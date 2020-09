Mikroapartamenty – mieszkania z funkcją biura

Jak wynika z danych podawanych przez GUS, w drugiej połowie marca liczba Polaków pracujących w domu wzrosła o 2,3 mln osób. Na home office przeszły przede wszystkim osoby zatrudnione w firmach z branż: nieruchomości, IT i telekomunikacji oraz usług dla biznesu.

Początkowo ta sytuacja podobała się pracownikom, którzy chwalili sobie oszczędność czasu na dojazdach, dłuższy sen czy większą produktywność. Jednak po pewnym czasie niektórzy zaczęli narzekać: na większy stres, osłabioną koncentrację, problemy z pogodzeniem pracy z opieką nad dziećmi itp. Tym niemniej wiele osób wciąż chce pracować zdalnie, przynajmniej częściowo.

W badaniu przeprowadzonym przez Pracuj.pl, 10% ankietowanych powiedziało, że chce pracować poza biurem codziennie, natomiast 40% deklaruje chęć pracy w trybie mieszanym: kilka dni w tygodniu w biurze, kilka na odległość. Jak wskazuje inne badanie – przeprowadzone przez portal Resume.io – możliwość pracy zdalnej jest dla pracowników najważniejszym benefitem, zwiększającym poczucie szczęścia w pracy.





– Potencjał pracy zdalnej dostrzegli i pracodawcy, i pracownicy, dlatego coraz wyraźniej słychać o rewolucji. Praca biurowa oczywiście nie zniknie, lecz coraz częściej będzie uzupełniana przez pracę zdalną. Pracownicy korzystający z trybu mieszanego mogą potrzebować odpowiednich warunków. Nadają się do tego mikroapartamenty inwestycyjne. W nowej rzeczywistości ten sektor rynku nieruchomości zyska dodatkowy impuls do wzrostu – przekonuje Ewa Skibińska, marketing manager Grupy BY MADE, która tuż przy centrum Wrocławia stawia Legnicką 60C – budynek z mikroapartamentami inwestycyjnymi.

Mikroapartamenty mogą być wybierane przez pracowników biurowych ze względu na lokalizację w pobliżu tradycyjnego miejsca pracy. – Legnicka 60C znajduje się 3 przystanki od wrocławskiego Rynku, w Zachodnim Obszarze Biznesu, w którym znajduje się ponad 30% całkowitej powierzchni biurowej we Wrocławiu – zwraca uwagę Ewa Skibińska. – Posiadanie mieszkania, przystosowanego do pracy zdalnej, koło biura to bardzo komfortowa sytuacja – dodaje.

Nowoczesne mikroapartamenty będą wyposażone w podwójne miejsce do pracy. Zaletą będzie także klimatyzacja oraz duże okna, które zapewnią dobre doświetlenie wnętrza. Nie zabraknie w nich również elementów niezbędnych do wygodnego mieszkania, takich jak kompletny aneks kuchenny ze sprzętem, podwójne łóżko, które zmienia się w kanapę, elegancka łazienka, czy składany stół. – Mobilne meble to znaczna oszczędność miejsca i wygoda przy codziennym użytkowaniu. Przestrzeń została zaprojektowana w przemyślany sposób, a gwarancją wysokiej jakości jest fakt, że zrobili to specjaliści w tej dziedzinie, architekci z pracowni AP Szczepaniak – zaznacza Ewa Skibińska.

Kolejną zaletą, podnoszącą wartość mikroapartamentów w oczach pracowników biurowych, jest bliskość największej galerii handlowej we Wrocławiu, sklepów, restauracji, kawiarni i przystanków komunikacji miejskiej. – Nie tylko w otoczeniu, ale w samym budynku znajdą się udogodnienia, które docenią: dostępna dla lokatorów strefa do pracy zdalnej na parterze, lokal gastronomiczny serwujący śniadania i taras widokowy na dachu, który będzie miejscem relaksu i wypoczynku na świeżym powietrzu – wymienia Ewa Skibińska.

Przedstawiciele grupy BY MADE przekonują, że mikroapartamenty to świetny wybór dla młodych pracowników biurowych skoncentrowanych na karierze zawodowej, ale nie tylko. Ich końcowym odbiorcą (najemcą) mają być także osoby przebywające w mieście na delegacjach, przedstawiciele wolnych zawodów, studenci okolicznych uczelni. – Świetna lokalizacja gwarantuje inwestorom dostęp do kilku grup potencjalnych najemców. Mikroapartamenty zostały zaprojektowane pod wynajem długookresowy i średniookresowy – twierdzi Ewa Skibińska. – Przy rosnącej popularności pracy zdalnej oraz pracy w trybie mieszanym trzeba spojrzeć na tego typu lokale inwestycyjne z zupełnie nowej perspektywy. Jako na mieszkanie z funkcją biurową lub biuro z funkcją mieszkalną. W ofercie znajdują się lokale jedno- i dwupokojowe, które są wygodniejsze dla dwóch osób – podsumowuje.

W budynku Legnicka 60C powstaje 129 mikroapartamentów inwestycyjnych. Będą to lokale jednopokojowe i dwupokojowe, o powierzchni od 16 do 30 mkw. Są kompletnie wyposażane pod klucz w wysokim standardzie. Przed budynkiem powstanie parking. Budowa ma się zakończyć w 2021 roku.

