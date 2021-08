Kosz dachowy - jak wykonać prawidłowo

Kosz dachowy. Kosz dachowy słusznie zasłużył na opinię jednego z najbardziej wrażliwych na przeciekanie elementów dachu. Schowany pomiędzy dwiema połaciami, nie budzi zainteresowania dopóty, dopóki na poddaszu nie zauważymy plam wilgoci lub śladów zacieków na wewnętrznej ścianie przylegającej do ujścia kosza. Dlaczego osoby budujące swój dom powinny wiedzieć, czym jest kosz dachowy? Dlaczego jakość materiałów, z których jest wykonany, jest tak ważna? Na co zwrócić uwagę przy wyborze oraz montażu, radzi Michał Zbójniewicz, uczestnik programu branżowego SUPERDEKARZ i Certyfikowany Dekarz BMI Braas, właściciel firmy Dach-Bud z Przemkowa (woj. dolnośląskie).

Kosz dachowy – co to jest?

Kosz dachowy (inaczej: rynna koszowa) montowany jest tam, gdzie schodzą się dwie połacie dachu i na ich granicy powstaje wklęsłość. Zadaniem kosza dachowego jest odprowadzanie wody spływającej po połaciach dachu do narożnika wewnętrznego systemu rynnowego. Poza uformowaną blachą, do montażu kosza służy klamra do mocowania koszy i gąbka uszczelniająca. Klamra umożliwia elastyczne zamocowanie kosza do łat, bez potrzeby dziurawienia go, a z kolei gąbka uszczelniająca jest naklejana na kosz pod dachówkami, aby zabezpieczyć dach przed nawiewanym przez wiatr śniegiem.

Zasady prawidłowego montażu rynny koszowej

Podczas budowy dachu warto zapytać dekarza, czy pozostawił wystarczająco szeroką szczelinę pomiędzy dociętymi dachówkami na dwóch połaciach. Dlaczego? Jednym z najczęściej popełnianych błędów wykonawczych jest właśnie zbyt wąska szczelina. Obfite i długotrwałe opady, zalegające w koszu liście, igliwie czy drobne gałęzie mogą doprowadzić do zatoru i spowodować przelanie się wody pod połać dachu. Zasada pierwsza jest taka, że im dłuższy kosz dachowy, tym większa powinna być szczelina (rozcięcie pomiędzy dachówkami). Druga zasada: im dłuższy kosz, tym większa szerokość blachy koszowej. W praktyce dekarskiej przyjmuje się, że szerokość blachy koszowej nie powinna być mniejsza niż 50 cm.

- Długość kosza różni się w zależności od producenta. W przypadku stosowanych przeze mnie koszy marki BMI Braas, korzystam z koszy o długości 2,0 m (= 1,90 m długości pokrycia) i szerokości 50 cm. Kosz jest wykonany z blachy aluminiowej jednostronnie malowanej i pozwala na dogięcie bezpośrednio na dachu, bez konieczności korzystania z jakichkolwiek narzędzi. Poprzeczna perforacja blachy koszowej nie tylko wzmacnia sam kosz, ale przede wszystkim ukierunkowuje spływ wody do osi rynny koszowej, co daje większą szczelność kosza – mówi Michał Zbójniewicz - To, co jest istotne, to podłoże pod blachę koszową: należy je przygotować z zagęszczonych łat, a optymalnym rozwiązaniem byłoby ułożenie na desce koszowej, dającej pełne podparcie dla rynny koszowej. Deski koszowe powinny być zamontowane o ok. 1,5 cm niżej od płaszczyzny łat. Od spodniej strony muszą być one wentylowane, więc montuje się je na kontrłatach. Następnie należy uformować kosz do takiego kąta, jaki tworzą sąsiadujące połacie dachu i zagiąć pod kątem ostrym boczne krawędzie. Profesjonalny dekarz powinien znać zasadę, według której górny element kosza zachodzi na element dolny z zakładką co najmniej 15 cm – podsumowuje Superdekarz.

System dachowy to pewna szczelność

Największą gwarancję szczelności zapewni budującemu dobór materiałów na pokrycie dachu, które stanowią jedną rodzinę, czyli tzw. system dachowy. Profesjonalni dekarze polecają zakup kosza dachowego wraz z klamrą do mocowania i gąbką uszczelniającą od tego samego producenta. Materiały wchodzące w skład systemu są wzajemnie do siebie dopasowane, co jest niezbędnym minimum szczelności.

- Zgodnie ze sztuką dekarską, dekarz powinien zadbać podczas montażu o szczelność każdego elementu dachu. W przypadku montażu kosza, warunkiem szczelności jest wcześniejszy etap, czyli ułożenie warstwy wstępnego krycia, czyli membrany. Kolejny ważny moment to dokładne ułożenie kosza na łatach, szczelność łączenia koszy odpowiednią taśmą oraz precyzyjne zgięcie brzegów rynny koszowej pod kątem 90° i zamocowanie ich za pomocą klamer, unikając tym samym dziurawienia i używania gwoździ czy wkrętów, które mogą spowodować przeciekanie dachu – dodaje Michał Zbójniewicz.

Podsumowując, dobrze położona membrana, odpowiednio przygotowane łaty i prawidłowo zamontowany kosz dachowy należących do tego samego systemu dachowego to gwarancja dobrze wykonanego dachu. Warto powierzyć go wykwalifikowanej firmie dekarskiej, którą można znaleźć przy pomocy wyszukiwarki dekarzy na portalu SUPERDEKARZ.