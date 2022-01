Program „Czyste powietrze” na wymianę ogrzewania – jak skorzystać w 2022 roku?

Pomimo tego, że grudniowy odczyt Indeksu jest nadal dodatni i wynosi 2,8%, to jest on najniższy w całym 2021 r.

Badania wykazują, że Polacy nagminnie przegrzewają swoje mieszkania i domy, a zbyt wysoka temperatura nie jest korzystna dla zdrowia, klimatu, a także domowego budżetu. Dlatego Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wraz z lokalnymi producentami ciepła systemowego już drugi rok z rzędu w akcji edukacyjnej „20 stopni dla klimatu” zachęca Polaków do niemarnowania ciepła i obniżenia temperatury w domu. Dzięki temu możemy zmniejszyć emisję CO2 nawet do 2 mln ton rocznie, zredukować domowe wydatki na ciepło, a także wzmocnić nasz układ odpornościowy.

Zasiedzenie mieszkania (lokalu mieszkalnego) teoretycznie jest możliwe. W przypadku mieszkań, obowiązują identyczne terminy zasiedzenia, jak te dotyczące nieruchomości gruntowych. Główną przeszkodą, która utrudnia zasiedzenie mieszkania jest opór jego właściciela. Nieruchomości gruntowych częściej dotyczą sytuacje, w których właściciel jest nieświadomy lub bierny. Pojawiają się wątpliwości, czy można zasiedzieć spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Orzecznictwo nie jest tutaj do końca jednolite.

Termomodernizacja domów. W Polsce co najmniej 160 tys. domów wielorodzinnych i ok. 4 mln jednorodzinnych wymaga termomodernizacji. W realizacji celu pomóc miała Długoterminowa Strategia Renowacji, która jest jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Tymczasem Polska cały czas nie przyjęła dokumentu.

Finansowanie wkładu własnego do kupna mieszkania jest jednym z tych elementów Polskiego Ładu, który najbardziej interesuje Polaków. Jednak okazuje się, że warunki do spełnienia znacznie ograniczają możliwości w kwestii znalezienie odpowiedniego mieszkania.

Zmiany warunków technicznych w 2022 r. mogą wpłynąć na wzrost kosztów budowy, co automatycznie przełoży się na wzrost cen mieszkań. Portal GetHome.pl przeanalizował przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, zwracając uwagę, na to, że niektóre z nich mogą wyświadczyć wilczą przysługę

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu Polaków magiczny czas. Większość z nich jest katolikami, a to w tej religii jedno z dwóch najważniejszych świąt w roku. Jak je spędzimy w tym roku? Z zachowaniem jakich tradycji?

Użytkowanie wieczyste gruntu - do kiedy trzeba opłacić za 2022 rok?

Użytkowanie wieczyste gruntu. Zakończenie roku i rozpoczęcie nowego to nie tylko czas postanowień noworocznych, ale także finansowe rozliczenia. Każdorazowo sięgamy do pamięci bądź notatek za co i w jakim terminie powinniśmy uiścić roczne opłaty. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu jest jedną z nich. W minionym roku termin został jednak wyjątkowo przesunięty. Co z 2022 rokiem?