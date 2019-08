Jak wyglądają zielone osiedla, czyli ekologia przez duże E

Czym są zielone osiedla?

Ekologiczne osiedla czy tylko z nazwy czy jednak w realu?

Jak wygląda obecnie polski rynek ekologicznych nieruchomości?

Ideą ekologicznych osiedli jest zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Podstawowym założeniem jest stworzenie takiego miejsca do życia, gdzie całość będzie przyjazna środowisku naturalnemu. Budowa według tych zasad ma za zadanie dbałość o zachowanie istniejących zasobów dla przyszłych pokoleń. Wykorzystywanie przy budowie energooszczędnych materiałów, takich jak np. 3-szybowe okna, jest przyjazne środowisku naturalnemu i pozwala w znacznym stopniu obniżyć emisję dwutlenku węgla - mówi Robert Sulma, Starszy Specjalista ds. Sprzedaży i Wynajmu Nieruchomości Nowodworski Estates.

Coraz częściej ekologia to nie tylko chwyt marketingowy, ale faktycznie realne budownictwo ekologiczne. Przykładem ekologicznego budownictwa jest słynne londyńskie BedZED (Beddington Zero Energy Development), jedno z pierwszych na świecie eko-osiedli. Dzięki wykorzystaniu paneli słonecznych o łącznej powierzchni 777 metrów jest ono samowystarczalne energetycznie. Na tej właśnie inwestycji deszczówka jest gromadzona i ponownie wykorzystywana do podlewania części wspólnych. Mieszkanie wybudowane na osiedlu BedZED zostały z materiałów pochodzących z odzysku. Na terenie osiedla jest zakaz poruszania się samochodem. Jest to przykład, że eko-osiedla istnieją naprawdę.

W Polsce również mamy przykłady eko-osiedli. Co prawda nie spełniają one aż tak wyśrubowanych kryteriów, jak przykład BedZed, ale inwestorzy dążą do tego, aby zielone osiedla były zielone nie tylko z nazwy. Wrocławskie osiedle Nowe Żerniki jest modelowym przykładem eko-osiedla. Projekt osiedla zakłada w pełni ekologiczną zabudowę. Główne osie osiedla to zielone aleje z punktami gastronomicznymi i handlowo-usługowymi. Osiedle wyposażone jest infrastrukturę zapewniającą opiekę nad dziećmi, edukację oraz usługi gastronomiczne - mówi Norbert Nakoneczny, Starszy Specjalista ds. Sprzedaży i Wynajmu Nieruchomości Nowodworski Estates. Również deszczówka jest gromadzona i wykorzystywana do celów gospodarczych na osiedlu. Na osiedlu Fi w Krakowie architekci i projektanci postawili na bezpieczeństwo mieszkańców. Ruch kołowy odbywa się w całości w przestrzeni pod ziemią, dzięki temu na osiedlu jest cicho i spokojnie. Dla wysokiej efektywności energetycznej zastosowano trójszybowe okna oraz wysoko izolacyjną ochronę termiczną. Osiedle Mickiewicza w Warszawie jest pierwszym w Polsce osiedlem certyfikowanym w systemie BREEAM. Ścieżki rowerowe, parkingi dla rowerów i hulajnóg, rowerownie czy punkt napraw rowerów to tylko kilka z udogodnień dla rowerzystów. W mieszkaniach zmaksymalizowano dostęp do światła dziennego. W częściach wspólnych zastosowano oświetlenie LED z czujnikami ruchu i zmierzchu. Za jakość wody odpowiada stacja uzdatniania, która zmiękcza wodę i poprawia jej jakość, co wpływa pozytywnie na wydłużenie okresu żywotności sprzętu AGD. Certyfikacja BREEAM pozwoliła na wprowadzenie w życie wielu rozwiązań ekologicznych oraz przełożyła się na wysoki standard życia mieszkańców.

Ekologiczne rozwiązania wykorzystywane w budownictwie podnoszą komfort życia mieszkańców. Stosowanie antyalergicznych materiałów budowlanych czy odzyskiwanie odpadów z budowy wpływa na poprawę jakość środowiska naturalnego - mówi Ian Smentek, Specjalista ds. Sprzedaży i Wynajmu Nieruchomości Nowodworski Estates. Korzystanie z odnawialnych i zielonych źródeł energii znacząco obniża koszty eksploatacji nabywanych lokali. Eko-budownictwo to nie tylko podążanie za ogólnoświatowymi trendami, ale przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania nabywców oraz ratunek dla natury.

Autor: Elżbieta Jachymczak, https://www.nowodworskiestates.pl/