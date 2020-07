Masz kompostownik? Nie musisz spełniać dodatkowych warunków, aby otrzymać ulgę

RIO w Lublinie uchyliła w całości uchwałę rady gminy Tuczno, która przewidywała częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Rada postanowiła w niej również, że zwolnienie to nie będzie miało zastosowania, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zdaniem RIO wykluczenie ze zwolnienia właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują odpadów wykracza poza delegację ustawową wynikającą z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). Jak wskazała Izba, przepis ten stanowi, że rada gminy w drodze uchwały zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

„Literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że rada gminy nie posiada kompetencji do wprowadzania dodatkowych warunków koniecznych do korzystania ze zwolnienia bądź też wskazywania okoliczności skutkujących jego utratą. Regulacje dotyczące utraty prawa do zwolnienia wynikają z art. 6k ust. 4b ustawy, są one wyczerpująco określone i nie ma wśród nich tego, który wymieniony został w uchwale (niesegregowanie odpadów)” – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia RIO. W ocenie Izby niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty liczonej według stawki podwyższonej (sankcyjnej).