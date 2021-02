Jakie mieszkania trafią na rynek w 2021 r.?

Rynek mieszkaniowy w 2021 roku

Andrzej Oślizło, prezes Develii

W każdym z miast, w którym działamy, planujemy uruchomić nowe inwestycje. Będą to zarówno nowe projekty, jak również kolejne etapy już realizowanych osiedli. W Katowicach będzie to kolejna faza osiedla Ceglana Park, którego drugi etap spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze strony klientów i sprzedał się w 50 proc. zanim rozpoczęły się prace budowlane. W Krakowie zaplanowaliśmy realizację czterech kolejny etapów prowadzonych osiedli, tj. Słoneczne Miasteczko, Centralna Park, Przy Mogilskiej oraz Grzegórzecka 77. W Gdańsku uruchomimy następny etap inwestycji Świętokrzyska Park oraz dwa projekty w nowych lokalizacjach. Ponadto wprowadzimy do sprzedaży dużą inwestycję na Pradze Południe w Warszawie.

Na ten moment skupiamy się na działalności na rynku mieszkaniowym oraz komercyjnym w miastach, w których dotychczas byliśmy obecni, aktywnie poszukując gruntów pod nowe projekty. Jednocześnie na bieżąco śledzimy zmiany na rynku w tym rozwój PRS-ów, czyli sektora najmu prywatnego oraz analizujemy rozszerzenie działalności o kolejne miasta.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Realizujemy inwestycje w trzech sektorach: mieszkaniowym, komercyjnym oraz segmencie apartamentów inwestycyjnych. W nadchodzących kwartałach zakładamy dalszy konsekwentny rozwój. Inwestycje, które są już na etapie planowania dostarczą 9 tys. lokali, co stanowi ponad 515 tys. PUM. Będziemy zatem regularnie uzupełniać ofertę o kolejne projekty mieszkaniowe we wszystkich siedmiu aglomeracjach, w których prowadzimy działalność. Planujemy także dalszy konsekwentny rozwój w sektorze nieruchomości komercyjnych oraz apartamentów inwestycyjnych.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Wawel Service

Jesteśmy już prawie 30 lat na rynku, a rok 2021 będzie wyjątkowo bogaty pod względem wprowadzania nowych inwestycji na rynek. Planujemy trzy inwestycje w Krakowie oraz dwie w Katowicach w topowych lokalizacjach. Do sprzedaży trafią, zarówno apartamenty, jak i wille w prestiżowych dzielnicach Krakowa, a także funkcjonalne mieszkania w Katowicach, gdzie kluczowa będzie bliskość natury i zielonych terenów.

Postanowiliśmy zmienić koncepcję tworzenia naszych inwestycji i ukierunkować je w stronę eko oraz sprawić, żeby ich mieszkańcy poczuli bliskość natury. Już wkrótce rozpoczynamy nowatorski projekt - inwestycja mieszkaniowa przy ulicy Wiertniczej w Katowicach z prawdziwą winnicą na dachu oraz zielonymi ogrodami, które będą stanowiły integralną część elewacji budynku. Będzie to wielkie wyzwanie i na pewno zmieni sposób patrzenia na nowoczesne budownictwo.

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Przygotowujemy się do rozpoczęcia w tym roku budów osiedli z 2600 mieszkaniami. Zaczniemy od długo wyczekiwanej pruszkowskiej inwestycji Stacja Centrum w centralnej, zielonej dzielnicy Pruszkowa, o szczególnych walorach krajobrazowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zainteresowanie projektem w okresie przedsprzedaży było bardzo duże.

Rozpoczęliśmy także przedsprzedaż lokali w prestiżowej inwestycji Osiedle Horizon w Gdańsku. Będzie to kompleks budynków mieszkalnych o zróżnicowanej wysokości, od siedmiu do osiemnastu kondygnacji, w którym znajdzie się 629 mieszkań o powierzchni od 26 mkw. do 98 mkw. o funkcjonalnych układach i podwyższonym standardzie. Każde z mieszkań będzie miało balkon, loggię lub taras. Z najwyżej położonych będzie można podziwiać panoramę miasta, port i Zatokę Gdańską.

