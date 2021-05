Dom z ogrodem - dobre lokalizacje pod Warszawą. Pandemia zapoczątkowała nowy trend na rynku nieruchomości. Do tej pory, docenialiśmy mieszkanie w centralnych dzielnicach Warszawy, dobrze skomunikowanych z miejscem pracy. Nowa rzeczywistość wykreowała nowe potrzeby. Obecnie mamy inne priorytety i bardziej świadomie wybieramy przestrzeń, w której żyjemy. Liczy się dla nas cisza, prywatność i zielona okolica. Co więcej, inaczej niż dotychczas, wyprowadzamy się za miasto, nie w celu znalezienia oszczędności lub prestiżu w najmodniejszych podwarszawskich lokalizacjach, ale przede wszystkim stawiając na pierwszym miejscu potrzeby życiowe.

Zmiana dotychczasowych motywacji

Warszawiacy wyprowadzali się poza stolicę od początku lat ’90. W dużym uproszczeniu można ich było podzielić na dwie kategorie: tych, którzy budowali sobie duże luksusowe rezydencje, w lokalizacjach takich jak Konstancin-Jeziorna, oraz tych, którzy wybierali przedmieścia, ze względu na kwestie finansowe. Ci drudzy mogli pozwolić sobie na dom z ogrodem w cenie podobnej lub niższej, niż koszt niewielkiego mieszkania w centralnych dzielnicach Warszawy.

- Od początku pandemii widzimy jednak krystalizowanie się trzeciej grupy klientów. Poszukują oni jakościowych, nowoczesnych nieruchomości, które będą perfekcyjnie dostosowane do ich aktualnych potrzeb. Ten trend prawdopodobnie się utrzyma i wpłynie na przyszłość całego rynku. Dla tych osób liczy się cisza i spokój, ważna jest też wygoda i bliskość prawdziwej zieleni. Ta grupa klientów jest w stanie zapłacić za komfortowy dom w Milanówku, Magdalence, Izabelinie, czy Podkowie Leśnej od 1,5 do 3 mln zł. – komentuje Bartłomiej Annusewicz, Dyrektor Zarządzający agencji nieruchomości premium Lions Estate.

Nowe realia - nowa jakość życia

Wpływ na obecną sytuację ma kilka czynników. Wiele osób przeszło na pracę zdalną odkrywając z biegiem czasu jej zalety. Okazało się, że może być ona tak samo wydajna, jak praca w biurze. Przekonali się o tym zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

- Pandemia zapoczątkowała rewolucję na rynku pracy. Dotychczas codzienne podróże samochodem do pracy były dodatkową ceną, którą należało zapłacić, by móc cieszyć się życiem w komfortowej lokalizacji podmiejskiej. W momencie zmiany modelu pracy, ten czynnik, przestał odgrywać tak istotne znaczenie. Obecnie większość firm otworzyła się na model pracy hybrydowej bądź w 100 proc. zdalnej, i wszystko wskazuje na to, że ten tryb pracy pozostanie z nami na dłużej – podkreśla Bartłomiej Annusewicz. - Nasi klienci, często właściciele firm, dojeżdżają do Warszawy, np. dwa razy w tygodniu, a przez resztę czasu wolą pracować w możliwie najbardziej dogodnych warunkach. Dodatkową zachętą do wyboru domu pod miastem jest coraz lepszy dojazd z każdej jego strony – Warszawa jest z roku na rok lepiej skomunikowana i nawet mimo olbrzymiego natężenia ruchu, nie trzeba spędzać godzin w korkach ulicznych - komentuje założyciel Lions Estate i ekspert od rynku luksusowych nieruchomości.

Ponadto, spędzając znacznie więcej czasu zamknięci w swoich mieszkaniach, zdaliśmy sobie sprawę, że wielkość mieszkania nie spełnia naszych nowych potrzeb. Pojawiła się konieczność powiększenia sfery życiowej – posiadania własnego tarasu lub ogrodu. Miejsca odseparowanego od przestrzeni publicznej, dającego możliwość obcowania z naturą. – Wielu naszych klientów poszukuje komfortowych lokalizacji pod Warszawą, które zaoferują ciszę, spokój, relaks, prywatność, dostęp do przyrody i terenów rekreacyjnych. Obserwujemy, że coraz więcej, mieszkańców stolicy jest otwarta na zmiany i decyduje się na przeprowadzkę poza miasto i zakup domu – relacjonuje Bartłomiej Annusewicz.

