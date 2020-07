Jakie wakacyjne promocje na mieszkania mają deweloperzy

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Na stronach internetowych poszczególnych inwestycji regularnie publikujemy listę mieszkań w promocji, w cenie obniżonej nawet o 500 zł/mkw., co daje oszczędność w cenie za mieszkanie do 50 tys. zł. Ponadto, w lipcu dla wybranych inwestycji kontynuujemy promocję 3x0, którą wprowadziliśmy w drugim kwartale br. W ramach oferty 3x0 klienci mają możliwość podpisania umowy rezerwacyjnej na 2 tygodnie bez konieczności dokonywania wpłaty oraz bezkosztowego rozwiązania umowy deweloperskiej. Dodatkowo w części naszych projektów oferujemy harmonogram wpłat 20/80. To oznacza, że tylko 20 proc. ceny mieszkania należy wpłacić przy podpisaniu umowy, a 80 proc. dopiero przed odbiorem lokalu.





Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Wakacyjne promocje wprowadzamy co roku. Tego lata klienci, którzy kupią mieszkanie o powierzchni powyżej 60 mkw. w warszawskiej, prestiżowej inwestycji Bliska Wola Tower za garaż zapłacą 1 zł. Oferta dotyczy ograniczonej liczby mieszkań. Na podobną promocję mogą liczyć nabywcy, którzy zdecydują się zamieszkać na Osiedlu Tysiąclecie w Katowicach w jednym z trzech budynków, które oddamy do użytku za kilka miesięcy.

Mamy także w ofercie gotowe do zamieszkania lokale w prestiżowym apartamentowcu Jerozolimskie Invest, położonym zaledwie 9 minut jazdy od warszawskiego lotniska Okęcie. Klimatyzowane apartamenty o metrażu od 23 mkw. do 61 mkw. składające się z salonu z aneksem kuchennym i łazienki, a większe z dodatkową sypialnią są wykończone pod klucz i nowocześnie oraz funkcjonalnie wyposażone. Wybrane lokale w tym obiekcie można kupić z rabatem w wysokości 1 tys. zł za mkw.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper

W odpowiedzi na potrzeby klientów regularnie wprowadzamy różnego rodzaju oferty promocyjne. Aktualnie są nimi objęte wybrane lokale we wszystkich naszych przedsięwzięciach wrocławskich i krakowskich. Na atrakcyjne rabaty mogą na przykład liczyć klienci kupujący mieszkania w kameralnym osiedlu Lokum Villa Nova, którego budowa dobiega końca. W tym projekcie będzie można wprowadzić się do wybranego apartamentu jeszcze w tym roku.

Osoby decydujące się na zakup mieszkania w inwestycji Lokum Monte w Sobótce pod Wrocławiem otrzymają upust, który pomoże sfinansować wykończenie lokalu w ramach programu Lokum pod klucz. Nabywcy lokali w Lokum Porto mogą natomiast skorzystać z bonifikaty na miejsca postojowe w garażu podziemnym, których cena została obniżona z 39 tys. zł do 10 tys. zł.

Wyjątkowe propozycje przygotowaliśmy także dla klientów w Krakowie. Są to nie tylko obniżki cen lokali, ale także komfortowy system płatności 10/90. Ponadto, nabywcy wybierający mieszkania trzy i czteropokojowe w inwestycji Lokum Siesta otrzymają w cenie miejsce w garażu podziemnym.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

W tym roku postanowiliśmy promocjami zachęcić naszych klientów do zakupu mieszkań w okresie letnim. W celu wybraliśmy po kilka mieszkań w każdym z naszych projektów i oferujemy je w specjalnych, wakacyjnych cenach.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Nie planujemy szczególnych promocji na okres wakacji. W tej chwili mamy promocję na wybrane mieszkania trzypokojowe w inwestycji na warszawskim Tarchominie – miejsce postojowe gratis. Jest to związane z wymogiem wybudowania miejsc postojowych w ilości większej niż ilość mieszkań.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Wprowadziliśmy wakacyjne promocje w naszych inwestycjach, m.in. w dwóch projektach na warszawskich Bielanach – Metro Park i Apartamenty Przy Agorze 6. Podobnie na Targówku, gdzie zlokalizowane są inwestycje Warszawski Świt i Apartamenty Oszmiańska 20. Jeszcze w te wakacje zakończymy budowę inwestycji Apartamenty Okopowa 59A, gdzie dostępne są ostatnie mieszkania i lokale usługowe. Promocje dotyczą obniżek cen na wybrane mieszkania, a także harmonogramów płatności. Mamy również rabaty na miejsca postojowe.

