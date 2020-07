Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w branży deweloperskiej

Biznes i społeczeństwo

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to działania podejmowane przez organizacje, z nastawieniem na interesy odbiorców. Do takich przedsięwzięć należą między innymi inicjatywy ekologiczne, organizacja dni dzielnicy, wspieranie kultury danego regionu czy promowanie pozytywnych wartości. Działania, których priorytetem jest korzyść społeczeństwa, są szansą na zbudowanie wzajemnego zaufania w relacjach zarówno z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym CSR jest podjęcie działań długofalowych, które pomogą w realizacji celów firmy, w związku z tym muszą współgrać ze strategią organizacji, jednocześnie uwzględniając potrzeby mieszkańców, a także chroniąc środowisko. Jak wynika z raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”, zainteresowanie przedstawicieli biznesu czynieniem dobra z roku na rok jest coraz większe - w analizie odnotowano 10-procentowy wzrost (w stosunku do 2018 roku) nadesłanych przez firmy dobrych praktyk stosowanych w miejscu pracy.

W trosce o środowisko

Dla sektora budowlanego ochrona środowiska to szczególnie ważna kwestia. Jednym ze sposobów wykazania zaangażowania w walkę o dobro otoczenia jest zapobieganie emisji zanieczyszczeń. Przedsiębiorstwo powinno dbać o zmniejszenie liczby odpadów poprzez współpracę z firmami recyklingowymi oraz segregację śmieci. To oczywiste działania na rzecz dobra naszej planety. W branży deweloperskiej ważną kwestią jest używanie najwyższej klasy materiałów budowlanych, które mają jak najmniejszy wpływ na otoczenie. Coraz częściej na terenie inwestycji wdrażane są ekologiczne rozwiązania, np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, wentylacja z rekuperacją czy system odzysku deszczówki, które pozwalają oszczędzić zużycie energii, a także są przyjazne dla środowiska.





Warto pamiętać o dobrych praktykach także w obrębie biura. Papierowe broszury i materiały informacyjne, można zastąpić dokumentami elektronicznymi, dostępnymi do wglądu klienta na oficjalnej stronie inwestora. Dystrybutory z wodą zamiast tej w butelkach, kubki wielokrotnego użytku oraz pojemniki do segregacji śmieci to podstawa, gdy zależy nam na eko biurze.

Niezmiennie popularnymi działaniami z zakresu CSR na rzecz ochrony środowiska jest edukacja. Firmy deweloperskie skupiają się na poszerzaniu wiedzy przede wszystkim pracowników, chociażby poprzez wdrażanie wspomnianych już eko rozwiązań w miejscu pracy. Coraz chętniej angażują się także w organizację wydarzeń dla dzieci, młodzieży, a także mieszkańców danej dzielnicy lub miasta, które mają na celu promocję proekologicznych zachowań. Do tego typu inicjatyw warto także używać portali społecznościowych, gdzie można edukować klientów na temat ekologicznych rozwiązań, inspirować, podpowiadać. Taką serię postów można zobaczyć, chociażby na Facebooku oraz Instagramie Osiedla Symbioza.

- Jesteśmy świadkami szkodliwych zmian klimatycznych na naszej planecie, dlatego tak ważne jest, aby firmy podjęły działania, które pozwolą złapać oddech ziemi, ograniczyć produkcję zanieczyszczeń i uratować planetę od degradacji. Dobrym pomysłem jest inspirowanie klientów do ekologicznych rozwiązaniach, które można wdrożyć we własnym gospodarstwie domowym. Jest to sposób zarówno na angażującą komunikację, jak i na zapoznanie użytkowników z działaniami CSR, które firma podjęła. To bardzo ważne pod kątem wizerunkowym, czynienie dobra to jedno, a promocja przedsięwzięć to drugie. Warto informować o eko rozwiązaniach na terenie inwestycji oraz podjętych inicjatywach na portalach społecznościowych bądź poprzez współpracę z mediami tradycyjnymi, w artykułach i notkach prasowych. To sposób na budowanie pozytywnego wizerunku, jak i relacji z klientem opartej na zaufaniu - komentuje Anna Gumowska, CEO w Prime Time PR, agencji zajmującej się marketingiem nieruchomości.

