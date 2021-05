Nieruchomość inwestycyjna - jak kupić i szybko sprzedać z zyskiem?

Nieruchomość inwestycyjna. Zakup, czasem remont i sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych, to proces, który wymaga wielu przygotowań. Zaczyna się na długo przed tym, nim zostanie ona wystawiona na sprzedaż. Jak to zrobić?

Jak kupić i szybko sprzedać z zyskiem nieruchomości inwestycyjne?

Z pozoru może się wydawać, że sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych to nic skomplikowanego. Wystarczy wystawić na sprzedaż mieszkanie na portalu z ogłoszeniami, a kupiec sam się skontaktuje i transakcja zostanie sfinalizowana. Jednak ze względu na liczbę ofert i możliwości, które mają potencjalni Klienci nie zawsze w tak prosty sposób można szybko sprzedać nieruchomość. Kluczem do sukcesu sprawnej i zyskownej sprzedaży jest wygląd nieruchomości oraz sposób prezentacji. Im więcej uwagi poświęci się na dopracowanie detali, tym większa szansa, że sprzedaż zakończy się dużym zyskiem. Należy pamiętać, że dla wielu ludzi kupno mieszkania wiąże się z ogromnym wydatkiem, dlatego należy wziąć to pod uwagę przygotowując się do transakcji.

Znajdź rentowną nieruchomość

W początkowej fazie procesu inwestycyjnego warto przeanalizować jakie dostępne są na rynku nieruchomości, tak aby wybrać odpowiednią. - Cała idea nieruchomości inwestycyjnych opiera się na wybraniu korzystnej oferty z dużym potencjałem. Podobnie jak w przypadku każdej udanej inwestycji należy działać w myśl zasady: kupić tanio, sprzedać drogo – mówi Marcin Kuryło z Horyzontu Inwestycji.

Czasem trzeba zrobić remont

Nie każda nieruchomość wymaga dodatkowego nakładu pracy w postaci remontu. Jeśli jednak nieruchomość jest w złym stanie technicznym należy go przeprowadzić. Zazwyczaj kupujący nie decydują się na zakup mieszkania wymagającego dużej ilości napraw. Nieruchomości, które nie wymagają remontu, powinny przejść przynajmniej lifting, który pozytywnie wpłynie na odbiór wizualny obiektu.

Home staging, czyli umiejętna aranżacja mieszkania

Home staging to przysłowiowe “ubranie mieszkania” i podkreślenie jego walorów. To ważny etap w procesie przygotowania nieruchomości inwestycyjnej do sprzedaży. - Ważne jest pierwsze wrażenie. Kupujący często nie potrafią sobie samodzielnie zwizualizować układu funkcjonalnego nieruchomość, czy jak będzie się w niej mieszkało. Brakuje im wyobraźni przestrzennej. Wielu z nich wchodzi do sypialni o powierzchni 12 m2 i pierwsza myśl, pojawiająca się w ich głowie to: jaki mały jest ten pokój. Ale jeśli wstawi się w takim pomieszczeniu łóżko, które ma raptem 3 m2, nagle okazuje się, że zostało sporo wolnej przestrzeni do zagospodarowania. Odbiór jest zupełnie inny – okazuje się, że jest to bardzo funkcjonalne i komfortowe miejsce – mówi Marcin Kuryło. - Być może niektórzy pomyślą, że to nic nieznaczące detale, które nie mogą mieć realnego wpływu na decyzję zakupową. To nieprawda. Te wszystkie drobne rzeczy są bardzo istotne i to one decydują o tym, jak szybko mieszkanie zostanie sprzedane - dodaje Kuryło.

Współpraca z biurem nieruchomości czy samodzielna sprzedaż?

Kiedy nieruchomość jest już gotowa należy zdecydować, kto będzie wspierał proces sprzedaży. Warto rozważyć podjęcie współpracy z biurem nieruchomości. Dobre biura nieruchomości nie tylko mają niezbędną wiedzę, ale i lata praktyki z klientami. Dlatego zdają sobie sprawę, co należy zrobić, aby zwiększyć potencjał sprzedażowy. Pośrednik pomoże odpowiednio wycenić nieruchomość, uwypukli wszystkie walory obiektu i przekuje je w niepodważalne atuty. To wszystko składa się na szybką i skuteczną sprzedaż.

Z częścią pośredników można się porozumieć w zakresie prowizji. - My jako Horyzont Inwestycji często pobieramy tylko niewielką prowizję od sprzedającego. Jeśli obie strony umawiają się na takie rozwiązanie, to ciężar prowizji przenosimy na kupującego i wtedy to kupujący płaci większą prowizję dla biura, a sprzedający nie ponosi wielkich kosztów transakcyjnych – tłumaczy Marcin Kuryło.

Można także samodzielnie zająć się sprzedażą nieruchomości. W tej opcji należy przygotować szczegółową ofertę z wszystkimi niezbędnymi informacjami – opis mieszkania, ale także okolicy i infrastruktury. Ważne są zdjęcia dobrej jakości.

- Zastosowanie wszystkich tych kroków w procesie sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej jest gwarancją szybkiego zysku. Należy więc nie tylko zadbać o nabycie odpowiedniej nieruchomości, ale także przygotować ją w taki sposób, by podkreślić jej wszystkie atuty – reasumuje Marcin Kuryło.