Ile kosztują lokale usługowe w osiedlach?

Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develia SA.

Lokale usługowe oferujemy przede wszystkim w inwestycjach zlokalizowanych w centrach miast oraz projektach wieloetapowych, takich jak na przykład Mała Praga, Mały Grochów czy Osiedle na Woli w Warszawie, Osiedle Kamienna 145, Bastion Wałowa w Gdańsku, a także Słoneczne Miasteczko w Krakowie. Do oferty staramy się wprowadzać lokale o możliwie małym metrażu, tj. od 60 mkw. do 100 mkw. z opcją łączenia, dzięki czemu pozostajemy elastyczni na zmienne potrzeby rynku. Ich ceny uzależnione są od miasta i lokalizacji, zaczynają się od 5000 zł netto/mkw.





Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Na parterze w ostatnim obiekcie warszawskiego osiedla Bliska Wola o nazwie Bliska Wola Tower zaplanowany został pasaż handlowy i dwupoziomowa część gastronomiczna, gdzie znajdzie się 27 lokali usługowych o powierzchni od 18 mkw. do 910 mkw. W ofercie zostały nam ostatnie 2 lokale w cenie od 12300 zł netto za mkw. W prestiżowej apartamentowo-komercyjnej inwestycji Hanza Tower w centrum Szczecina, której budowę ukończymy w tym roku trwa właśnie sprzedaż lokali handlowo–usługowych usytuowanych na parterze i pierwszym piętrze w budynku. Lokale o metrażach od 77 mkw. do 2300 mkw. oferujemy w cenach 9069 zł - 16951 zł netto. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom architektonicznym wszystkie lokale położone na parterze dysponują niezależnymi wejściami i mają bardzo dobrą ekspozycję. Powierzchnia usługowa zajmuje w tym obiekcie ponad 6 tys. mkw., z czego strefa SPA z basenem 1 tys. mkw.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Lokale usługowe znajdują się w każdej, naszej, warszawskiej inwestycji. Ich ceny są zróżnicowane w zależności od lokalizacji. W dzielnicy Ursus kosztują od 8000 zł netto za metr, na Woli od 12 000 zł/mkw. netto, na Pradze od 9500 zł/mkw. netto, w Wilanowie 10 000 zł/mkw. netto, a na Mokotowie 9000 zł netto za metr.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

W zdecydowanej większości naszych inwestycji oferujemy lokale usługowo-handlowe. Są one bowiem istotnym elementem osiedli, ułatwiającym mieszkańcom kompleksowe załatwienie codziennych spraw, robienie zakupów i korzystanie z usług. Dlatego już na etapie planowania i projektowania inwestycji rozważamy aranżację przestrzeni pod funkcje usługowo-handlowe. Wybieramy najbardziej dogodne położenie lokali, aby były łatwo dostępne oraz widoczne z ulicy i przyporządkowujemy do nich miejsca parkingowe.

W łódzkiej inwestycji Apartamenty Drewnowska 43 dostępnych jest 9 lokali usługowych liczących od 70 mkw. do 101 mkw. W poznańskim projekcie Rezydencja Chwaliszewo wolnych jest 5 lokali o metrażach od 106 mkw. do 272 mkw., a w gdańskiej inwestycji Przystań Letnica w sprzedaży mamy 12 lokali o powierzchni od 52 mkw. do 168 mkw.

