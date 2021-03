Dziennik budowy i książka obiektu budowlanego w formie elektronicznej

Najważniejsze planowane zmiany w Prawie budowlanym

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (nr projektu UD196) zakłada wprowadzenie następujących zmian w przepisach:

1) umożliwienie prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej;

2) umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej;

3) wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo;

4) zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej poprzez system teleinformatyczny;

5) w zakresie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane oraz trybu pracy organów samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa.

Dziennik budowy w formie elektronicznej albo papierowej - będzie wybór

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa przewiduje nowelizację ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, która wprowadzi dla inwestora alternatywne rozwiązanie w odniesieniu do obecnego stanu prawnego, czyli możliwość prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej. Dzięki temu inwestor otrzyma możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca (np. z własnego mieszkania) na urządzeniu mobilnym (np. na telefonie komórkowym), bez konieczności udawania się na teren budowy. Inwestor np. poprzez swój komputer lub telefon będzie mógł na bieżąco analizować wpisy dotyczące postępu prac poprzez analizę elektronicznego dziennika budowy.

reklama reklama



Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa forma prowadzenia dziennika budowy, czyli forma papierowa. Natomiast inwestor będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce dokumentować proces budowlany elektronicznie, czy papierowo.

Książka obiektu budowlanego w formie elektronicznej

Proponuje się również wprowadzenie w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przepisów umożliwiających prowadzenie książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Ponadto, zmodyfikowane zostaną przepisy dotyczące prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, jak również nadawania uprawnień budowlanych oraz karania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Obowiązek ustanowienia kierownika budowy i zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku rozbiórki

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane uzupełnia się także przepisy o obowiązku ustanowienia kierownika budowy i zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku rozbiórki. W ramach doprecyzowywania tych przepisów wprowadza się m.in. zmianę w wyniku której, przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor będzie obowiązany ustanowić kierownika budowy w przypadku rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę, jak również uzupełnia się przepisy o obowiązku zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku rozbiórki wymagającej uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Elektroniczne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Projekt przewiduje także przepisy zapewniające prowadzenie centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej poprzez system teleinformatyczny.

Jak wskazują projektodawcy, problemem, który ma rozwiązać omawiana nowelizacja jest obecna, anachroniczna, forma prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymagają, aby wpisów do ww. centralnych rejestrów dokonywać na podstawie ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Decyzje te są przekazywane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przez izby samorządu zawodowego, a następnie dane z tych decyzji są wprowadzane do centralnych rejestrów. Aktualna sytuacja epidemiologiczna pokazała, jak przestarzałe i nieadekwatne do postępu technologicznego jest to rozwiązanie.

Pozostałe zmiany

Projekt przewiduje ponadto rozwiązania w zakresie:

1) wprowadzenia norm prawnych dopuszczających przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane w sposób bardziej elastyczny – tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego;

2) organizacji okręgowych zjazdów izb samorządu zawodowego;

3) umożliwienia pracy w trybie zdalnym Krajowym i okręgowym sądom dyscyplinarnym izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa;

4) zagwarantowania stronom i uczestnikom postępowania, tak zarówno w zakresie odpowiedzialności zawodowej, jak i dyscyplinarnej, członkom samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, prawa dostępu do zapoznania się z aktami sprawy także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Anna Kornecka Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Planowany termin przyjęcia tego projektu przez Radę Ministrów, to III kwartał 2021 roku.

oprac. Paweł Huczko