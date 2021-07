Mój Prąd 2021 - wniosek. Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach rządowego programu „Mój Prąd” na lata 2021-2023 (Część 1). Dofinansowaniu podlega zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Program Mój Prąd na lata 2021-2023 (Część 1)

Program priorytetowy Mój Prąd ma wspierać rozwój energetyki prosumenckiej, a konkretnie segment mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem tego programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 000 zł

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Ważne!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest Beneficjentem (Grantobiorcą) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020). Docelowo Wnioskodawca / Beneficjent programu Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023, będzie Beneficjentem ostatecznym (Grantobiorcą końcowym) środków przeznaczonych na dofinansowanie w programie.

Kolejny nabór wniosków w 2022 roku

W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd na lata 2021-2023 (Część 1) można wypełnić i złożyć jedynie online przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Ważne!

Generator wniosków o dofinansowanie GWD nie jest aplikacją mobilną i do wypełnienia wniosku potrzebne użycie stacji roboczej z ekranem o rozdzielczości minimalnej 1024 x 768 lub wyższej.Formularz wniosku wyświetlany na urządzeniach mobilnych może być nieczytelny,mieć nieoczekiwany format lub zachowywać się w niespodziewany sposób.

Aby założyć konto w GWD potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód.

Załączniki

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie trzeba zacząć od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Oto, o jakie dokumenty chodzi:

Kopia faktury / faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,

Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,

Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano - według wzoru

Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie - według wzoru

Jeśli wnioskodawca posiada kilka dokumentów jednej kategorii np. 2 faktury musi zeskanować do jednego pliku lub skompresowaćdo jednego pliku (np. zip).

Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl

Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej?

Pierwszy krok to wizyta na portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Każda osoba korzystająca z Generatora musi posiadać w nim konto. Zalogowanie się do systemu daje dostęp do formularza wniosku zgodnie z poniżej zamieszczoną instrukcją.

Instrukcje GWD

Ważne!

Po wysłaniu wniosku nie można go edytować, ani podmieniać w nim załączników.



O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku NFOŚiGW poinformuje wnioskodawcę drogą elektroniczną. Na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie wnioskodawca otrzyma wezwanie o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie. W przesłanej informacji wnioskodawca znajdzie szczegółowy opis zmian, które powinien dokonać. Wówczas wniosek będzie odblokowany w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie do dokonania uzupełnienia. Wnioskodawca aktualizuje tylko informacje, o które został poproszony.

Szczegółowa instrukcja składania wniosku o dofinansowanie

Dokumenty dla Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023

PROGRAM I REGULAMIN PROGRAMU

TABLICZKA - Obowiązki Informacyjne Beneficjenta (po uzyskaniu dotacji w PP Mój Prąd 2021)

Wzór tabliczki wynikającej z obowiązku informacyjnego będą opublikowane wkrótce na mojprad.gov.pl.

PEŁNOMOCNICTWO

UWAGA ! dotyczy firm składających wnioski w imieniu Wnioskodawcy

W poprzedniej edycji programu Pełnomocnictwo dla firm dotyczyło wniosków składanych papierowo na podstawie podpisanego porozumienia z NFOŚiGW. Porozumienia zostały wypowiedziane gdyż od 1 lipca 2021 r. wnioski można składać tylko w formie elektronicznej.

Program Mój Prąd ewaluował i w maju zeszłego roku (22.05.2020 r.) wprowadzono możliwość składania e-wniosku o dofinansowanie przez Pełnomocnika poprzez gov.pl. W celu identyfikacji Pełnomocnika a dokładnie jego podpisu elektronicznego: czy przez profil zaufany, czy też przez podpis kwalifikowany, czy e-dowód NFOŚiGW może dokonać tylko po jednej danej tj. nr PESEL. Stąd już w poprzedniej edycji na Pełnomocnictwie pojawił się numer PESEL Pełnomocnika i odpowiednia informacja o przetwarzaniu danych Pełnomocnika.

W obecnym wydaniu programu Mój Prąd_2021 z formularza na gov.pl przeszliśmy do formularza w GWD. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy najpierw utworzyć konto w GWD. I tu wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom firm składających wnioski. Firmy mogą utworzyć konto obsługiwane przez wielu pracowników gdzie będą mieć dostęp do wszystkich złożonych wniosków (Instrukcja ) Pełnomocnictwo musi być imienne gdyż podpisanie wniosku przez profil zaufany czy przez podpis kwalifikowany dotyczy danej osoby. NF musi mieć możliwość weryfikacji tych danych.

Jeśli firma dołączy do Pełnomocnictwa ogólnego wydanego na firmę Pełnomocnictwo szczegółowe dla danego pracownika ze wskazaniem numeru PESEL będzie ono akceptowane przez NFOŚiGW.

Procedowanie wniosków o dofinansowanie w 2021 roku

Etapy rozpatrywania wniosku:

Rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW–Komunikat Systemowy informujący o zarejestrowaniu wniosku oraz jego numerze. Ocena wniosku wg kryteriów dostępu wskazanych w Programie. W przypadku wniosku niezgodnego z Programem odrzucenie go z dalszego postępowania–Komunikat Systemowy o odrzuceniu wniosku bez możliwości uzupełnienia. Jeżeli to konieczne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu–sposób uzupełnienia wskazany jest winstrukcji wypełniania i składania wniosków,dostępnej na stronie www.mojprad.gov.pl–Komunikat Systemowy; Ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu–po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów. Ocena wniosku wg kryteriów jakościowych wskazanych w Programie. Jeżeli to konieczne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jakościowych –sposób uzupełnienia wskazany jest w instrukcji wypełniania i składania wniosków dostępnej na stronie www.mojprad.gov.pl-Komunikat Systemowy. Ponowna ocena wniosku wg kryteriów jakościowych –po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów. Kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych. Poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku–Komunikat Systemowy. Podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu przedsięwzięcia. Zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji z jednoczesnym poinformowaniem Wnioskodawcy, że zgodnie z oświadczeniem woli zawartym w złożonym wniosku o udzielenie dofinansowania, Wnioskodawca wyraził zgodę na poświadczenie przez NFOŚiGW zawarcia umowy drogą mailową-Komunikat Systemowy. Wypłata dofinansowania. Zawiadomienie Wnioskodawcy o wypłacie dofinansowania na rachunek bankowy wskazany we wniosku -Komunikat Systemowy.

Kontakt

Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

wnioskinabor2@nfosigw.gov.pl - informacja o złożonych wnioskach w II naborze (rok 2020) i uzupełnienia dokumentów

mojprad@nfosigw.gov.pl - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek)

Ważne!

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze III (rok 2021 r.) zaloguj się do systemu https://gwd.nfosigw.gov.pl/ i sprawdź status swojego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia otrzymasz powiadomienie na adres e-mail wskazany we wniosku. Powiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; mojprad.gov.pl