Fotowoltaika sposobem na obniżenie kosztów energii

Opłata mocowa od 2021 roku

2021 rok rozpoczął się dla nas wszystkich nieuniknionymi podwyżkami kosztów energii. Są one związane z opłatą mocową, która w uproszczeniu – ma zapewniać Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Ma służyć do utrzymywania rezerw prądu oraz do konserwacji elektrowni oraz budowy nowych obiektów. Opłata obowiązuje przedsiębiorstwa, jak i również gospodarstwa domowe. Jednak nie wszyscy wiedzą o jej istnieniu. – Stosunkowo mało osób zdaje sobie sprawę, że taka opłata została wprowadzona. Kontaktując się z klientami i pytając ich o świadomość tego dodatkowego kosztu słyszymy pytania: „co to jest, skąd i co ja za to dostanę?”. Nie są to odosobnione przypadki i zazwyczaj nie towarzyszy temu pozytywne nastawienie – mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE.

Czym jest opłata mocowa? Ile wynosi?

Opłata mocowa doliczana jest do opłaty taryfowej za dystrybucję i przesył energii. Sposób opłaty będzie się różnił w zależności od odbiorcy. W przypadku klientów indywidualnych, maksymalna opłata mocowa nie powinna przekroczyć 125,52 zł rocznie. Choć nie są to małe koszty, to i tak stanowią mniejsze obciążenie, niż opłata mocowa dla przedsiębiorstw. Firmy zapłacą aż 76,2 zł za każdy megawat energii zużyty między godziną 7 a 22. Dla firmy, zużywającej w ciągu roku około 500 MWh energii we wspomnianym przedziale czasowym, oznacza to wzrost rachunku o blisko 38 tys. zł rocznie.

Czy istnieje perspektywa, że wartość opłaty mocowej ulegnie redukcji? Jak odpowiada ekspert Alians OZE: - Nie rysuje się to optymistycznie, choć ciężko to przewidzieć, bo kwestia ta całkowicie leży w gestii Prezesa URE. Według zapowiedzi z 2019 roku, opłaty miały być przez pierwsze 3 lata w miarę zbliżone. Wtedy oczywiście mieliśmy do czynienia z analizami teoretycznymi, z kolei teraz weszliśmy w fazę pobierania realnych wpływów. Być może dojdzie do drobnej korekty, ale nie nastawiałbym się, że koszty te zmaleją. Pamiętajmy, że w założeniach z 2019, stawka ta miała wynosić 45 zł w ciągu całej doby, a jednak wprowadzona została opłata prawie dwukrotnie wyższa. Myślę, że to będzie zależało od apetytu na te środki, który aktualnie jest dość wysoki.

Podwyżki cen energii

Obok wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2021 r. opłaty mocowej, nastąpiły podwyżki w taryfach dystrybucyjnych oraz wzrost kosztów energii czynnej. – Wyliczyliśmy, że dla firmy i dla klienta indywidualnego realny wzrost całego kosztu energii elektrycznej sięga rzędu 17-20 proc. – komentuje Jadziewicz. Poza kluczowym skutkiem tych podwyżek w postaci wyższego rachunku za prąd będzie to miało również przełożenie na konkurencyjność produktów. – Już w tej chwili widzimy, że podmioty korzystające w swojej działalności z energii elektrycznej, podwyższają swoje ceny, bo tak znacznie te elementy wpływają na koszty całości – dodaje ekspert Alians OZE.

Fotowoltaika sposobem na obniżenie kosztów energii

Istnieją jednak sposoby na obniżenie tych kosztów. Poza oczywistym oszczędzaniem energii, kluczem do długofalowej i wysoce efektywnej oszczędności pieniędzy jest inwestycja we własne źródło energii, jakim jest fotowoltaika. – Jest to jedyna realna możliwość, aby uniezależnić się od kosztów związanych z energią elektryczną, która dalej mocno rośnie. Póki co, mamy do czynienia z tendencją wzrostową, także jedyną receptą, aby uzyskać przewagę konkurencyjną jest zostanie auto-producentem energii elektrycznej – mówi Jakub Jadziewicz.

Ile w takim razie można zaoszczędzić z fotowoltaiką?

Jak słyszymy do eksperta: - Jest to bardzo mocno uzależnione od zużycia – zarówno u klienta indywidualnego, jak i biznesowego. Klient biznesowy, w wypadku wyprodukowania jednej jednostki energii przez instalację oszczędza tyle ile wynosi opłata mocowa za MWh – czyli 76,2 zł. W zależności od tego ile energii wyprodukuje i zużyje w ciągu roku to w taki prosty sposób można to obliczyć – czyli jest to pochodna parametru ilości energii wytworzonej vs zużytej x 76,2 zł. W przypadku klienta indywidualnego zależy to od tego w jaki próg zostanie uwzględniony biorąc pod uwagę pobór energii z sieci. Są to cztery przedziały wolumenowe wraz z czterema stawkami opłaty – im mniejsze zużycie energii, tym niższa stawka. To niższe zużycie z kolei jest wynikiem produkcji oraz zużycia energii własnej z instalacji fotowoltaicznej. Co jest równie istotnym aspektem w kwestii oszczędności to fakt, że w przypadku fotowoltaiki zwrot inwestycji następuje w przeciągu 5-6 lat. Dzięki temu z pewnością jest to jeszcze bardziej atrakcyjne rozwiązanie dla naszego portfela.