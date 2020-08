Smart home (automatyka mieszkaniowa) zyskuje na popularności

Smart home

Jak pokazują dane portalu Statista.com, w 2020 roku 5% gospodarstw domowych na świecie jest wyposażonych w systemy smart home, a do 2024 roku ma je posiadać 20%. Wartość rynku wynosi obecnie ponad 84 miliardy dolarów, ale dzięki przewidywanemu wzrostowi rok do roku na poziomie blisko 17%, do 2024 powinna osiągnąć wartość 157 miliardów dolarów. Używając określenia smart home mówimy o dowolnym rozwiązaniu, zatem żarówka kontrolowana z poziomu aplikacji spełnia już definicję. Obecnie na rynku pojawiają się już systemy zintegrowane w całości z mieszkaniem oraz jego instalacją elektryczną, dzięki czemu są jego sercem, a nie ciekawym dodatkiem. Czy przyjmą się w Polsce?

– Z naszych doświadczeń wynika, że rynek na smart home dopiero się tworzy i na obecnym etapie jest raczej dodatkowym atrybutem niż czynnikiem decydującym o zakupie mieszkania. Jednak od kilku lat obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania takimi udogodnieniami i wszystko wskazuje na to, że tendencja wzrostowa się utrzyma. Kupujący szukają komfortu w codziennym funkcjonowaniu i chętnie korzystają, np. z centralnych włączników czy rolet elektrycznych. Technologia w domu zaczyna być postrzegana już nie tylko jako innowacyjność, ale coś, co po prostu ułatwia nam życie i zwiększa bezpieczeństwo, komfort i ułatwia rozsądne zarządzanie konsumpcją energii – mówi Karolina Guzik, menedżer sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska.





– Na pewno czeka nas praca w kwestii edukacji rynku, ale naszym zdaniem w ciągu najbliższych lat 10%-15% nowych mieszkań w Polsce będzie wyposażonych w systemy automatyki mieszkaniowej, czyniąc ją nowym standardem budownictwa mieszkaniowego. To będzie przełom, ponieważ przy takim poziomie dostępności kupujący będą oczekiwać od deweloperów tego typu rozwiązań, szukając ich w standardowym wyposażeniu mieszkania – powiedział Robert Orlewski, wiceprezes spółki S-Labs, która stworzyła system automatyki mieszkaniowej Appartme.

Zalety automatyki mieszkaniowej

Nowoczesne systemy automatyki mieszkaniowej pozwalają użytkownikom sterować ogrzewaniem, oświetleniem, gniazdkami elektrycznymi czy też zabezpieczać mieszkanie przed zalaniem. Co więcej, dzięki dedykowanym aplikacjom, użytkownicy zyskują dostęp do bieżących pomiarów zużycia energii elektrycznej, widząc które urządzenia potrzebują najwięcej prądu i mogąc zaplanować korzystanie z nich w trakcie tańszej taryfy. Ponadto systemy te mogą integrować czujniki wskazujące temperaturę i jakość powietrza w mieszkaniu czy te ostrzegające przed włamaniem. Dodatkowo, oprócz wygody, pozwalają na oszczędności, zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne, dzięki mniejszemu zużyciu energii elektrycznej oraz cieplnej. Zalety te dostrzegają także deweloperzy w Polsce, którzy coraz częściej interesują się tego typu rozwiązaniami, zachęcając do zakupu nowego mieszkania poprzez zaoferowanie systemu automatyki mieszkaniowej. Skąd się bierze takie zainteresowanie?

– Jako „zielony” deweloper stawiamy przede wszystkim na rozwiązania, których głównym zadaniem jest podniesienie efektywności energetycznej budynku oraz dbanie o oszczędności mieszkańców i komfort użytkowania. Ma to bezpośredni wpływ również na długookresowe efekty środowiskowe inwestycji. Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie kolejnego rozwiązania klasy smart home na jednym z naszych osiedli – Appartme by Skanska. Wszystkie mieszkania, które powstają w ramach budowy trzeciego etapu naszego osiedla Jaśminowy Mokotów, będą wyposażone w ten inteligentny system w standardzie – dodaje Karolina Guzik, menedżer sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska.

– Wierzymy, że systemy automatyki mieszkaniowej, dzięki oferowanym przez nie korzyściom, jak oszczędności, wygoda i bezpieczeństwo oraz możliwości dalszego rozszerzania o potrzebne dla klienta funkcje, staną się pożądanym przez konsumentów standardem. Proces, który do tego doprowadzi, można porównać do wprowadzenia klimatyzacji w samochodach. Coś, co na początku było nowinką i luksusem, jest obecnie wyposażeniem, bez którego nie wyobrażamy sobie samochodu – podsumowuje Robert Orlewski, wiceprezes spółki S-Labs, która stworzyła system automatyki mieszkaniowej Appartme.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!