Wkrótce też ruszy sprzedaż mieszkań w Metropolii Silesia, w Osiedlu Kościuszki, naszej kolejnej inwestycji po Osiedlu Nowe Tysiąclecie. Projekt usytuowany w centrum Chorzowa będzie powstawał w dwóch etapach. Docelowo znajdzie się w nim 256 mieszkań.

W niedługim czasie będziemy również uruchamiać inwestycję premium przy ulicy Celnej w Szczecinie. Planujemy także realizacje nowych projektów w Łodzi i w Warszawie.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

W tym roku planujemy systematycznie uzupełniać ofertę o nowe etapy realizowanych obecnie i sprawdzonych inwestycji. W najbliższych miesiącach zamierzamy wprowadzić do sprzedaży w Krakowie kolejne etapy osiedli: Lokum Siesta na Dębnikach i Lokum Vista na Podgórzu Duchackim. W dalszej perspektywie poszerzymy asortyment o mieszkania w naszych wrocławskich inwestycjach Lokum Porto na Starym Mieście i Lokum Verde na Zakrzowie oraz Lokum Salsa na krakowskim Zabłociu.

Przygotowujemy się także do realizacji nowego osiedla Lokum la Vida we Wrocławiu przy ulicy L. Herbsta. Ofertę budujemy w oparciu o rynkowe trendy oraz preferencje i oczekiwania nabywców. Klientom oferujemy szeroki wybór układów i metraży, aby wśród naszych propozycji mogli znaleźć dla siebie idealne lokum. Ceny uruchamianych inwestycji dostosowujemy do standardu wykonania, lokalizacji oraz zaprojektowanych rozwiązań.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Jesteśmy w trakcie wprowadzania do sprzedaży pierwszej inwestycji w tym roku. To Le Vert, czteropiętrowy budynek z dziedzińcem i podziemną halą garażową, który zbudujemy we Wrocławiu przy ulicy Pilczyckiej. Zaplanowaliśmy w nim 83 mieszkania o wielkości od 30 mkw. do 85 mkw.

W tym roku na pewno wprowadzimy kolejne inwestycje także w Warszawie i w Poznaniu. Ponadto, zamierzamy uruchomić nasz pierwszy projekt mieszkaniowy w Trójmieście. Będziemy konsekwentnie podążać przyjętą przed laty strategią budowania kameralnych osiedli i kompaktowych mieszkań, urozmaicając ofertę większymi projektami. Obecnie jednym z najważniejszych elementów naszej strategii jest budownictwo zrównoważone, które uwzględnia rozwiązania z obszarów ekologii i well-being. Tam, gdzie tylko to możliwe, będziemy wprowadzać rozwiązania, takie jak panele fotowoltaiczne, białe poszycia dachów, zielone ściany, systemy gromadzenia wody deszczowej, zielone patia ze strefami wypoczynkowymi, a także elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Jedną z największych atrakcji Le Vert będzie zielona strefa relaksu na dziedzińcu, gdzie pojawią się leżaki i ławki wykonane z naturalnych materiałów – drewna i metalu. Teren wokół budynku ozdobią trawy, krzewy, kwiaty i nowo posadzone drzewa.

Inwestycje mieszkaniowe w 2021 roku

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

W 2021 roku planujemy wprowadzenie do sprzedaży kilku projektów na warszawskiej Woli, Mokotowie i Ursynowie, a także drugiego etapu projektu NaBielany! To pozwoli nam umocnić pozycje rynkową oferując klientom produkty zróżnicowane pod kątem lokalizacji i segmentu rynku. Planujemy również dalszy rozwój rynku krakowskiego oraz wprowadzenie tam trzeciej inwestycji do sprzedaży jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Dodatkowo, skupimy się na zakupach gruntów w obydwu miastach. Planujemy również wejść do kolejnego miasta i otworzyć nowy, trzeci dla nas rynek w Polsce. Sukcesywnie wzmacniać będziemy też naszą działalność w segmencie PRS.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

