastrukturą

Karolina Bronszewska, członek zarządu, dyrektor Marketingu i Innowacji Ronson Development

Nowe technologie stwarzają szansę na poprawę jakości życia, dlatego bardzo chętnie sięgamy po nie podczas projektowania naszych inwestycji. Budujemy osiedla z rozbudowaną infrastrukturą, tworzymy w ich obrębie strefy relaksu otoczone bujną zielenią. Projektujemy w ramach realizowanych inwestycji przedszkola, żłobki, place zabaw, siłownie plenerowe, wszystko z myślą o potrzebach przyszłych mieszkańców.

Od kilku lat idziemy też o krok dalej, stosując rozwiązania ograniczające ślad węglowy inwestycji. Udaje się to dzięki takim elementom architektury, jak zielone ściany, czy dachy oczyszczające powietrze. Takie rozwiązania zostały przewidziane w inwestycji Vitalia we Wrocławiu czy Ursus Centralny w Warszawie.

W naszych projektach rozwijamy również strategię ekomobilności, projektując liczne rowerownie, czy stojaki rowerowe oraz realizując ścieżki rowerowe. W najnowszych osiedlach przewidujemy możliwość ładowania aut elektrycznych oraz montaż paneli fotowoltaicznych zasilających części wspólne inwestycji.

W warszawskiej inwestycji Nova Królikarnia (ostatni etap domów) wprowadzony już został system smart home, który pozwala na łatwe i oszczędne sterowanie domowymi sprzętami. A obecnie analizujemy wprowadzenie do naszych inwestycji systemu easy pass, który pozwala na automatyczne, bezdotykowe otwieranie bram, furtek oraz drzwi do klatek schodowych.

Waldemar Olbryk, prezes Archicom S.A.

Technologia w procesie deweloperskim towarzyszy nam na każdym etapie. Wspiera nas w projektowaniu i sprzedaży, a klientów w procesie decyzyjnym. Dzięki jej wykorzystaniu wzmacniamy komfort i bezpieczeństwo pracy, a także znacząco skracamy proces realizacji.

Znajomość innowacyjnych rozwiązań i ich wykorzystanie w procesie pozwala wyprzedzać trendy. Przykładem jest technologia BIM Building Information Modeling, która zmieniła myślenie o projektowaniu. Wykorzystaliśmy ją w ramach rewitalizacji XIX wiecznego kompleksu Browarów Wrocławskich. BIM wspiera architektów i inżynierów już na etapie tworzenia dokumentacji, analizy gruntów, możliwych kolizji w instalacjach, oceny parametrów akustycznych, czy obliczeniach kosztów. Co najistotniejsze daje możliwość maksymalnego wykorzystania kontekstu miejsca i dopracowania relacji pomiędzy projektowanymi budynkami. Zyskujemy tym samym perspektywę bliższą odbiorcy, planując rozbudowaną infrastrukturę wewnątrz osiedla i przestrzeń dla biznesu. Dopełnieniem tego są usługi, które wynikają z potrzeb mieszkańców, jak np. stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Dziś idziemy o krok dalej, dzieląc się naszymi doświadczeniami w projektowaniu inwestycji mixed use. Technologiczny bliźniak Browarów Wrocławskich znajdzie się w Alei Innowacji, powstającego właśnie Microsoft Technology Center w Warszawie.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Realizując osiedla, nieustannie staramy się wdrażać kolejne, nowe technologie, które wpływają na poziom komfortu życia codziennego mieszkańców. Mamy w ofercie system e-HOME control, pozwalający na zdalne sterowanie domowymi urządzeniami, co gwarantuje niezwykłą wygodę, oszczędność oraz bezpieczeństwo.

Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców tworzone inwestycje wyposażamy m.in. w monitoring zewnętrzny, wideodomofony, a także drzwi antywłamaniowe o klasie RC3.

Nieustannie poszerzamy także listę stosowanych przez nas rozwiązań z zakresu Pro–Bio, jak panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED, lampy antybakteryjne, czy urządzenia do dezynfekcji powietrza znajdujące się w częściach wspólnych budynków realizowanych w osiedlach Neo Jasień i Osiedlu Pastelowym II.

Pragniemy, aby mieszkańcy naszych inwestycji mogli żyć także w nieustannym kontakcie z naturą, dlatego w ramach osiedli tworzymy ogrody deszczowe oraz ogólnodostępne tereny zielone bogato wypełnione roślinnością, w tym także roślinami antysmogowymi oraz drzewami tlenowymi.

