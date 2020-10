Jak urządzić mieszkanie w bloku? Aranżacje wnętrz i inspiracje

.

Jak urządzić mieszkanie w bloku – podstawowe wskazówki

Mieszkania w bloku z reguły mają dwa lub trzy pokoje, nierzadko w jednym z nich znajduje się aneks kuchenny. Oznacza to, że prawdopodobnie nie będziesz mieć możliwości zaaranżowania go tak, aby każde pomieszczenie pełniło jedną funkcję, lecz będzie trzeba je rozplanować wielofunkcyjnie. Zanim zaczniesz urządzać mieszkanie, przemyśl kwestię ustawienia ścian. Większość z nich jest zapewne działowych i bez problemu można je usunąć bądź przestawić.

W przypadku rodzin z dziećmi (szczególnie starszymi) dobrym wyjściem może się okazać podzielenie większego pokoju na dwa mniejsze, tak aby nastolatkowie mieli zapewnioną prywatność i możliwość odetchnięcia od rodzeństwa.





Z kolei osoby mieszkające w pojedynkę lub we dwójkę mogą uznać, że nie potrzebują trzech czy czterech pokoi i bardziej zależy im na przestrzeni – wówczas dobrym rozwiązaniem będzie np. połączenie dwóch pokoi w jeden, otwarcie kuchni na salon lub wyburzenie ściany między korytarzem a salonem, żeby zyskać wrażenie większej przestronności.

.

Małe mieszkanie w bloku – praktyczne inspiracje

Większość mieszkań w bloku raczej nie grzeszy nadmierną przestronnością, nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na wrażenie klaustrofobii w domu. Nawet bez wyburzania ścian i zmieniania układu pomieszczeń da się wizualnie powiększyć przestrzeń:

jasne kolory – jeśli chcesz, aby mieszkanie wydawało się większe, postaw na biel (niekoniecznie krystaliczną biel – mogą to być odcienie beżu) i jasne pastelowe barwy. Użyj ich na ścianach, podłodze, wybierz jasne meble, również te kuchenne.

jednolity design – w małym mieszkaniu lepiej sprawdzą się proste formy od ciemnych, kolorowych, bogato zdobionych mebli. Zdecyduj się na wyposażenie i prostej, nowoczesnej formie. Wybierz kuchnię w zabudowie – gdy sprzęty AGD nie będą na widoku, pomieszczenie będzie sprawiało bardziej czyste i spójne wrażenie;

oszczędne dekoracje – nadmiar obrazków, figurek, dywanów i innych dekoracyjnych elementów rzadko kiedy dobrze wygląda w małym mieszkaniu. Jest spora szansa, że duża liczba dekoracji głównie zagraci twój dom zamiast go upiększać. Jeśli więc nie masz na nie sprawdzonego, designerskiego pomysłu, lepiej postaw na stonowane klasyki lub minimalizm;

oszczędzaj miejsce – wybierz mniejsze meble w miejsce większych (np. mniejszą sofę zamiast ogromnego narożnika, niewielką umywalkę, małą wyspę kuchenną zamiast dużego stołu);

postaw na sprytne przechowywanie i organizację – małe mieszkania szybko się bałaganią i wówczas bardzo trudno w nich cokolwiek znaleźć. Przyłóż się zatem do mądrego rozplanowania przechowywania w każdym pomieszczeniu. W kuchni postaw na systemy cargo i organizery do przypraw, pokrywek, talerzy czy sztućców. W sypialni wybierz systemy przechowywania do szafy – wysuwane szuflady i liczne wieszaki. Zadbaj o to, aby wszystko miało swoje miejsce i aby jak największa liczba przedmiotów na co dzień nie leżała na widoku, lecz była schowania w którejś z szaf, szafek albo w kredensie.

.

Jak umeblować małe mieszkanie?

W małym mieszkaniu przestrzeń jest na wagę złota, dlatego świetnie sprawdzają się meble mobilne i wielofunkcyjne. Stolik kawowy IKEA, kuchenna wyspa, wózek lub barek kuchenny dzięki kółkom pozwolą szybko uzyskać potrzebne miejsce, bo są łatwe do przesunięcia. Wielofunkcyjne meble z kolei to metoda na zaoszczędzenie przestrzeni. Zdecyduj się więc np. na:

sofę z półką i drucianą ramą, na której można za pomocą haczyków zawiesić podręczne drobiazgi,

łóżko z wbudowanymi szufladami,

stolik kawowy z miejscem do przechowywania.

.

Mała kuchnia

Kuchnia otwarta na salon to najlepsze wyjście, gdy chcesz, by mieszkanie było bardziej przestronne. Kuchnię warto umeblować z umiarem, tak aby poruszanie się po niej nie było utrudnione. Sprawdzi się kuchnia z zabudową w jednej linii lub z zabudową w kształcie litery „L”.

Pamiętaj o zasadzie trójkąta roboczego – najważniejsze strefy w kuchni, czyli zlew, kuchenka i lodówka powinny być rozmieszczone właśnie na planie trójkąta, a odległość między nimi nie powinna być mniejsza niż ok. 1,2 m. W przypadku kuchni jednorzędowej zwróć uwagę na to, aby lodówka nie stała zbyt blisko kuchenki i aby zarówno obok kuchenki, jak i zlewu było wolne miejsce na blacie.

