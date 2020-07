Basen w ogrodzie. Ile kosztuje taka inwestycja?

Najlepszym pomysłem na letni wypoczynek i relaks nad wodą w zaciszu domowym jest basen ogrodowy. Ile kosztuje, jaki rodzaj basenu wybrać i czy wysokie są koszty jego utrzymania? To, ile zapłacimy za basen ogrodowy, zależy od jego rozmiarów, materiałów, z których został wykonany oraz akcesoriów, które zdecydujemy się dokupić.

Dlaczego warto wybrać basen ogrodowy?

Przede wszystkim z uwagi na fakt, że jest trwały, łatwy do rozkładania i montażu, jak i demontażu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na okres zimowy można więc schować cały basen ogrodowy wraz z osprzętem do pomieszczenia gospodarczego lub na strych, gdzie poczeka na kolejny sezon letni.

Ile kosztuje basen ogrodowy i jego utrzymanie?

Jedną z interesujących opcji, szczególnie w przypadku gdy basenem ma cieszyć się cała rodzina, są baseny stelażowe. Są one większe i bardziej skomplikowane konstrukcyjnie niż baseny rozporowe, ale też wytrzymalsze, przez co powinny nam służyć przez co najmniej kilka sezonów. Taki basen, o średnicy 3-4 metrów i wysokości 76 cm, można znaleźć już w cenie 300-500 złotych. W zestawie znajduje się też zwykle pompa filtrująca. Dla porównania ceny basenów rozporowych mieszczą się w przedziale od 80 do ok. 400 złotych, ich średnice wahają się jednak od 1,5 do 3,5 metra. Jeżeli wielkość naszego ogrodu oraz budżet na to pozwolą to warto pomyśleć o droższych rozwiązaniach. Od 1300 złotych wzwyż jesteśmy w stanie znaleźć okrągły basen od 4 do nawet

5 metrów średnicy i wysokości powyżej 1 metra. W droższych zestawach poza pompą filtrującą znajdziemy też drabinkę, filtry do pompy oraz matę pod basen. Poza zestawem koszt takiej maty to w zależności od rozmiaru 50-200 złotych.

Koszty wody

Do kosztów posiadania basenu należy doliczyć koszty wody. Najtańszym rozwiązaniem jest napełnienie go wodą z przydomowej studni, jednak nie każdy ma taką możliwość. Wykorzystanie miejskiej wody z kranu kosztuje w Polsce średnio ok. 10 złotych za metr sześcienny. Baseny o średnicy 3,5 metra mają pojemność 6,5 metra sześciennego, większe rozwiązania nawet 15 metrów sześciennych. Koszt napełnienia wynosić będzie zatem od 65 do 150 złotych. Z ekologicznego punktu widzenia ważne jest jednak, by zadbać o wodę w basenie, by jak najrzadziej ją wymieniać. Konieczne będzie tutaj regularne korzystanie z pompy filtrującej, wymiana filtrów oraz preparaty na bazie chloru, które uchronią basen przed bakteriami oraz glonami. Zestaw chemii basenowej to koszt od kilkudziesięciu do ok. 150 złotych.

Odpowiednie podłoże

Po powrocie ze sklepu pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu podłoża. Montaż basenów zarówno rozporowych, jak i stelażowych jest bardzo prostu, należy jednak podejść do tego starannie, by basen posłużył nam jak najdłużej, a inwestycja miała szansę rozłożyć się na kilka lat. Podłoże powinno być bardzo dokładnie wysprzątane – nawet najmniejsze kamienie, gałęzie lub inne przeszkody mogą wpływać na dyskomfort podczas korzystania z basenu i naruszać jego trwałość. Podłoże powinno być też możliwie jak najrówniejsze, by zbiornik mógł napełniać się równomiernie. W przeciwnym razie stelaż może się wygiąć i uszkodzić basen.

Sezonowe koszty

Sezonowe koszty małych basenów rozporowych nie powinny przekroczyć 600 złotych przez cały sezon. Za średniej wielkości basen stelażowy i jego utrzymanie zapłacimy ok. 800 złotych. Koszty basenu wzrastają wraz z jego rozmiarem, dlatego duże baseny stelażowe i ich utrzymanie mogą nas wynieść nawet do 2000 złotych.