W planowanych inwestycjach zawsze stawiamy na funkcjonalne metraże, a mieszkania wyposażamy w możliwie duże balkony oraz prywatne ogródki. Dbamy także o wysoki standard części wspólnych budynków, tworząc w nich windy, rowerownie, wózkarnie, komórki lokatorskie, a także zadaszone parkingi dla rowerów. W każdej z inwestycji tworzymy również miejsca postojowe w halach garażowych oraz naziemne parkingi.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

W tej chwili rowerownia, stojaki na rowery, czy stacje naprawcze dla rowerów stają się już standardem. W naszym, najnowszym projekcie instalacja wody użytkowej została wyposażona w stację uzdatniania wody, która zapewnia wstępną filtrację, zmiękczanie, czy dezynfekcje, co znacząco poprawia jakość wody dostarczanej do mieszkań, a tym samym wydłuża żywotność sprzętu AGD. Zastosowaliśmy również instalacje videodomofonową, umożliwiającą m. in. komunikację z portiernią oraz możliwość otwierania drzwi i podgląd kamer za pomocą smartfona.

Instalacje typu smart home

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Trend nowoczesności jest nam bliski od zawsze. Jeśli chodzi o instalacje typu smart home, to pojawiają się one w naszych inwestycjach od 7 lat. Planujemy też wprowadzenie w dwóch projektach systemu automatyki budynkowej, która pozwala sterować różnymi instalacjami znajdującymi się w budynku oraz jego otoczeniu. Klienci, którzy się na niego zdecydują będą mieli mieszkania wyposażone w wielofunkcyjny panel, który będzie wideodomofonem, a jednocześnie urządzeniem sterującym roletami, światłem, ogrzewaniem. Pozwoli także mieszkańcom komunikować się z zarządcą i poinformuje o zużyciu mediów.

Ponadto, w naszej, najnowszej inwestycji FIQUS Marcelin zapewniliśmy ponad 200 miejsc postojowych dla jednośladów, zarówno w hali garażowej, jak i przy budynku oraz zainstalowaliśmy stacje ładowania dla samochodów elektrycznych. Wszystkie te rozwiązana mają zachęcać do pozostawienia samochodu w garażu i korzystania ze środków zrównoważonego transportu. Części wspólne budynku zostały przyjaźnie zaprojektowane z myślą o osobach z niepełnosprawnością ruchową, aby ułatwić im poruszanie się po budynku.

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Jako jeden z pierwszych deweloperów w Polsce wprowadziliśmy kompleksowy program inteligentnych i energooszczędnych, a zatem, ekologicznych rozwiązań. Pierwszym ogniwem pakietu Aria Eco Smart są panele fotowoltaiczne na dachach realizowanych budynków. Zielony prąd pozwala obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych o kilkadziesiąt procent. Drugim składnikiem pakietu jest system inteligentnego domu Smart realizowany we współpracy z firmą Fibaro. Mieszkańcy z dowolnego miejsca na ziemi ze smartfona lub komputera mogą sterować oświetleniem, regulować temperaturę, zarządzać instalacją alarmową oraz innymi funkcjami wpływającymi na komfort użytkowania mieszkania. Dodatkowo w nowych osiedlach projektujemy ładowarki do samochodów elektrycznych. Stojaki dla rowerów, wózkownie i ułatwienia dla niepełnosprawnych są w standardzie naszych realizacji.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

W naszych osiedlach, Miasteczku Jutrzenki i Fabrica Ursus zamontowane zostały panele fotowoltaiczne. Z myślą o właścicielach samochodów elektrycznych i wiążących się z ich użytkowaniem korzyściach dla środowiska na terenie osiedla Fabrica Ursus zainstalowaliśmy ładowarki samochodowe. Mieszkańcy Miasteczka Jutrzenki mogą korzystać z prywatnego, nowoczesnego klubu fitness, pozwalającego cieszyć się zdrowym wysiłkiem niezależnie od pory roku, a także siłowni plenerowych, miejsc do jogi.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Przy projektowaniu nowych inwestycji staramy się uwzględniać nowe technologie związane, zarówno z komfortem użytkowania mieszkań, jak również wpływające na całe osiedla, także pod kątem rozwiązań ekologicznych. W zależności od inwestycji przewidujemy stanowiska do ładowania aut elektrycznych, fotowoltaikę oraz pompy ciepła. Planujemy udogodnienia dla rowerzystów, osób niepełnosprawnych oraz rozwiązania poprawiające poziom bezpieczeństwa na terenie osiedli.

Jarosław Kozak, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Większość nowych rozwiązań wynika wprost z aktualizowanych przepisów prawa budowlanego. Czynności, które podejmujemy jako deweloper mają na celu poprawę efektywności, tak aby eksploatacja mieszkań była jak najmniej uciążliwa i kosztochłonna dla nabywców. Przy projektowaniu zwracamy głównie uwagę na jakość materiałów, ich właściwości cieplne, akustyczne i zdrowotne. Projektujemy lokale tak, aby nabywca mógł wykorzystać nowe technologie zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem i możliwościami. W standardzie oferujemy stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz infrastrukturę dla rowerów. Rozwiązania dla osób niepełnosprawnych wynikają z regulacji prawnych.