Edyta Kołodziej, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Nickel Development

Wakacyjną ofertę specjalną wprowadziliśmy w inwestycji ST_ART Piątkowo. Promocją objętych zostało 5 mieszkań o różnej powierzchni, z których większość jest położona na wyższych piętrach wieżowca. Usytuowanie lokali pozwala cieszyć się widokiem panoramy miasta niezależnie od kierunku, w którym wychodzą okna. W ramach oferty można uzyskać łącznie nawet do 26 tys. zł rabatu na mieszkanie oraz miejsce postojowe w hali garażowej. Ceny nominalne mieszkań, o których mowa mieszczą się w przedziale od 371,4 tys. zł do 692,8 tys. zł, natomiast w całej inwestycji ceny zaczynają się od 290 tys. zł.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Oferujemy klientom specjalne promocje wakacyjne, które obejmują mikroapartamenty w inwestycji Modern Space w kwocie od 214 tys. zł, gotowe do zamieszkania lokale w City Sfera w cenie od 8,8 tys. zł/mkw. i mieszkania w projekcie Praga Arte w promocji od 8,7 zł/mkw. Ponadto, wprowadziliśmy promocję mieszkań na 1 piętrze „Wszystkie mieszkania w jednej cenie!” w inwestycji Mój Ursus, które są do nabycia za 7999 zł/mkw. Dodatkowo, w pierwszym etapie projektu Mój Ursus wszystkie mieszkania objęte są wakacyjną promocją, zarówno cenową, jak i związaną z atrakcyjnym finansowaniem w systemie 20/80 proc. Klucze do gotowego własnego M będzie można odebrać w tu jeszcze w tym roku. W promocji są też niemal gotowe mieszkania do odbioru planowanego na ten rok w inwestycji Forum Wola w cenie 8899 zł/mkw.

Jarosław Kozak, wiceprezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Jesteśmy otwarci na negocjacje i dbamy o to, aby ceny były atrakcyjne, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i inwestycyjnych. Osoby zainteresowane inwestycją Atol w Gdańsku mają szansę skorzystać z wakacyjnej promocji i rabatu nawet do 30 tys. zł na mieszkania powyżej 69 mkw., a na wybrane lokale o powierzchni 50 - 60 mkw. obowiązują rabaty do 15 tys. zł. Mieszkania o metrażu powyżej 69 mkw. oferujemy ze standardowym miejscem garażowym w cenie lokalu.

W Letniej Promocji najtańsze mieszkanie można kupić w cenie 504 812 zł brutto (metraż 56,48 mkw.). Natomiast mieszkanie o pow. 69,42 mkw. wraz z loggią (8,5 mkw.) oraz miejscem parkingowym w garażu gratis (o wartości 29 900 zł brutto) jest do nabycia w cenie 640 tys. zł brutto.

Karolina Guzik, menadżer sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Jak co roku uwzględniliśmy w promocji wakacyjnej poszczególne mieszkania we wszystkich, naszych osiedlach. Dla zainteresowanych kupnem przygotowaliśmy mieszkania w wyjątkowych cenach, które są odpowiedzią na to, czego poszukują teraz nabywcy. Dużą część wakacyjnej oferty specjalnej stanowią lokale dostępne na parterach, z balkonami, dwu lub trzypokojowe na osiedlach: Mickiewicza, Jaśminowy Mokotów, Holm House i Park Skandynawia.

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

W Osiedlu Łomianki w ramach wakacyjnej promocji pokrywamy klientom koszty aktów notarialnych. W Osiedlu Natura w Wieliszewie wszystkie mieszkania zostały sprzedane, ale… najważniejszym celem w czasie tych wakacji jest dla nas rozpoczęcie przedsprzedaży mieszkań w Osiedlu Natura 2 w Wieliszewie. W ofercie znajdzie się 230 mieszkań o metrażu od 29 mkw. do 73 mkw. z windami, garażami podziemnymi oraz rozwiązaniami Aria Eco Smart. Klienci będą mogli skorzystać z promocji przygotowanej w związku z rozpoczęciem sprzedaży lokali.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Proponujemy klientom atrakcyjne programy i promocje przez cały rok. Jest to między innymi korzystna oferta programów wykończeniowych czy bony na zakup materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych. Ponadto, prowadzimy specjalne akcje promocyjne oferując upusty cenowe we wszystkich osiedlach. Terminy poszczególnych działań promocyjnych są powiązane głównie z wejściem do sprzedaży poszczególnych projektów, a każda promocja jest dopasowana do inwestycji. Okres wakacyjny jest natomiast czynnikiem mniej istotnymi w kontekście prowadzonych działań marketingowych.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Wprowadziliśmy letnie promocje na mieszkania w trzech inwestycjach zlokalizowanych w Gdańsku: w Osiedlu Zielonym w Jasieniu, Osiedlu Pastelowym w Łostowicach oraz w prestiżowym apartamentowcu Grano Residence na Wyspie Spichrzów. Na wybrane lokale oferujemy obniżki cen od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Klienci mogą również skorzystać z rabatu w wysokości 10 tys. zł na zakup mieszkania w osiedlu Nowe Rokitki zlokalizowanym na przedmieściach Tczewa. Ponadto, oferujemy promocję “Poleć i odbierz” skierowaną do obecnych klientów, którzy dzięki poleceniu naszych mieszkań mogą odebrać sprzęt iRobot Roomba. Przygotowaliśmy także oferty specjalne na pakiety internetu od 1 zł w realizowanych przez nas inwestycjach.

Autor: Dompress.pl