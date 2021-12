Kredyty hipoteczne – rekordowa sprzedaż w III kwartale

Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przy wsparciu ekspertów zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) oraz firmy Open Finance po raz pierwszy w historii przekroczyła 12 mld zł. Jest to wzrost o blisko 7% w porównaniu do II kw. br. Czy równie wysoką wartość osiągnęły kredyty gotówkowe i firmowe?

Kredyty hipoteczne – pożądane wsparcie pośrednika finansowego

Udział pośredników finansowych w całym rynku kredytów hipotecznych wyniósł aż 52%. Według NBP na całym rynku w III kw. 2021 r. udzielono 23,61 mld zł kredytów hipotecznych. Oznacza to, że Polacy chętnie korzystają z usług doświadczonych specjalistów z branży, zwłaszcza, gdy chodzi o tak duże i poważne zobowiązania jak kredyty mieszkaniowe.

Do rekordowej sprzedaży przyczynił się również wzrost cen mieszkań oraz obowiązujące w tamtym momencie rekordowo niskie oprocentowanie kredytów. W IV kw. o taki wynik będzie więc trudniej, ponieważ stopy procentowe zdecydowanie wzrosły.

– Wbrew pozorom III kw. był trudnym okresem, ponieważ banki znacznie wydłużyły czas przyznawania kredytów. Obecnie problem już niemal nie występuje, ale pojawił się kolejny. Podwyżki stóp procentowych, które nie tylko podwyższają raty, ale również wpływają na spadek dostępnej kwoty kredytu. Firmy pośrednictwa finansowego pozwalają jednak w jednym miejscu sprawdzić zdolność kredytową danego konsumenta w wielu bankach jednocześnie. Klienci bardzo sobie to cenią. Jeśli jednak oprocentowanie kredytów dalej będzie mocno rosło, to wkrótce część osób będzie mogła liczyć na znacznie niższą kwotę kredytu niż dotychczas – ocenia Adrian Jarosz, prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz prezes Expander Advisors.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln zł) lp. Nazwa firmy II kw. 2021 r. III kw. 2021 r. 1 Expander Advisors 4 411,90 4 867,35 2 Notus Finanse 2 647,63 2 764,32 3 Lendi 1 211,19 1 468,16 4 mFinanse 1 158,04 1 203,66 5 Gold Finance 926,00 1 179,00 6 OF 1 247,00 902,00 Razem 11 601,76 12 384,49

Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez ZFPF i firmę OF w II kw. 2021 r.

i III kw. 2021 r.

- Wysoki wynik w III kw. w kategorii produktowej, którą są kredyty hipoteczne, jest wynikiem popytu z pierwszej połowy roku, na który z kolei wpłynęło niskie oprocentowanie oraz dostępność nieruchomości. Analizując rekordowe zapytania do BIK, wynik ten był jednak do przewidzenia. III kw. przyniósł natomiast kilka zmian na rynku, które odczujemy na wartościach wypłat na początku 2022 r. Najbardziej istotną zmianą jest podwyżka stóp referencyjnej o 1,15% do 1,25%. Dla części konsumentów jest ona znacząca, natomiast warto odnieść się do wysokości stóp przed pandemią – nadal są o 0,25% niższe – zauważa Dariusz Lewandowski, dyrektor zarządzający Notus.

Dodaje, że pomimo relatywnie niskich stóp część przyszłych kredytobiorców wstrzymuje się z decyzją o zakupie nieruchomości, gdyż nie ma pewności czy to ostatnia podwyżka. Tym samym osoby, dla których rata kredytu jest znaczącym obciążaniem budżetu, odwlekają decyzję o podjęciu finansowania.

- Drugą ważną kwestią jest dostępność oferty mieszkaniowej. Szczególnie w dużych miastach podaż jest mocno ograniczona, a ceny dostępnych lokali często są bardzo wysokie. Ponadto zakupy hurtowe całych inwestycji powodują, że szukający mieszkań obecnie mają niewielki wybór – wylicza Dariusz Lewandowski.

Zauważa, że jednak dwa ostatnie czynniki sprawiają, że w IV kw. 2021 r. już widać osłabnięcie popytu. Dostrzega w tym jednak również dobrą stronę. W jego ocenie czasy procesowe w bankach powoli wracają do normy.