Win-win situation

Niesłabnącą popularnością w prospołecznych działaniach cieszą się akcje charytatywne. Wspieranie potrzebujących, ciężko chorych bądź zaangażowanie w poprawę komfortu życia danej społeczności to inicjatywy, które niosą niesamowicie wiele pożytku dla innych, jednocześnie wpływając korzystnie na wizerunek firmy. Aby zostać dobroczyńcą, wystarczy wybrać instytucję lub fundację, której organizacja przekaże odpowiednią sumę pieniężną. Można również wspierać poszczególne akcje np. Szlachetna Paczka, która co roku pomaga rodzinom w trudnej sytuacji życiowej bądź Choinka Dobroczyńców, której celem w ubiegłym roku była zbiórka funduszy na Hospicjum im. Józefa Tischnera w Krakowie.

Warto także zachęcać klientów do wspierania akcji typu “Adoptuj nie kupuj”, o której na swoich profilach w mediach społecznościowych informuje krakowski deweloper Quelle Locum. Bycie czynnie zaangażowanym w pomoc innym to szereg obopólnych korzyści - polepszenie bytu tym najbardziej potrzebującym oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

CSR to win-win situation, potwierdzają to dane portalu Pracuj.pl z 2019 roku, według którego aż 73% ankietowanych pozytywnie ocenia firmy angażujące się w społeczną odpowiedzialność biznesu, zaś 59% respondentów deklaruje większą chęć podjęcia pracy w firmie, która wspiera akcje dobroczynne i umożliwia to swoim pracownikom.

Event marketing także dla dewelopera

Sposobem na dotarcie do odbiorców są również wydarzenia lokalne. Mieszkańców danego miasta czy dzielnicy, w której ma powstać inwestycja, można poznać i “przekonać” do siebie, poprzez organizację atrakcyjnych form rozrywki w najbliższej okolicy. Koncerty, dni dzielnicy, zbiórki charytatywne i wydarzenia, w których chętnie biorą udział przedstawiciele innych branż - IT, parenting, medycyna, nie są zamknięte dla sektora nieruchomości.

- Wydarzenia organizowane przez różne instytucje oraz firmy gromadzą odbiorców, którzy mogą zostać potencjalnymi klientami dewelopera. Warto wówczas włączyć się w ich tworzenie lub sponsorowanie i w ten sposób nawiązać relacje z lokalną społecznością - twierdzi Anna Gumowska, CEO w Prime Time PR.

Eventy tego typu to nie tylko forma ocieplenia wizerunku wśród obecnych i przyszłych mieszkańców osiedla, to również doskonała okazja do poznania lokalnego samorządu, problemów i wyzwań rejonu, w którym działa inwestor.

Czas na wspólne działania

W dobie pandemii wiele firm odnotowało znaczne spadki w zamówieniach oraz sprzedaży. W związku z tym zdecydowało się na czasowe przebranżowienie, a co za tym idzie pomoc w szyciu maseczek, kombinezonów czy produkcji płynów do dezynfekcji. Przedsiębiorstwa generujące wyższy zysk, niejednokrotnie wspierają także produkcję respiratorów i sprzętu niezbędnego w szpitalach. Restauracje zaś specjalizują się w dostarczaniu darmowych posiłków dla medyków, którzy walczą z wirusem na pierwszej linii frontu. Niezastąpioną pomocą są również wszelkie składki i darowizny na rzecz walki z COVID-19. Epidemia, z którą obecnie boryka się ludzkość to czas ponad podziałami. Każdy, nie tylko duże firmy może wesprzeć, choćby niewielką wpłatą lub gestem np. uszyciem masek dla lokalnej społeczności, tę nierówną walkę z wirusem.

Joanna Syrek