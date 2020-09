Czy osoba mieszkająca za granicą (posiadająca budynek w Polsce) korzysta z programu "Czyste Powietrze"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) udzielił odpowiedzi w tej sprawie, wyjaśniając, że o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" (dalej także "Program") może ubiegać się właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Polsce, pod warunkiem, że jego dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł.

Jeżeli Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i jest zobowiązany do rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce we wniosku o dofinansowanie wskazuje dochód roczny wynikający z ostatnio złożonego w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego. Należy wpisać we wniosku kwotę z pola PIT „Podstawa obliczenia podatku”.





Natomiast Wnioskodawca osiągający dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie rozliczający się w Polsce - jak podkreśla NFOŚiGW - dokonuje ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedniego roku, pod warunkiem, że za okres podatkowy przyjmuje się rok kalendarzowy. W pozostałych sytuacjach, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia okresu podatkowego. Wnioskodawca wpisuje dochód na podstawie dokumentu poświadczającego dochód roczny, właściwego dla danego kraju. Wysokość dochodu rocznego ustala się zgodnie z przepisami art.3 lit c ustawy o świadczeniach rodzinnych w części odnoszącej się do dochodów z zagranicy.

Wykaz dochodów został zamieszczony w załączniku nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami Programu, beneficjentem Programu jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem (w przypadku współwłasności, Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie jeżeli przedłoży zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięci) budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowe),

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) ustalonym:

- zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

- na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym,obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