W bieżącym 2021 roku planujemy uruchomić nowe projekty w bardzo ciekawych lokalizacjach. Jedną z inwestycji jest Osiedle Neo Jasień, które powstanie na Gdańskim Jasieniu. Projekt obejmuje docelowo realizację czterech budynków o strukturze mieszkań od 30 mkw. do 65 mkw. Inwestycja będzie zlokalizowana nieopodal cieszącego się ogromnym zainteresowaniem, sprzedanego w całości Osiedla Zielonego. W tym roku planujemy również wprowadzić do sprzedaży kolejny etap Osiedla Pastelowego, zlokalizowanego w Łostowicach. Z wielkim entuzjazmem podchodzimy także do rozpoczęcia sprzedaży jedenastopiętrowego budynku w ramach inwestycji Sol Marina przy Wyspie Sobieszewskiej, oferującego, nie tylko apartamenty wypoczynkowe, ale także basen, SPA, restaurację oraz sale konferencyjne.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy przedsprzedaż dwóch inwestycji, a w tym roku rozpoczniemy ich budowę. Szósty etap inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku to już przedostatnia faza tej inwestycji. Powstaje w niej kolejny, trzypiętrowy budynek wkomponowany w zielone patia, dziedzińce i układ ścieżek pieszych. Znajdzie się w nim 140 mieszkań o powierzchniach od 30 mkw. do 78 mkw. w cenach od 7000 zł/mkw. Kolejna inwestycja to drugi etap osiedla Moja Północna w Warszawie ze 175 mieszkaniami o powierzchni od 25 mkw. do 95 mkw., w cenach od 7900 zł/mkw.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

W 2021 roku planujemy wprowadzić do oferty kilka nowych inwestycji na terenie Warszawy. Uruchomimy również budowę kolejnych etapów naszych projektów, których realizacje rozpoczęły się w latach poprzednich. Do sprzedaży trafią mieszkania, mikroapartamenty i lokale usługowe o zróżnicowanych metrażach od 19 mkw. do ponad 100 mkw. i liczbie pomieszczeń od 1 do 5 pokoi. Zakres cen będzie uzależniony przede wszystkim od lokalizacji i standardu danej inwestycji. Nowe mieszkania powstaną m.in. na warszawskich Bielanach, Targówku, Białołęce, czy Ochocie.

Tomasz Czubak, dyrektor Przygotowania Projektów Deweloperskich w Jakon

W roku 2021 planujemy wprowadzić do sprzedaży inwestycje w znakomitej lokalizacji Poznania, w okolicy ul. Grunwaldzkiej. Jest to doskonale skomunikowana część miasta z linią tramwajową w najbliższym sąsiedztwie.

Po kilku latach przerwy spółka Jakon wraca nad polskie morze z realizacją projektu z segmentu premium. Inwestycja w Świnoujściu, bo to o niej mowa będzie inwestycją dla wymagającego klienta. Otoczenie terenów zielonych oraz bliskość portu jachtowego to tylko niektóre z zalet tej lokalizacji.

Wprowadzimy także do sprzedaży kolejne etapy inwestycji przy ulicy Kórnickiej. W naszej ofercie pojawi się nowa inwestycja w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej. Fordon to świetna lokalizacja dla naszych klientów o czym przekonaliśmy się podczas realizacji osiedla Pod Skarpą. Ceny mieszkań w naszych inwestycjach zaczynają się od 4500zł brutto.

Poza budownictwem deweloperskim zajmujemy się budownictwem przemysłowym, logistycznym, biurowym. Z zapleczem w postaci biura projektowego jesteśmy w stanie wykonać najbardziej skomplikowane projekty szyte na miarę. W kolejnych latach planujemy rozwijać każdą z dziedzin naszej działalności.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu Nickel Development

Intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem na rynek trzech nowych inwestycji. Dwie z nich, planowane w obrębie miasta Poznania to projekty zabudowy wielorodzinnej zróżnicowane, zarówno pod kątem architektury, jak i struktury.