Dobrym wyjściem może być wybór kuchenki indukcyjnej – gdy jest nieużywana do gotowania, może pełnić rolę dodatkowej przestrzeni roboczej.

. Autor: Stellan Herner

Niewielki salon

Do salonu warto wybrać sofę z funkcją spania. Nawet jeśli mieszkanie jest dość duże, aby każdy z domowników miał sypialnię, to rozkładany narożnik IKEA w salonie przyda się na wypadek przybycia gości.

Salon to pomieszczenie, w którym zazwyczaj najbardziej korci nas, aby zaszaleć z ozdobami. Postaraj się podejść do tematu na chłodno, tak aby nie przytłoczyć pokoju nadmiarem bibelotów. Zadbaj za to o miejsce do przechowywania – regał lub komoda powinny mieć prostą i lekką formę. Postaraj się też wykorzystać ściany – szafki i półki to dodatkowe miejsce na przechowywanie, które nie zabiera cennej przestrzeni na podłodze.

Sypialnia z szafą

W sypialni, poza wygodnym łóżkiem i stolikami nocnymi, ważnym elementem jest szafa. W małym mieszkaniu dobrym wyjściem jest duża szafa na wymiar (wysoka aż do sufitu). Dzięki jasnym, błyszczącym frontom (lub lustrom na frontach) nie przytłoczy ona pomieszczenia zbyt mocno, a za to będzie nieoceniona do tego, aby pomieścić nie tylko garderobę, ale i inne rzeczy.

Wykorzystaj do przechowywania również przestrzeń pod łóżkiem. Jeśli twój mebel nie ma wbudowanych półek ani szuflad, kup specjalne pojemniki pod łóżko i worki próżniowe. Dzięki temu zmieścisz tam wszystkie nieużywane zimowe kurtki i ubrania albo zapasowe pościele.

Mała łazienka

W małej łazience liczy się każdy skrawek wolnego miejsca, dlatego rozsądnym wyjściem jest wybór prysznica zamiast wanny. Zdecyduj się też na niewielkie i mocowane do ściany (zamiast stojących) umywalkę oraz sedes – dzięki temu zyskasz więcej wolnego miejsca na podłodze i łazienka wyda się większa.

Jeśli zdecydujesz się na umieszczenie pralki w łazience, zastanów się, jakie są potrzeby twojej rodziny pod względem jej ładowności. Może wystarczy wąska pralka ładowana od góry?

.

Jak pogodzić ze sobą różne funkcje pomieszczeń?

Gdy ogranicza cię metraż, nie musisz wcale rezygnować z niektórych stref w mieszkaniu. Warto je jedynie zaplanować z nieco większą rozwagą.

Jadalnia w kuchni czy w salonie?

Jeśli kuchnia jest wystarczająco duża, wygodniejszym rozwiązaniem jest urządzenie jadalni właśnie w kuchni, bo nie ma wówczas potrzeby noszenia posiłków do innego pomieszczenia. Nie musi to być duży stół – gdy domowników jest niewielu, spokojnie wystarczy mały stół składany, np. mocowany do ściany. Innym pomysłem na niewielką kuchnię jest dostawienie krzeseł barowych do blatu, co pozwala na jeszcze większą oszczędność miejsca.

W przypadku kuchni otwartej na salon stół z krzesłami może stanowić strefę jadalnianą, przy okazji oddzielającą te dwa obszary od siebie. Alternatywą jest np. wyspa kuchenna (lub półwysep). Stanowi ona dodatkową przestrzeń roboczą, może służyć do spożywania przy niej posiłków i oddzielać strefy.

Kącik do pracy w salonie czy sypialni?

Gdzie postawić biurko, gdy nie możesz przeznaczyć odrębnego pomieszczenia na pracę lub naukę? Tu również nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ustawienie biurka zależy głównie od metrażu tych pomieszczeń. Biurko może być niewielkie, ale powinno stać w miejscu, w którym będziesz mieć zapewniony spokój, a więc nie w przejściu i nie tuż przy drzwiach. Idealnie, gdyby mogło stanąć pod oknem, wówczas w ciągu dnia możesz do pracy wykorzystywać światło dzienne.

Kącik do pracy w sypialni może składać się z wąskiego biurka-stolika na kółkach, na którym zmieści się niewiele więcej niż laptop. Dzięki temu nie zajmie dużo miejsca w pomieszczeniu, w którym i tak z reguły nie ma za wiele przestrzeni.

Z kolei kącik do pracy w salonie dobrze jest oddzielić od reszty pomieszczenia – nawet symbolicznie, np. kotarą. Chodzi o to, aby zapewnić pracującemu prywatność i aby uniknąć rozpraszania go tym, co aktualnie dzieje się w domu. Alternatywą może być parawan lub regał, który osłoni stanowisko pracy od reszty pokoju dziennego. Sprawdzi się też specjalna ścianka do biurka, szczególnie gdy pracować (lub uczyć się) muszą w tym samym czasie dwie osoby lub więcej.