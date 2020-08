Nowoczesna wentylacja w mieszkaniu

Na optymalny klimat w domu składa się nie tylko komfortowa temperatura, ale także odpowiednia wilgotność oraz niezbędna zawartość tlenu w powietrzu. Negatywny wpływ na jego jakość, oprócz zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska, mają też sami mieszkańcy. Zwłaszcza w pomieszczeniach, w których spędza się najwięcej czasu powietrze przesycone bywa dwutlenkiem węgla, powstającym w procesie oddychania. Jego duże stężenie jest niebezpieczne dla zdrowia. Konieczne jest zatem wentylowanie wnętrz. Podobnie trzeba zadbać o odprowadzanie poza budynek wszelkich oparów, które powstają w kuchni, łazience czy pralni. O właściwej wymianie powietrza należy też pamiętać w garażu, kotłowni oraz usytuowanym w budynku składowisku pojemników do segregacji śmieci.

Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna i hybrydowa

Tradycyjnie stosowana w domach naturalna wentylacja, nazywana grawitacyjną, nie zawsze jest w pełni wydajna. Opiera się na działaniu siły wyporu powstającej w wyniku różnicy temperatur w domu i poza nim. Świeże powietrze napływające z zewnątrz (np. przez ścienne kratki wentylacyjne), jako chłodniejsze wypycha cieplejsze, „zużyte”, mające większą gęstość. Przy niedużej różnicy temperatur wentylacja grawitacyjna ustaje. Wówczas możemy mieć we wnętrzu problemy z osadzaniem się wilgoci, np. na oknach i ścianach, co może doprowadzić do rozwijania się grzybów oraz pleśni w pomieszczeniach. Nowoczesna stolarka okienna wyposażona jest w nawiewniki, które mają niwelować ten problem. Zapewniają one dodatkowy napływ świeżego powietrza do wnętrz w budynkach o wentylacji grawitacyjnej. Umieszczone są na górze okna i mogą mieć regulowany prześwit. Dodatkowo bywają wyposażone w filtr powietrza, który przydaje się, jeśli mieszkamy przy ruchliwej ulicy lub w okolicy przemysłowej. Obecnie jednak preferuje się w budynkach wentylację mechaniczną, która wywołuje pożądany ruch powietrza. Dobrym rozwiązaniem jest też połączenie obu form instalacji, czyli grawitacyjnej i wymuszonej. Wówczas mamy do czynienia z tak zwaną wentylacją hybrydową.





Rekuperator czyli wentylacja z odzyskiem ciepła

Nowoczesne systemy wentylacyjne są w stanie zapewnić wymianę powietrza w budynkach mieszkalnych, a jednocześnie ograniczyć straty ciepła we wnętrzu. Taką instalacją jest wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją. Sprawi ona, że wypływ i napływ powietrza będzie odpowiednio sterowany.

Rekuperator działa jak wielofunkcyjna centrala. Oprócz wentylowania wnętrz jest w stanie odzyskać ciepło z zużytego powietrza, usuwanego na zewnątrz i ogrzać nim świeże, doprowadzane do domu. Tym sposobem eliminuje w pomieszczeniach zimne podmuchy z instalacji. Równocześnie rekuperator ogranicza wydatki ponoszone na ogrzewanie budynku. Na wymianę instalacji wentylacyjnej oraz stolarki otworowej na nowoczesną możemy otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” lub ulgę termomodernizacyjną, dzięki czemu koszt inwestycji będzie mniejszy. Warto skorzystać z tej formy dotacji i zadbać o zdrowie naszej rodziny oraz o środowisko.

Dodatkowe rozwiązania

Odpowiedni mikroklimat w domu pomagają uzyskać mechaniczne oczyszczacze powietrza, które radzą sobie ze wszystkimi zanieczyszczeniami, włącznie z efektami smogu. Mogą równocześnie pełnić funkcję nawilżacza, co bardzo przydaje się choćby w okresie grzewczym. Oprócz tego dobrze jest pomyśleć o roślinach w naszych wnętrzach. Regulują one wilgotność powietrza i produkują tlen, usuwając CO 2 . Niektóre gatunki, takie jak paprotka, sansewieria, skrzydłokwiat, anturium, bluszcz czy dracena, są szczególnie polecane, gdyż wchłaniają toksyczne związki, np.: dym tytoniowy, smog czy opary lakierów i klejów stosowanych do produkcji mebli.

Ponieważ otaczające nas powietrze bywa bardzo zanieczyszczone, warto zwrócić uwagę, czym oddychamy w naszym domu. Zadbajmy więc w nim o zdrowy mikroklimat.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!