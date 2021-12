Jak będzie wyglądał rynek nieruchomości mieszkaniowych w 2022? Co z cenami mieszkań?

Mieszkania z rynku pierwotnego. W ostatnich miesiącach na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych w wielu największych miastach Polski wystąpiła nierównowaga podaży i popytu, co również przyczyniło się do dynamicznych wzrostów cen. Zainteresowanie nowymi mieszkaniami było tak duże, że deweloperzy nie nadążali z budową nowych inwestycji. Jak sytuacja wygląda obecnie?

Mieszkania z rynku pierwotnego – duża liczba nowych inwestycji

Portal GetHome.pl dotarł do danych, z których wynika, że w 2022 r. w niektórych największych miastach kupujący znów będą mogli przebierać w ofertach firm deweloperskich.

– Rynek mieszkaniowy nabiera przyspieszenia. W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. spodziewamy się dużego wzrostu liczby planowanych i rozpoczynanych projektów - z poziomu niemal 900 inwestycji w analogicznym okresie 2021 r. do prawie 1300 jednostek. Ze względu na rosnące koszty budowy część z nich z pewnością przejdzie ponowną kalkulację. Niestety, należy się też spodziewać spadku popytu spowodowanego wzrostem stóp procentowych. Może to spowodować wstrzymanie realizacji niektórych inwestycji – ocenia Michał Oksiński, redaktor portalu Kompasinwestycji.pl

– Przypomina to trochę sytuację z 2007 r., gdy deweloperzy ruszyli z kopyta z inwestycjami. Jednak z powodu zbyt wysokich cen, kupujący przestali szturmować biura sprzedaży deweloperów w największych aglomeracjach. W dodatku wzrosło oprocentowanie kredytów, więc wiele firm zaczęło mieć problemy ze sprzedażą bardzo drogich mieszkań. W oczekiwaniu na dalszy rozwój wypadków deweloperzy często wstrzymywali się z wprowadzaniem do sprzedaży części budowanych mieszkań – dodaje Marek Wielgo z GetHome.pl.

Przyznaje, że w tym czasie nikt nie spodziewał się kryzysu finansowego, który wybuchł pod koniec 2008 r. i doprowadził do znacznej przeceny mieszkań. Obecnie na kryzys się nie zanosi, więc na spadek cen w największych miastach raczej nie ma co liczyć. Tym bardziej, że trudno sobie wyobrazić spadek cen atrakcyjnych działek oraz kosztów budowy.

– W ostatnich latach niewiele rzeczy w Polsce drożało tak bardzo jak grunty. Tymczasem o sytuacji na rynku gruntów pisze się i mówi u nas niewiele. A przecież ma on duże znaczenie dla kupujących mieszkania. To ile za nie zapłacą deweloperowi, zależy bowiem w coraz większym stopniu od cen działek – komentuje ekspert GetHome.pl. Przytacza szacunki firmy doradczej Walter Herz, według których, ceny działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Warszawie kształtują się w przedziale od 1,5 tys. zł do nawet 7 tys. zł do metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania.

– Rzecz jasna nie można wykluczyć spadku średnich cen mieszkań. Stanie się tak, jeśli w ofercie firm deweloperskich wyraźnie wzrośnie udział mieszkań z ceną niższą od średniej – podkreśla Marek Wielgo.

Według niego, spadek średnich cen jest najbardziej prawdopodobny w tych miastach, w których przekroczyły one pułap 10 tys. zł za m kw., czyli w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Wiele wskazuje bowiem na to, że jest to poziom, który coraz mniej kupujących będzie w stanie zaakceptować. Widać to po wynikach sprzedaży w tych miastach. W dodatku w najbliższych miesiącach możliwości kupujących skurczą się wskutek wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych

Mieszkania od deweloperów – jakim bankiem ziemi pod nowe inwestycje dysponują deweloperzy

Żeby ożywić sprzedaż nowych mieszkań konieczny wydaje się więc wzrost ich podaży, szczególnie w segmencie popularnym. Na szczęście jest szansa, że kupujący znów będą mogli przebierać w ofertach firm deweloperskich.

