Jak koronawirus wpływa na rynek nieruchomości?

Tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wysoka zachorowalność na COVID-19 spowodowały drastyczne ograniczenia w podróżach, spotkaniach, wydarzeniach masowych na całym świecie. Budzą one powszechnie strach i obawy o bezpieczeństwo, które są dodatkowo podsycane przez media. Niewątpliwie pandemia daje się we znaki coraz większej liczbie ludzi praktycznie we wszystkich zakątkach globu.

Wpływ koronawirusa na biznes i gospodarkę

Koronawirus spowodował wstrzymanie produkcji w wielu chińskich przedsiębiorstwach, przez co liczne firmy na świecie, które importują z Chin półprodukty, zostały zmuszone do zawieszenia działalności. Wskutek tego produkcja stanęła także w wielu fabrykach w Europie i innych częściach globu. Pandemia ograniczyła także podróże i drastycznie wpłynęła na branżę turystyczną. Wraz z rozprzestrzenianiem się wirusa trzeba się spodziewać dalszego pogłębiania tego zjawiska. Cierpią również organizatorzy imprez masowych – sportowych, kulturalnych i biznesowych, gastronomia oraz handel. Zamknięcie granic dotknęło branżę transportową, linie lotnicze, kolejowe, autobusowe i firmy logistyczne. Zostały zerwane zintegrowane łańcuchy dostaw, których ponowne uruchomienie może zająć wiele miesięcy. Z powodu zarządzonej kwarantanny zamknięto szkoły, urzędy i wiele firm, zarówno dużych, jak i małych. Przez 2 tygodnie czy miesiąc świat się nie skończy i biznes to wytrzyma. Ale co się stanie z tysiącami firm, jeśli kwarantanna zostanie przedłużona o kolejne miesiące? Sytuacja jest poważna, bo przez kilka miesięcy przestoju wiele firm utraci dochody i upadnie.





Wpływ koronawirusa na rynek nieruchomości

Dlaczego piszę o tym wszystkim, zamiast od razu przejść do sytuacji na rynku nieruchomości? Ponieważ rynek nieruchomości nie funkcjonuje w próżni, tylko jest częścią ekosystemu społeczno-gospodarczego. Jest mocno powiązany z gospodarką, stanowi ważną jej część, a także z krwiobiegiem finansowym oraz procesami społecznymi. Nie można patrzeć na rynek nieruchomości w oderwaniu od rzeczywistości i zjawisk zachodzących w społeczeństwie i gospodarce. Czego można się spodziewać na rynku nieruchomości? W najbliższych miesiącach będzie ciekawie. Mamy okazję przekonać się, jak to jest „żyć w ciekawych czasach”, o których mówi stare, ironicznie chińskie przysłowie.

Nieruchomości pod wynajem krótkoterminowy i handel oraz usługi



Z powodu pandemii koronawirusa zagrożone są przede wszystkim nieruchomości kupione pod wynajem krótkoterminowy oraz lokale komercyjne wynajmowane na handel lub usługi dla klienta detalicznego. Szczególnie szybko ograniczenia spowodowane pandemią odczuli właściciele nieruchomości wynajmowanych krótkoterminowo. Wstrzymanie podróży spowodowało, że praktycznie z dnia na dzień klienci zniknęli i mieszkania oraz apartamenty stoją puste, podobnie do hoteli. A koszty utrzymania nieruchomości trzeba na bieżąco pokrywać. Podobna sytuacja wkrótce może dotknąć właścicieli lokali komercyjnych wynajmowanych pod działalność handlową lub usługi realizowane głównie dla klientów detalicznych. Na rynku najszybciej mogą pojawić się oferty sprzedaży takich właśnie lokali.