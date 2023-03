Jak wybrać idealne mieszkanie dla rodziny?

Pierwszą kwestią, jaką biorą pod uwagę rodziny poszukujące mieszkania, jest jego metraż i rozkład. Niezwykle ważne jest bowiem, aby każdy członek rodziny miał chociaż kawałek miejsca tylko dla siebie. Według danych portalu Obido wyborem rodzin najczęściej padają większe nieruchomości, liczące od 60 do 80 mkw.

Dobrze byłyby, gdyby rodzice mieli do dyspozycji strefę do pracy i wypoczynku. Dzieci natomiast potrzebują przestrzeni do zabawy, nauki i spokojnego, niczym niezakłóconego snu. W rodzinnym mieszkaniu nie może też zabraknąć części wspólnej – np. przytulnego salonu.

Dobrym rozwiązaniem jest wybór lokalu wyposażonego w dwie łazienki. Dzięki temu poranki nie będą tak stresujące. Jeśli w mieszkaniu nie ma oddzielnej garderoby, należy zwrócić uwagę, czy wystarczy miejsca na kilka pojemnych szaf, w których będzie można schować wszystkie ubrania i akcesoria.

Rodzinne mieszkanie powinno odpowiadać zmieniającym się potrzebom poszczególnych domowników. Warto wybrać funkcjonalną nieruchomość, łatwą do ewentualnej modyfikacji. Plusem będzie dostępność jednego większego pokoju, który z czasem będzie można podzielić na dwa mniejsze, czy też przestronnej jadalni, w której w przyszłości zmieści się duży stół.

Zakup mieszkania wykończonego "pod klucz"

Zakup rodzinnego mieszkania to inwestycja na lata. Możliwe, że najpierw będzie mieszkać w nim cała rodzina, a w przyszłości odziedziczą je dzieci. Nic więc dziwnego, że pary z pociechami poszukują funkcjonalnych, ustawnych lokali o podwyższonym standardzie. W cenie są mieszkania o neutralnym wykończeniu, które można zmodyfikować według własnych potrzeb.

Rodziny chętnie wykupują opcję wykończenia mieszkania „pod klucz”. Dzięki temu mogą wprowadzić się szybciej. Ponadto zyskują pewność, że wnętrza zostaną zaaranżowane według najwyższych standardów. Naszym klientom oferujemy możliwość wykończenia mieszkań „pod klucz” – podkreśla Agnieszka Pachulska Dyrektor Warszawskiego oddziału Profit Development. – Zapewniamy możliwość przygotowania indywidualnego projektu z naszym doradcą lub wyboru spośród gotowych standardów.

Jakie udogodnienia są najważniejsze dla rodzin przy wyborze mieszkania?

Rodzinne mieszkanie przede wszystkim musi być wyposażone w przestronny taras lub przytulny ogródek. Przebywanie na świeżym powietrzu nie tylko poprawia samopoczucie, ale także korzystnie wpływa na zdrowie.

Mieszkańcy powinni mieć dostęp do komórki lokatorskiej i miejsc parkingowych. Plusem będzie obecność wózkowni i pomieszczenia, w którym można schować rowery.

Nie bez znaczenia jest bezpieczeństwo. Rodziny chętnie wybierają mieszkania na ogrodzonych osiedlach strzeżonych.

Udogodnieniem, którego nie może zabraknąć na rodzinnym osiedlu, jest dobrze wyposażony plac zabaw lub inne miejsce, w którym dzieci będą mogły bawić się ze swoimi koleżankami i kolegami z osiedla.

Zielona okolica i dobre połączenie z miastem

Rodziny z dziećmi najchętniej wybierają nieruchomości położone na obrzeżach miasta, w cichych i spokojnych dzielnicach, otoczonych zielenią. Jednocześnie ważna jest dla nich dobrze rozwinięta infrastruktura, a zwłaszcza obecność porządnych placówek medycznych, różnorodnych sklepów oraz dobrych szkół i przedszkoli, a także komfortowe połączenie z centrum miasta.

Myślą przewodnią naszych inwestycji jest swoboda, satysfakcja i komfort codziennego życia. Chcemy, aby nasi mieszkańcy otaczali się naturą, a przy tym mogli czerpać to, co najlepsze z uroków miasta. Wybieramy lokalizacje, które łączą spokój i bezpieczeństwo z życiem miasta. Warszawskie osiedle Hemara znajduje się na szybko rozwijającej się Białołęce. Wokół nieruchomości nie brakuje szkół, sklepów i lokali usługowych. Do centrum można szybko dojechać z pobliskich przystanków. Wrocławskie osiedle Działoszyńska powstaje w zielonej części miasta – Swojczyce. To miejsce dla miłośników natury i wygodnego życia. Nie brakuje tam parków, tras spacerowych, sklepów, przedszkoli i przychodni lekarskich. Są też dwa przystanki autobusowe, z których można dojechać do miasta – wyjaśnia Agnieszka Pachulska z Profit Development.

Wybór idealnego mieszkania dla rodziny to niełatwe zadanie. Warto przygotować dokładną listę wymagań i porządnie przyłożyć się do wyszukiwania idealnych ofert. W końcu zakup rodzinnej nieruchomości to nie tylko szansa na wygodne i bezpieczne życie, ale także dobra inwestycja w przyszłość naszych pociech!