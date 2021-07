Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

Zielone otoczenie zawsze miłe

Bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych to niewątpliwy plus każdego mieszkania. Przy dzisiejszym tempie życia bardzo ważne jest, aby mieć miejsce, które pozwoli nam się wyciszyć i odetchnąć. Czasami nie trzeba wiele. Wystarczy skwer, aby na chwilę się zatrzymać, złapać oddech i zrelaksować. Dostępność terenów zielonych to też zachęta do prowadzenia bardziej aktywnego trybu życia, treningów na świeżym powietrzu, biegania czy wycieczek rowerowych. Łatwiej zmotywować się do codziennych spacerów, mając w niewielkiej odległości parkowe alejki. Parki, w których są place zabaw, przypadną do gustu rodzinom z dziećmi. Bliskość zieleni to także duży plus, jeśli mamy w domu zwierzęta. Aby upewnić się, że nie ma planów zabudowy terenów zielonych, obok których kupujemy mieszkanie, warto wcześniej to sprawdzić w planach zagospodarowania przestrzennego.

W centrum, czy pod miastem?

Ludzie odnajdujący się w miejskim stylu życia, ceniący sobie bliskość kultury i rozrywki, zdecydowanie lepiej będą się czuć bliżej ścisłego centrum. Całe bogactwo oferty kulturalno-rozrywkowej czy gastronomicznej miasta może stać się nie tyle atutem, co wyznacznikiem jakości lokalizacji. Jeśli cenimy sobie możliwość brania udziału w życiu miasta, zamieszkanie na jego peryferiach może prowadzić do wielu frustracji i być bardzo niewygodne. Natomiast jeśli nie jesteśmy stałymi bywalcami punktów kulturalno-rozrywkowych, a od naszego najbliższego otoczenia oczekujemy ciszy i spokoju, podmiejskie osiedla mogą okazać się doskonałym rozwiązaniem.

– Staramy się, aby nasza oferta pod kątem lokalizacji była jak najbardziej zróżnicowana. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy ma inne potrzeby i inny styl życia. Dzięki różnorodności oferty dewelopera, każdy może wybierać między inwestycjami, szukając czegoś dopasowanego do siebie. Tym samym mamy zarówno Bulwar Drobnera – apartamentowiec w samym sercu Wrocławia, przy ulicy Jedności Narodowej, jak i Novą Stoczniovą, czyli kameralne, zielone osiedle na spokojnym Zakrzowie – tłumaczy Emil Basta z biura sprzedaży dewelopera WPBM „Mój Dom” S.A.

Dobra komunikacja zawsze ważna

Mieszkanie oddalone od centrum, ale dobrze z nim skomunikowane, jest rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą wybierać pomiędzy miejskim stylem życia a atutami, jakie wiążą się z życiem na przedmieściach. Liczne połączenia komunikacji miejskiej oraz dobre drogi, które pozwalają na sprawne dojechanie nie tylko do centrum, ale także do innych części miasta, to bardzo ważna kwestia przy doborze lokalizacji. Taki wybór pozwala zaoszczędzić na kosztach codziennego transportu. Jeśli inwestujemy w nieruchomość z myślą o późniejszym wynajmowaniu jej, dobrze by było, aby miała bezpośrednie połączenie z uczelniami wyższymi, centrami biznesowymi miasta oraz ze ścisłym, rozrywkowym centrum.

Jak daleko do sklepu, lekarza, szkoły?

Dużym ułatwieniem w codziennym życiu jest bliska dostępność do lokali handlowo-usługowych, takich jak sklepy spożywcze, apteki, piekarnie, a także przychodni lekarskich czy innych specjalistów z dziedziny medycyny i kosmetyki. Jeśli mamy rodzinę lub planujemy ją zakładać w danym miejscu, nie bez znaczenia będzie oferta edukacyjna i dostępność zajęć pozalekcyjnych, które oferują pobliskie domy kultury czy prywatne inicjatywy.

– Przymierzając się do rozpoczęcia naszej inwestycji Pixel House przy ul. Legnickiej we Wrocławiu, jednej z głównych arterii miasta, myśleliśmy o ludziach, którzy kochają być blisko miasta. Dziś mieszkańcy tego budynku mogą cieszyć się wszystkimi benefitami, jakie oferuje ich okolica: sklepami, muzeami, kinem, a także pobliskim parkiem i wieloma innymi – opowiada Emil Basta z biura sprzedaży dewelopera WPBM „Mój Dom” S.A.

Mając wszystkie te punkty w małej odległości od domu, zgodnie z ideą miasta 15-minutowego, oszczędzamy wiele czasu, unikając stania w korkach. Dzięki temu możemy poświęcić go swoim bliskim, na relaks czy rozwijanie swoich pasji.

Genius loci - lokalna tożsamość

Decydując się na zamieszkanie w danym miejscu, stajemy się częścią jego społeczności. Przynależymy do wspólnoty sąsiedzkiej, lokalnej. Będziemy korzystać z jej infrastruktury społeczno-kulturalnej. Brać udział w życiu osiedla. W okolicy, którą lubimy i która sprawia, że czujemy, że do niej pasujemy, żyje się po prostu łatwiej i bezpieczniej. Szybciej poczujemy tu przywiązanie do danego miejsca.

Wrocławianie pytani o to, jak żyje się na poszczególnych dzielnicach, oceniali poziom życia raczej wysoko. W ogólnym rankingu serwisu Otodom najwyższe noty zdobyło Śródmieście. Mieszkańcy Psiego Pola są najbardziej zadowoleni ze swoich relacji z sąsiadami, mieszkańcy Fabrycznej zaś czują się najbezpieczniej w swojej okolicy. Najbardziej przyjazne dzieciom okazało się Śródmieście. Jednak różnice pomiędzy dzielnicami były niewielkie, a Wrocław jako miasto jest uważany za dobre miejsce do życia, co tylko potwierdza zwiększająca się liczba ludności miasta, co odnotowują statystyki GUS.