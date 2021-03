Inwestycje w nieruchomości na początku 2021 roku - trendy

Rynek nieruchomości na początku 2021 roku - czas niepewności już za nami?

Niekorzystne prognozy dla rynku nieruchomości na razie się nie sprawdzają. Zdaniem ekspertów na to, czy ostatecznie sprzedaż mieszkań odnotuje spadek, czy też nie, wpłynie długość trwania lockdownu. Obecnie sprzedaje się nieco mniej mieszkań niż w analogicznym okresie lat poprzednich, ale ta różnica nie jest znacząca. - Jestem przekonany, że zdjęcie restrykcji spowoduje odwrócenie tego trendu. Podobnie, jak to miało miejsce w okresie między majem a październikiem ubiegłego roku – ocenia Paweł Kuczera, prezes zarządu spółki Horyzont Inwestycji.

W analogicznym okresie ubiegłego roku, wszyscy doświadczyliśmy niepewności, związanej z trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji epidemiologicznej. Jak wpłynęła na zachowanie inwestorów na rynku nieruchomości? - W pierwszych 3 tygodniach od ogłoszenia pierwszego lockdownu, faktycznie dało się odczuć duże zaniepokojenie. Inwestorzy chcieli wycofywać się ze swoich inwestycji. – wspomina Paweł Kuczera.

Ostatecznie jednak inwestycje w nieruchomości okazały się najlepszą i najbezpieczniejszą formą lokowania kapitału. – Przekonywaliśmy naszych klientów, aby nie wykonywali pochopnych działań. Sprzedaż ze stratą to błąd. Odbyliśmy z nimi dziesiątki godzin rozmów telefonicznych, analizując i omawiając całą sytuację, a jednocześnie podejmując odpowiednie decyzje. Finalnie zaledwie dwóch inwestorów wycofało swoje pieniądze. Nasze rozmowy nie poszły na marne. Wszystkie inwestycje zakończyły się prognozowanym zyskiem. Ponadto, do ogłoszenia drugiego lockdownu, wszyscy nasi klienci podeszli już z dużo większym spokojem – podsumowuje.

W co inwestują inwestorzy na rynku nieruchomości?

Głównie są to mieszkania dla rodziny - na rynku pierwotnym i wtórnym. Drugim bardzo popularnym produktem są flipy na działkach budowlanych. Także flipy mieszkaniowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Ten trend zdecydowanie ewoluował. Klienci końcowi cenią swój czas oraz wygodę i są za to w stanie zapłacić. Nie chcą już „użerać” się z fachowcami podczas wykonywania remontów. Wolą scedować te obowiązki firmie, która wszystkim się zajmie. To samo dotyczy flipów na działkach budowlanych. Rok 2020 był także rekordowy, jeśli chodzi o rynek nieruchomości premium.

Najem krótkoterminowy "wróci do łask” w 2022 roku

Pandemia spowodowała, że niektóre trendy w inwestowaniu w nieruchomości zmieniły się w porównaniu do 2019 roku. Wtedy „hitem” w dużych miastach akademickich - takich jak Kraków czy Warszawa - były inwestycje w mieszkania pod wynajem krótkoterminowy i pokoje dla studentów. Obecnie ten trend w zasadzie nie istnieje, choć zdaniem ekspertów to się odmieni. Najem krótkoterminowy w 2022 r. "wróci do łask”.

Osoby, które dziś inwestują w takie mieszkania, w perspektywie długoterminowej będą się cieszyły wysoką stopą zwrotu. Obecnie na rynku tzw. gotowców inwestycyjnych sprzedają się dobrze mieszkania pod najem pracowniczy - dla pracowników przyjeżdżających z zagranicy lub z małych miast w celu szukania zarobku w dużych zakładach pracy. Kolejny trend spowodowany przez pandemię, to zakup domów poza miastem - konieczne chociażby z niewielkim ogródkiem.

Nowoczesne inwestowanie w nieruchomości – to się opłaca

Inwestowanie w nieruchomości ewoluowało pod kątem „organizacyjnym”. Rośnie popularność wirtualnych spacerów czy wideoprezentacji zamiast osobistych spotkań. Wideoprezentacje czy spacery 3D są bardzo pożądane nie tylko ze względu na Covid. Również, a właściwie przede wszystkim, ze względu na możliwość szczegółowego obejrzenia mieszkania i zrobienia wstępnej selekcji bez wychodzenia z domu czy biura. Zdecydowanie skróciło to ilość wyjazdów na prezentacje mieszkań. Dziś, żeby sprzedać mieszkanie, wystarczy raptem kilka prezentacji - kiedyś były ich dziesiątki. A jak wygląda w 2021 r. kwestia znajdowania nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej? Dla ekspertów w dużym doświadczeniem z pewnością pozyskiwanie takich nieruchomości będzie łatwiejsze. Wystarczą sprawdzone metody i dokładna weryfikacja rynku pod względem aktualnych cen sprzedaży.