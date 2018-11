WC: razem z łazienką czy osobno?

Po pierwsze, osobna łazienka i WC ma wiele zalet głównie ze względów higienicznych. Jest to komfortowe rozwiązanie szczególnie dla dużych rodzin. Podczas kąpieli nie zajmuje się łazienki innym domownikom, którzy chcieliby skorzystać z niej dla innych potrzeb.

Jest to też naprawdę wygodne rozwiązanie przy odwiedzinach gości. Z pewnością większość z nas ma w łazience kosz na ubrania, czy bieliznę przeznaczoną do prania. Na półkach znajdować się mogą nasze kosmetyki, czy inne prywatne rzeczy. Niekoniecznie musimy mieć ochotę na to, aby nasi goście to oglądali. Oddzielna toaleta jest w tym przypadku świetnym rozwiązaniem, pozwala nam pozostać w strefie komfortu.

Nie należy też zapominać o kwestiach zdrowotnych. Opary, które unoszą się podczas korzystania z WC, zagęszczają się w powietrzu, po czym mogą osiadać na przykład na ręcznikach czy nawet szczoteczkach do zębów. Co ważne, decydując się na odizolowane WC od łazienki nie możemy zapomnieć o wydzieleniu miejsca na chociażby malutką umywalkę. W innym razie wędrówka za każdym razem do łazienki w celu umycia rąk nie da nam wygody, na którą przecież liczyliśmy, separując oba pomieszczenia.

Oddzielna toaleta ma jednak też kilka wad. - Niewłaściwie podzielenie łazienki i WC spowoduje powstanie ciasnych wnętrz. Takie przypadki zachodzą z reguły w małych mieszkaniach, w których liczy się każdy metr kwadratowy wolnej przestrzeni. Warto zasięgnąć rady projektanta, aby sprawdzić funkcjonalność tegoż rozwiązania – tłumaczy Agata Polińska z serwisu Otodom.

Kolejną dość dużą wadą jest aspekt finansowy. Oddzielne wyposażanie do łazienki i WC wymaga od nas dużo większego wkładu niż remont jednego wspólnego pomieszczenia. Warto mieć to na względzie kupując mieszkanie od dewelopera lub z rynku wtórnego do remontu.

Czy warto więc inwestować w większe mieszkanie, bądź też wybierać te z rozdzielną łazienką i WC kosztem powierzchni pozostałych pomieszczeń? Trudno udzielić tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Na szczęście istnieje rozwiązanie pośrednie tej jakże trudnej sytuacji. Gdy pomieszczenie wydzielone na łazienkę jest odpowiednio duże, wówczas możemy zastanowić się nad odseparowaniem WC od wanny, czy prysznica przy pomocy ścianki działowej.

Przykłady mieszkań z oddzielnym WC dostępnych w serwisie Otodom

Lokalizacja Powierzchnia Ilość pokoi Cena Warszawa, Wola 44,73 mkw. 2 383 000 zł Wrocław, Krzyki 63,61 mkw. 3 432 548 zł Poznań, Piątkowo 74,20 mkw. 4 450 000 zł Kraków, Nowa Huta 54 mkw. 3 399 000 zł Katowice, Osiedle Witosa 48,65 mkw. 2 185 000 zł

Źródło: serwis Otodom.pl

Jarosław Krawczyk, serwis Otodom

Jarosław Skoczeń, Emmerson Realty