Na zainteresowanie i cenę lokali usługowych wpływa ich lokalizacja, usytuowanie w mieście i samym osiedlu, ale także odległość od ciągów komunikacyjnych. Nie zaobserwowaliśmy zmian w dynamice sprzedaży lokali usługowych ze względu na ograniczenia, jakie zaszły w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych w czasie pandemii.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Lokale usługowe znajdują się w naszych inwestycjach w Warszawie i we Wrocławiu. Mamy w sprzedaży 3 lokale w prestiżowym apartamentowcu Centreville w centrum Wrocławia oraz 4 lokale w inwestycji Wileńska Express na Nowej Pradze, położonej w sąsiedztwie stacji metra. Dwa lokale usługowe oferujemy również w kameralnym kompleksie Grochowska 230 w sercu Pragi-Południe przy rondzie Wiatraczna, a także 2 lokale w projekcie Essentiel Talarowa na warszawskiej Białołęce.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Mamy do sprzedaży pojedyncze lokale usługowe we wszystkich inwestycjach mieszkaniowych. W Apartamentach Przy Arsenale w Śródmieściu Warszawy w sprzedaży jest 5 lokali o powierzchni od 36 mkw. do 65 mkw. w cenie od 15 000 netto/mkw. W inwestycji Moja Północna na Tarchominie w ofercie są 3 lokale o metrażu od 50 mkw. do 70 mkw. w cenie od 7000 zł netto/mkw. W gdańskim osiedlu Wolne Miasto mamy 5 lokali, które można kupić w cenie od 5700 zł netto/mkw.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Zauważamy, że klienci coraz częściej rozważają zakup lokali usługowych w celach inwestycyjnych lub jako lokatę kapitału. W związku z sytuacją covidową zakup nieruchomości w postaci mieszkania lub lokalu usługowego wydaje się najbezpieczniejszą inwestycją. Lokalny handel zawsze obroni się w dobrych lokalizacjach, a takie właśnie mamy w naszej ofercie. Obecnie w sprzedaży są jeszcze gotowe lokale usługowe w ukończonej inwestycji Apartamenty Okopowa 59A na warszawskiej Woli, w pobliżu C.H. Westfield Arkadia. Na Targówku w budowie są lokale usługowe w projekcie Apartamenty Oszmiańska 20. Klientom zainteresowanym jedną z lepszych lokalizacji na Bielanach proponujemy z kolei lokale usługowe w inwestycji Apartamenty Przy Agorze 6, której budowa rozpocznie się we wrześniu br.

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Lokale usługowe można kupić w naszym, nowym Osiedlu Natura II w Wieliszewie, którego sprzedaż rozpoczynamy w najbliższych tygodniach. Na chwilę obecną lokale zamierzamy pozostawić w zasobach firmy i planujemy jedynie ich wynajem.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

We wszystkich inwestycjach, które będziemy wprowadzać w najbliższym czasie na terenie Warszawy przewidujemy lokale usługowe. W niektórych lokalizacjach mamy już listę potencjalnie zainteresowanych klientów.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Obecnie realizujemy dwie inwestycje o profilu lokali usługowych: Villę Neptun zlokalizowaną na Wyspie Sobieszewskiej, a także nasz wyjątkowy projekt Sol Marina z własną mariną jachtową. Zainteresowanie jest duże z uwagi na atrakcyjną lokalizację tych nieruchomości. W ramach Villa Neptun oferujemy 40 apartamentów pod wynajem o powierzchni od 28 mkw. do 58 mkw. Ceny lokali usytuowanych na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku kształtują się w przedziale od 387,5 tys. zł do 686,5 tys. zł brutto.

Sol Marina to jedyna taka marina budowana obecnie nad Zatoką Gdańską. W ofercie są dostępne ekskluzywne apartamenty z prywatnymi miejscami do cumowania jachtu lub łodzi motorowodnej. Do dyspozycji mieszkańców będą też wyjątkowe udogodnienia, m.in. basen, sauny – sucha i mokra, sala fitness, restauracja, sala zabaw dla dzieci oraz sala bankietowa, jak również własny kapitanat i w pełni wyposażone nabrzeże. Sol Marina realizowana jest etapowo. W pierwszym etapie inwestycji, który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku powstaną 92 apartamenty o powierzchni od 41 mkw. do 89 mkw.

Karolina Guzik, manager ds. sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Aktualnie w ofercie Skanska posiadamy lokale usługowe w prestiżowych budynkach w osiedlu Holm House. Znajdują się one w sąsiedztwie dzielnicy biznesowej na warszawskim Mokotowie i mierzą od 99 mkw. do 125 mkw. w pierwszym etapie inwestycji oraz około 70 mkw. w drugiej fazie projektu. Przestrzeń lokali została tak zaprojektowana, aby zarówno część usługowa, jak i zaplecze były przestronne i funkcjonalne. Ogromnym atutem jest także lokalizacja. Umiejscowienie lokali na warszawskim Mokotowie daje duży potencjał biznesowy. Wynika on, nie tylko z sąsiedztwa naszego, kilkuetapowego osiedla, ale także z obecności potencjalnych klientów, pracujących w pobliskich biurowcach. Zainteresowanie ofertą lokali usługowych utrzymuje się na stałym poziomie. Nie zauważamy wpływu pandemii na tego rodzaju inwestycje.