Kredyty gotówkowe - stabilizacja wyników

Łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych przy wsparciu ekspertów ZFPF (i OF) w III kw. 2021 r. wyniosła blisko 682 mln zł. Jest to wartość zbliżona do poprzednio kwartału (694 mln kw./kw.). Możemy więc powoli zauważyć stabilizację wyników w tym segmencie produktów. Jednak suma ta nadal jest niższa od sprzedaży osiąganej przez pośredników jeszcze przed pandemią. Poprawę sytuacji w IV kw. mogą przynieść nadchodzące święta.

– Z jednej strony sytuacja w tym segmencie kredytów gotówkowych jest zdecydowanie lepsza niż przed rokiem, ponieważ wartość pożyczek w tym ujęciu wzrosła aż o 53%. Jednak z drugiej strony wciąż jest niższa aż o 15% w porównaniu do III kw. 2019 r.[1] Jeszcze niedawno wydawało się, że sytuacja stopniowo powraca do normy, czyli do poziomu sprzed pandemii. Obecnie pojawił się jednak nowy czynnik, którym są rosnące stopy procentowe. Ich wzrost wpłynie na mniejszą dostępność pożyczek. Mamy też kolejną falę zachorowań na Covid-19. Trudno więc określić kiedy rynek powróci do „normalnego” stanu - ocenia Adrian Jarosz.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln zł) lp. Nazwa firmy II kw. 2021 r. III kw. 2021 r. 1 mFinanse 341,63 334,66 2 Expander Advisors 143,10 146,76 3 Notus Finanse 77,44 75,45 4 Lendi 51,33 60,79 5 Gold Finance 22,50 33,00 6 OF 58,00 31,00 Razem 694,00 681,66

Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez członków ZFPF i firmę OF

w II kw. 2021 r. i III kw. 2021 r.

Dominik Skrzycki, wiceprezes zarządu ZFPF i członek zarządu w mFinanse ma jednak nadzieję, że wzrost poziomu stóp procentowych oraz rosnąca inflacja nie wpłyną negatywnie na decyzje zakupowe Polaków.

- Końcówka roku i zbliżające się Święta są dobrym prognostykiem dla kolejnego kwartału. Konsumenci, jak każdego roku w okresie przedświątecznym, częściej sięgają po dodatkowe źródło finansowania właśnie w postaci kredytów gotówkowych. – podkreśla Dominik Skrzycki.

Kredyty firmowe - spadek poziomu sprzedaży

W III kw. 2021 r. wartość kredytów firmowych udzielonych przez członków ZFPF (i OF) wyniosła ponad 475 mln. Jest to wynik o ponad 13% niższy niż w poprzednio analizowanym kwartale (blisko 550 mln). Co wpłynęło na taki efekt? Zdaniem ekspertów ZFPF znaczący wpływ na sytuację, podobnie jak w przypadku kredytów gotówkowych, miała pandemia. Firmy w oczekiwaniu na kolejną falę zachorowań obawiały się kolejnych obostrzeń. To wstrzymywało decyzje o nowych inwestycjach.

- Kredyty dla firm były najsłabszym segmentem rynku kredytowego w III kw. Podobnie jak w przypadku pożyczek gotówkowych, w poprzednich okresach obserwowaliśmy tu systematyczną poprawę. Jednak poprzedni kwartał zatrzymał tę tendencję. Przedsiębiorcy woleli wstrzymać się z decyzją o zaciągnięciu dodatkowego finansowania i zobaczyć jak będzie wyglądała sytuacja w zakresie obostrzeń w trakcie jesiennej fali zachorowań – ocenia prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego i prezes Expander Advisors.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW FIRMOWYCH (w mln zł) lp. Nazwa firmy II kw. 2021 r. III kw. 2021 r. 1 mFinanse 248,64 221,91 2 Expander Advisors 124,80 104,83 3 Notus Finanse 70,21 51,04 4 Gold Finance 49,00 46,00 5 Lendi 23,03 31,67 6 OF 34,00 20,00 Razem 549,68 475,45

. Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez członków ZFPF i firmę OF

w II kw. 2021 r. i III kw. 2021 r.

- Po udanych dwóch pierwszych kwartałach 2021 r. liczyliśmy na kontynuację tego pozytywnego trendu również w okresie wakacji. Stało się jednak inaczej i w III kw. byliśmy świadkami spadku poziomu sprzedaży kredytów firmowych przez ZFPF i OF o 13% (z 549 mln w II kw. do 475 mln w III kw.). Płynące z rynku informacje dotyczące dobrej kondycji firm i ich chęci dalszego inwestowania w rozwój, pozwalają nam jednak z optymizmem patrzeć na kolejny kwartał – podsumowuje Dominik Skrzycki.