Zaś trzecia inwestycja nie zaskoczy lokalizacją, ale może zadziwić formą. Projektujemy bowiem kolejny etap Osiedla Księżnej Dąbrówki, tym razem oferujący zróżnicowaną zabudowę, odpowiadającą oczekiwaniom klientów, którzy swoją przyszłość wiążą z Dąbrówką.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Mamy obszerny bank ziemi, który zabezpiecza naszą działalność na kolejne 3-4 lata. W latach 2019-2020 roku sfinalizowaliśmy znaczące zakupy gruntów na łącznie ponad 10 tys. mieszkań. W Warszawie i Gdańsku mamy ugruntowaną pozycję na rynku inwestycji mieszkaniowych, rozwijamy się także intensywnie we Wrocławiu i Poznaniu. W ofercie zapewniamy klientom atrakcyjne lokalizacje, ale nie spoczywamy na laurach. Mamy zabezpieczone środki na zakupy gruntów i kolejne inwestycje. Naszym celem jest utrzymanie dotychczasowego poziomu działalności, co oznacza sprawne uruchamianie kolejnych projektów osiedli.

Sylwester Śniadecki, prezes Śniadecki Development i Śniadecki Investment Group

Planujemy start nowych inwestycji w podpoznańskich miejscowościach, m.in. Gortatowie, gdzie powstanie osiedle budynków mieszkalnych dwulokalowych, w których wymarzone M odnajdą rodziny z dziećmi.

Będziemy rozwijać także nasz drugi projekt – Śniadecki Investment Group, który jest propozycją dla osób chcących ulokować kapitał w branży nieruchomości lub rozpocząć swoją przygodę z działalnością deweloperską. Aktywnie poszukujemy także osób posiadających grunty w ciekawych lokalizacjach, które idealnie sprawdzą się pod inwestycje mieszkalne, usługowe itp. Dzięki podjęciu współpracy z doświadczonym deweloperem współudziałowiec, nie tylko dostaje możliwość osiągania zysku 8-10 proc. w skali roku, ale także bezobsługową współpracę.

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Mamy kilka projektów w przygotowaniu. Prawdopodobnie będą to lokalizacje bezpośrednio w Warszawie i okolicach. Rozpoczęliśmy sprzedaż i realizację nowego Osiedla Natura w Wieliszewie, a już w połowie bieżącego roku będziemy przygotowywać się do startu drugiego etapu. Nowe Osiedle Natura to projekt, który powstaje w Wieliszewie, blisko Zalewu Zegrzyńskiego, kilkanaście kilometrów od granic Warszawy. Zrealizujemy w nim sześć czterokondygnacyjnych budynków z windami, podziemnymi garażami i rozwiązaniami Aria Eco Smart. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i propozycje współpracy. Na bieżąco analizujemy sytuację rynkową, dane ekonomiczne i rozważamy różne możliwości rozwoju.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu Aurec Home

Rozpoczęliśmy właśnie budowę drugiego etapu osiedla Miasteczko Jutrzenki w warszawskich Włochach, w którym oferujemy łącznie 140 mieszkań. Prace budowlane poprowadzi firma Hochtief Polska, która jest gwarantem wysokiej jakości wykonania.

Wkrótce rozpoczniemy kolejny, bardzo ciekawy projekt w Warszawie. Na 2,5 ha działce przy ulicy Dyrekcyjnej w Ursusie planujemy wybudować około 800 mieszkań, ale także lokale handlowe, gastronomiczne i usługowe. Budynki mieszkalne będą miały 6-7 kondygnacji, a mieszkania od 35 mkw. do 100 mkw. Cenowo projekt wpisywał się będzie w ekonomiczny segment rynku, ale przy zachowaniu charakterystycznych dla naszej firmy elementów inwestycji, takich jak wysoka jakość mieszkań, dbałość o części wspólne oraz udogodnienia dla mieszkańców. W budowę osiedla włączymy pozostające pod ochroną konserwatora zabytków fragmenty dawnej fabryki Ursus. Dzięki temu zachowana zostanie cząstka historii tego miejsca.

Autor: Dompress.pl