Na jakie lokalizacje pod Warszawą dziś stawiamy?

Można pokusić się o stwierdzenie, że podwarszawskie miejscowości i lokalizacje, dobrze skomunikowane z centrum stolicy przechodzą obecnie prawdziwy rozkwit. Zaliczają się do nich miejscowości takie jak - zaciszny i kameralny Izabelin, Podkowa Leśna. Równie przyjemny, cieszący się popularnością i dobrze skomunikowany - Józefów, Halinów, Raszyn, Piaseczno, czy Stare Babice. Oczywiście, nie można nie wspomnieć o Konstancinie-Jeziornie, który od lat cieszy się największym zainteresowaniem. Jego okolice były miejscami, które od zawsze przyciągały osoby poszukujące spokoju, a jednocześnie dobrego dojazdu do Warszawy. Uzdrowiskowa miejscowość, słynąca z prestiżowych osiedli, stylowych willi i otoczenia międzynarodowych placówek edukacyjnych, oferuje przede wszystkim ciszę, przestronne ogrody, prywatność oraz bez wątpienia prestiż.

To jednak nie wszystko – Milanówek, Magdalenka, Komorów, Radzymin – to kilka z podwarszawskich lokalizacji, które w okresie pandemii zyskały na popularności. Pożądanym obszarem są także Łomianki. Ich niewątpliwym atutem jest bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego, przy jednoczesnej niedużej odległości od stolicy. Nic więc dziwnego, że w okolicy powstaje coraz więcej luksusowych domów i rezydencji, wykończonych w najwyższym standardzie, obejmującym najnowocześniejsze udogodnienia. – Nasi klienci doceniają te lokalizacje, świadomie poszukują przestrzeni, gdzie jest mniejsze zagęszczenie ludności. Dlatego też, odpowiadając na ich potrzeby i zainteresowanie jakościowymi nieruchomościami zwiększyliśmy i rozszerzyliśmy swoją aktywność na tych obszarach. Mamy obecnie wiele unikalnych i atrakcyjnych ofert w tych miejscowościach – komentuje Bartłomiej Annusewicz

- Ciekawy przykład niedawno zrealizowanej przez naszą agencję transakcji stanowi sprzedaż domu w Radzyminie. Oferowaną nieruchomością był przepiękny, wolnostojący dom w typie nowoczesnej stodoły, wykończony w najwyższym standardzie przez właścicielkę, która z zawodu jest architektem. Nieruchomość leżała na dużej, zielonej działce w sąsiedztwie lasu. Chętnych na zakup tej oryginalnej nieruchomości nie brakowało – podkreśla Prezes agencji nieruchomości premium Lions Estate.

Większa przestrzeń to synonim luksusu

Zaletą domu w podmiejskiej okolicy jest nie tylko lokalizacja – największym plusem takich nieruchomości jest przestrzeń, która daje zdecydowanie więcej możliwości. Jednym z takich przykładów jest niezwykle wyjątkowa i ekskluzywna nieruchomość położona w najpiękniejszej, rezydencjonalnej części Milanówka. Wolnostojący, dwukondygnacyjny dom o powierzchni całkowitej 385m2 położony jest na przepięknej działce liczącej łącznie aż 2500 m2.

Nieodzownym atutem tej nieruchomości jest jej przepiękny ogród z naturalnym stawem, z filtrowaną wodą. Teren jest nie tylko bardzo zielony, ale również fantastycznie zagospodarowany. Posiadłość otoczona piękną i bujną zielenią, gwarantuje ciszę, spokój oraz kameralność. Podobnie jak willowo-rezydencjonalna okolica, oferująca niesamowite tereny do uprawiania sportów na świeżym powietrzu czy możliwość spacerów. Wszelkie niezbędne sklepy i punkty usługowe znajdują się w odległości dosłownie kilku chwil. Istotnym atutem nieruchomości jest również bardzo dobry dojazd do miasta i centrum Warszawy, dzięki świetnemu połączeniu i autostradzie.

Bartłomiej Annusewicz, ekspert ds. rynku luksusowych nieruchomości, przedsiębiorca, Dyrektor Zarządzający agencji nieruchomości premium Lions Estate, wykładowca Uczelni Łazarskiego