– Nasz bank ziemi obejmuje ponad 4200 mieszkań, z czego tylko w ciągu ostatniego roku zabezpieczyliśmy grunty pod 3200 lokali – stwierdził prezes Ronson Development Boaz Haim w sondzie portalu dompress.pl. Dodajmy, że Ronson ma działki w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Z kolei prezes spółki Atal Zbigniew Juroszek pochwalił się bankiem ziemi, który umożliwia rozpoczęcie 40 projektów z ponad 7700 lokali. – Inwestycje, które są już na etapie planowania dostarczą kolejnych 9700 lokali – chwali się Zbigniew Juroszek. Atal dysponuje gruntami w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Katowicach.

Jednak największym bankami ziemi szczycą się spółki Robyg i Dom Development. Ta pierwsza podała w wynikach finansowych za pierwsze półrocze 2021 r., że 23 działki w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu mają potencjał pod budowę łącznie ok. 20,7 tys. mieszkań.

Z prezentacji z wynikami Dom Development za III kw. 2021 r. dowiedzieliśmy się, że na gruntach już kupionych oraz kontrolowanych przez tę spółkę w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie może ona wybudować blisko 16,8 tys. mieszkań. Ok. 8,9 tys. z nich powstanie w Warszawie.

O ogromnej skali planowanych w przyszłym roku inwestycji mieszkaniowych świadczą także dane portalu Kompasinwestycji.pl, który zbudował i stale aktualizuje bazę informacji na temat średnich i dużych inwestycji budowlanych. Redaktor portalu Kompasinwestycji.pl

Michał Oksiński poinformował nas, że w realizacji oraz w planach na najbliższe lata jest obecnie ok. 4 tys. inwestycji mieszkaniowych. Przy czym mowa tu o wyłącznie prywatnych inwestycjach deweloperskich z mieszkaniami na sprzedaż.

Mieszkania od deweloperów – sytuacja na rynku pierwotnym w 2021 r.

– Na początku 2021 r. mieszkania sprzedawały się jak świeże bułeczki, a deweloperzy nie nadążali z zaspokajaniem apetytu kupujących. To skutkowało eksplozją cen. Wiele wskazuje jednak na to, że sytuacja wraca do równowagi – mówi ekspert portalu GetHome.pl.

Przypomina, że w Łodzi apogeum popytu miało miejsce w styczniu, w Warszawie i Poznaniu – w lutym, w Gdańsku i Krakowie – w marcu, a we Wrocławiu – w kwietniu. Wtedy rekordowa była również w tych miastach oferta firm deweloperskich. W kolejnych miesiącach ich sprzedaż zaczęła się kurczyć, bo kupujący mieli coraz mniej mieszkań do wyboru. W dodatku wielu zaczęły zniechęcać szybko rosnące ceny. W pierwszym półroczu średnia cena metra kwadratowego w większości największych miast wzrosła bardziej niż w całym 2020 r.!

Mieszkania w 2021 r. Gethome

– W stolicy ogromna przewaga popytu nad podażą trwała do połowy roku. Od dwóch miesięcy obserwujemy powrót do rynkowej równowagi – komentuje Marek Wielgo.

Zastrzega, że osiągnięcie równowagi nie nastąpi to z miesiąca na miesiąc. Z danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, pod koniec listopada w ofercie warszawskich deweloperów było ok. 8,7 tys. mieszkań. Wystarczyłoby ich na 6-7 miesięcy sprzedaży w dotychczasowym tempie. O stanie równowagi można zaś mówić wtedy, gdy zapasy zaspokoiłyby popyt co najmniej na rok. Oczywiście przy założeniu, że w tym czasie na rynek nie trafiłoby ani jedno nowe mieszkanie.

W pozostałych największych miastach sytuacja popytowo-podażowa jest mocno zróżnicowana. W Krakowie przez większość roku deweloperzy wprowadzali na rynek mniej mieszkań niż sprzedawali. Z kolei we Wrocławiu od września nowa podaż zaczęła rosnąć. Niestety, równocześnie malał tam popyt. Dlatego w listopadzie mieszkań wprowadzonych na wrocławski rynek było więc więcej niż sprzedanych.

Mieszkania w 2021 r. Gethome

Na drugim biegunie jest Łódż, gdzie od połowy roku rośnie aktywność firm deweloperskich. Od lipca do listopada sprzedały one 1778 mieszkań, zaś w tym samym czasie wprowadziły ich na rynek 2717.

Mieszkania w 2021 r. Gethome

Oferta łódzkich deweloperów jest już większa niż w Poznaniu i Gdańsku, gdzie w listopadzie mieszkań sprzedanych i wprowadzonych na rynek było mniej więcej tyle samo. Niestety, w obu tych miastach zdecydował o tym spadek sprzedaży.